MSI se vuelca con sus portátiles en el CES 2026

MSI ha dejado muy claro, en el CES 2026, que su estrategia para el mercado del PC portátil pasa por algo más que simples actualizaciones de rutina. La compañía ha aprovechado el mayor escaparate tecnológico del año para presentar una renovación profunda y muy ambiciosa de su catálogo, pensada para cubrir, con un mismo impulso, tanto las necesidades profesionales como las de los usuarios más exigentes en rendimiento y juego. No es una puesta al día discreta: es una declaración de intenciones.

Bajo este nuevo enfoque, MSI ha presentado una decena de nuevos modelos, repartidos en varias familias bien diferenciadas, pero unidas por una idea común: diseño renovado, plataformas de última generación y un claro protagonismo de la inteligencia artificial como elemento transversal. Desde equipos pensados para la productividad y la movilidad diaria, hasta auténticas bestias orientadas al gaming de alto nivel, el fabricante taiwanés ha querido mostrar un catálogo coherente, moderno y claramente alineado con la evolución del mercado del portátil en 2026.

El resultado es una ofensiva, en el mejor de los sentidos, que no solo amplía opciones, sino que redefine el papel de cada gama dentro del ecosistema de MSI. Series históricas se reinventan con nuevos chasis y mejores equilibrios entre potencia y portabilidad, mientras que otras afinan su identidad para llegar a más usuarios sin renunciar a prestaciones clave. A continuación, repasamos las principales familias de portátiles que MSI ha presentado en el CES 2026 y qué aporta cada una a este renovado catálogo.

MSI Prestige

La familia Prestige es el eje central de la renovación de portátiles que MSI ha presentado en el CES 2026, y también la que mejor representa su apuesta por el equilibrio entre rendimiento, autonomía y diseño. Los nuevos Prestige 14 y Prestige 16 estrenan un chasis completamente rediseñado, más estilizado y fabricado íntegramente en aluminio, con líneas suaves y un acabado claramente premium. El trabajo en movilidad es especialmente evidente: el Prestige 14 baja hasta 1,32 kg, un 22% menos que la generación anterior, mientras que el Prestige 16 se queda en 1,59 kg, cifras muy competitivas para portátiles de su clase.

Ambos modelos se apoyan en procesadores Intel Core Ultra, combinados con gráficos Intel Arc B390, lo que permite dar un salto claro en tareas de creación de contenido e incluso afrontar juegos exigentes de forma puntual. MSI acompaña esta plataforma con una batería de 81 Wh, que según la compañía permite alcanzar más de 30 horas de reproducción de vídeo a 1080p, un dato que refuerza su orientación a jornadas largas de trabajo sin depender del cargador. Todo ello se apoya en un sistema térmico avanzado con cámara de vapor, doble ventilador e Intra Flow, diseñado para mantener el rendimiento sostenido con niveles de ruido por debajo de 30 dBA.

La gama se amplía con los Prestige 14 Flip y Prestige 16 Flip, que trasladan estas mismas bases técnicas a un formato 2 en 1. Aquí cobran especial protagonismo las pantallas táctiles compatibles con lápiz y la integración del MSI Nano Pen, que incluye un hueco específico en el chasis y un sistema de carga ultrarrápida: 15 segundos de carga proporcionan hasta 45 minutos de uso, mientras que una carga completa apenas requiere 30 segundos. Además, el lápiz incorpora una función exclusiva de Copilot press-to-talk, fruto de la colaboración entre MSI y Microsoft, pensada para interactuar por voz de forma inmediata.

En el apartado de experiencia y seguridad, MSI introduce el nuevo Action Touchpad, un panel un 53 % más grande, con zonas de gestos personalizables, junto a un conjunto de medidas de nivel empresarial que incluyen TPM 2.0, Windows Hello mediante huella y reconocimiento facial, y Smart Guard, que bloquea el equipo automáticamente según la presencia del usuario. Todo se completa con una pantalla OLED 2.8K a 120 Hz, con VRR y certificación DisplayHDR True Black 1000, que refuerza la sensación de estar ante una gama pensada para profesionales que exigen tanto calidad visual como portabilidad real.

Modern S14 y S16

La nueva familia Modern S, compuesta por los Modern 14S y Modern 16S, representa uno de los movimientos más interesantes de MSI en este CES 2026, porque traslada parte del lenguaje de diseño y del planteamiento premium a una gama pensada para un público mucho más amplio. No estamos ante portátiles orientados al gaming ni al trabajo creativo intensivo, sino ante equipos concebidos para el día a día, el estudio, el trabajo ofimático avanzado y la multitarea, con un claro énfasis en la movilidad y la versatilidad.

