CES 2026: NVIDIA presenta DLSS 4.5 Super Resolution y sube de nivel la generación de fotogramas

Hace unos días tuvimos la suerte de poder asistir a un evento especial de NVIDIA donde la compañía hizo varios anuncios interesantes, aunque por su importancia destacan especialmente dos grandes novedades: DLSS 4.5 Super Resolution y generación múltiple de fotogramas en modo x6.

Antes de entrar a repasar las claves de esas dos tecnologías es necesario hacer una recapitulación de la situación del gaming en PC, y de la presencia de las tarjetas gráficas GeForce RTX en el mercado. Ambas viven un momento dorado, según los datos que maneja el gigante verde.

NVIDIA confirmó que el gaming en PC ha crecido significativamente, que Steam sigue batiendo récords en número de jugadores concurrentes, y que las GeForce RTX 50 han tenido la tasa de adopción más rápida de las tres últimas generaciones, superando a Ampere y a Ada Lovelace de forma clara.

NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution: difuminando la diferencia entre juego en resolución nativa y reescalado

Las dos novedades más importantes que anunció NVDIA en 2025 a nivel de tecnologías aplicadas a gaming fueron, sin duda, DLSS 4 Super Resolution con el nuevo modelo de transformación y generación múltiple de fotogramas.

Desde su lanzamiento, ambas tecnologías han marcado el camino a seguir en la industria, y han tenido una excelente tasa de adopción. Actualmente unos 250 juegos soportan DLSS 4, y esta tecnología está presente en el 80% de los 20 juegos top de 2025, lo que significa que los desarrolladores la recibieron con los brazos abiertos.

NVIDIA no se ha dormido en los laureles, y ha presentado DLSS 4.5 Super Resolution, una actualización importante de su conocida tecnología de reescalado y reconstrucción inteligente de la imagen que implementa el modelo de transformación de segunda generación.

El modelo de transformación fue el sucesor del modelo CNN, utilizado en NVIDIA DLSS 3.7 y en versiones anteriores. Dicho modelo introdujo mejoras muy importantes en la calidad final de la reconstrucción y el reescalado de la imagen, e hizo posible conseguir una imagen más nítida y con menos problemas de ghosting y de shimmering.

Con NVIDIA DLSS 4.5 llega el modelo de transformación de segunda generación, que está respaldado por un entrenamiento ampliado y es capaz de utilizar información más precisa de cada fotograma, incluyendo iluminación, geometría, alineado, iluminación y movimiento. También analiza fallos para conseguir el mejor resultado posible.

Este nuevo modelo trabaja ejecuta requiere de 5 veces más carga de computación, permite aceleración por hardware mediante operaciones FP8, tiene una mayor percepción contextual y además tiene funciones de muestreo inteligente de píxeles. Todo esto le permite ofrecer:

Mejor estabilidad temporal.

Reducir el ghosting.

Mejorar el suavizado de bordes.

En las imágenes comparativas adjuntas podemos ver de forma clara cómo marca la diferencia NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution. En la primera se reduce el «shimmering» (fijaos en la zona de la madera, donde impacta con más intensidad la iluminación de la vela), en la segunda se reduce notablemente el ghosting que aparece alrededor de la espada generado por el movimiento, y en la tercera los bordes alrededor del personaje son mucho más nítidos y suaves.

Multigeneración de fotogramas 6x: juega a más de 240 FPS en 4K con trazado de trayectorias

La generación de fotogramas llegó con las GeForce RTX 40, y marcó una auténtica revolución en su momento, porque permitía a la GPU generar fotogramas independientes de la CPU, y porque utilizaba IA acelerada por hardware para que esos fotogramas tuvieran una mayor calidad de imagen y menos fallos gráficos.

Con las GeForce RTX 50 esta tecnología se convirtió en multigeneración de fotogramas, e introdujo dos modos adicionales: 3x y 4x. El modo 3x genera dos fotogramas adicionales por cada fotograma renderizado de forma tradicional, y el modo 4x genera tres fotogramas adicionales por fotograma renderizado.

La multigeneración de fotogramas ha vuelto a subir de nivel con el modo 6x. Ahora esta tecnología es capaz de generar hasta cinco fotogramas adicionales por cada fotograma renderizado de manera tradicional, lo que nos permitirá mejorar todavía más la fluidez en juegos.

Esta tecnología forma parte de NVIDIA DLSS 4.5, y puede trabajar en conjunto con Super Resolution. Cuando activamos ambas en un juego primero se aplica Super Resolution con el modelo de transformación de segunda generación, y posteriormente entra en juego la generación de fotogramas en modo 6x.

NVIDIA sabe que no basta con generar más fotogramas. Para que esta tecnología funcione de verdad es necesario que la calidad de esos fotogramas generados cumpla con unos mínimos, que no presente artefactos ni fallos gráficos graves, y que estén sincronizados correctamente.

La latencia también es muy importante cuando hablamos de generación de fotogramas, ya que si esta se dispara puede afectar a nuestra experiencia de juego. Todo esto lo ha tenido en cuenta NVIDIA a la hora de implementar la multigeneración de fotogramas en modo 6x, y ha logrado equilibrar a la perfección todos los extremos.

Para entenderlo nada mejor que un ejemplo concreto. Black Myth Wukong, en 4K con calidad máxima y trazado de trayectorias sobre una GeForce RTX 5080, tenemos 184 FPS y una latencia de 47 ms con DLSS 4 y generación múltiple de fotogramas en modo 4x. La calidad de imagen es buena, ya que podemos apreciar incluso la geometría más pequeña, y las partículas.

Con esa misma configuración, pero utilizando NVIDIA DLSS 4.5 y generación múltiple de fotogramas en modo 6x, la media sube a 246 FPS, y la latencia sube ligeramente hasta los 53 ms. Hemos conseguido 62 FPS más con un coste de solo 6 ms en latencia, y además la calidad de imagen ha mejorado sustancialmente, ya que ahora se representan correctamente una mayor cantidad de partículas alrededor de la urna.

NVIDIA ha confirmado que DLSS 4.5 se puede forzar a través de la NVIDIA App, y que poco a poco los desarrolladores irán implementando esta actualización en sus juegos para darle soporte de forma nativa, algo que al fin y al cabo es lo ideal.

Cuándo llega NVIDIA DLSS 4.5 y qué tarjetas gráficas son compatibles

Debemos diferenciar entre DLSS 4.5 Super Resolution y multigeneración de fotogramas 6x, porque ambas tecnologías llegarán en fechas diferentes y serán compatibles con distintas generaciones de tarjetas gráficas.

DLSS 4.5 Super Resolution

Ya está disponible.

Es compatible con GeForce RTX 20 y superiores.

La aceleración bajo FP8 solo está disponible en GeForce RTX 40 y RTX 50.

DLSS Multi Frame Generation 6x