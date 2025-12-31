La ONEXSUGAR Wallet es una máquina de mano para juegos que combina una pantalla OLED flexible con controles de juego integrados, lo que la posiciona como la primera consola para juegos con Android en usar una única pantalla flexible continua.

Las consolas portátiles viven una nueva juventud impulsadas por el lanzamiento de la Steam Deck y de la capacidad de movilidad de la Nintendo Switch. Pero justo es recordar a los fabricantes chinos que han venido lanzando todo tipo de modelos. La mayoría de ellas usan formatos clásicos inspirados en clásicos como la PlayStation Portable con los mandos colocados a ambos lados de la pantalla, modelos para uso en formato vertical que evocan a la Game Boy como la AYANEO Pocket Vert lanzada esta misma semana, y otras en formato tipo concha que habitualmente colocan la pantalla en la parte de arriba y los mandos abajo.

ONEXSUGAR Wallet

El modelo que nos ocupa usa este diseño de concha, pero con una peculiaridad que la hace distinta a todo el resto. Colaboración entre One Netbook (fabricante de la línea de PC portátiles para juegos ONEXPLAYER y ONEXFLY) y Sugar Cubes (una empresa china conocida por fabricar dispositivos portátiles innovadores) dispone de un diseño inusual que permite reorganizar las partes para su uso en modos de doble pantalla o pantalla única.

Para ello, la ONEXSUGAR Wallet monta una pantalla plegable con panel OLED de 8,01 pulgadas de diagonal con resolución nativa de 2480 x 1860 píxeles. Incluye software que le permite cambiar rápidamente según los usos de su pantalla, como una sola o dividirla en secciones superior e inferior para usarla como una pantalla dual.

Las imágenes muestran un dispositivo con dos joysticks analógicos, un D-Pad, botones de acción en la sección inferior, altavoces estéreo en la parte superior, gatillos de hombro y un puerto USB Tipo-C. No se conoce su hardware interno salvo que está motorizado por un SoC de Qualcomm.

No se ha anunciado precio o disponibilidad, pero con una pantalla OLED plegable como las que se usan en los móviles inteligentes de alta gama, no esperamos que sea de gama económica.