El rediseño es uno de los grandes protagonistas. MSI ha apostado por un mayor uso de materiales metálicos y por formas más suaves y redondeadas, lo que da lugar a un aspecto claramente más cuidado que en generaciones anteriores. A pesar de ello, la portabilidad sigue siendo uno de sus puntos fuertes: el Modern 14S, en su variante con pantalla OLED, puede bajar hasta 1,3 kg de peso, con un chasis de aluminio que se queda en apenas 11,1 mm de grosor, cifras que encajan muy bien con un uso intensivo fuera de casa o de la oficina.

En el plano técnico, los Modern S se apoyan en procesadores Intel Core Ultra, y MSI subraya especialmente la flexibilidad en memoria, gracias a la presencia de doble ranura, algo poco habitual en equipos tan delgados. Esto permite ampliar la RAM con el tiempo y alargar la vida útil del portátil, un detalle importante para estudiantes y profesionales que buscan una compra más duradera. A ello se suma un apartado de conectividad muy completo, con USB-A, USB-C con soporte de carga y vídeo, HDMI, RJ-45 LAN y lector de tarjetas Micro SD, lo que evita depender de adaptadores en el día a día.

El resultado es una gama que no busca cifras espectaculares, sino equilibrio y accesibilidad, acercando un diseño más refinado y una plataforma moderna a usuarios que necesitan un portátil fiable, ligero y bien equipado para trabajar, estudiar o crear contenido ligero. Con los Modern 14S y 16S, MSI refuerza una categoría clave de su catálogo, demostrando que el salto cualitativo en diseño y acabados no tiene por qué quedar reservado únicamente a las gamas más altas.

Raider 16 Max HX y Raider 16 HX

La familia Raider vuelve a ocupar el papel de buque insignia dentro del catálogo gaming de MSI, y lo hace en el CES 2026 con una propuesta que busca ir un paso más allá en rendimiento bruto sin disparar el tamaño del chasis. Los nuevos Raider 16 Max HX y Raider 16 HX se presentan como portátiles diseñados para quienes quieren lo máximo posible en un equipo móvil, tanto en juegos como en tareas creativas de alta exigencia, y MSI no ha escatimado cifras para dejar clara su ambición.

El Raider 16 Max HX destaca especialmente por un dato que lo define todo: es el primer portátil gaming capaz de ofrecer hasta 300 W de potencia total del sistema. En escenarios de carga máxima, puede entregar hasta 175 W a la GPU NVIDIA GeForce RTX de la serie 50 y 125 W al procesador Intel Core Ultra, una combinación pensada para exprimir al máximo los componentes más potentes disponibles en el mercado portátil. Para sostener semejante despliegue, MSI ha desarrollado el nuevo sistema Cooler Boost Trinity con Intra Flow, que combina tres ventiladores, seis heatpipes, cinco salidas de aire y compuesto térmico de cambio de fase, manteniendo temperaturas y ruido bajo control incluso en situaciones extremas.

La ambición técnica no se queda solo en la CPU y la GPU. MSI ha puesto especial énfasis en la capacidad de ampliación, incorporando un panel inferior de acceso rápido que permite actualizar memoria y almacenamiento sin desmontar por completo el equipo. El soporte para memoria DDR5 y SSD PCIe Gen5 refuerza esa idea de portátil preparado no solo para el presente, sino también para los próximos años. Todo ello se acompaña de una pantalla OLED de 2,5K y 240 Hz, con certificación DisplayHDR True Black 1000, pensada tanto para juegos AAA como para trabajos creativos de alta precisión visual.

Con estos nuevos Raider, MSI deja claro que su objetivo no es solo mantener el liderazgo en el segmento gaming de alto rendimiento, sino redefinir hasta dónde puede llegar un portátil sin renunciar a un diseño relativamente compacto. Son equipos pensados para usuarios que no quieren compromisos y que buscan una experiencia lo más cercana posible a la de un sobremesa de gama alta, pero en formato portátil.

Stealth 16 AI+

La familia Stealth siempre ha ocupado un lugar muy concreto dentro del catálogo de MSI, y el nuevo Stealth 16 AI+ presentado en el CES 2026 refuerza esa identidad con una propuesta clara: máxima potencia posible en un formato fino y elegante. No es casualidad que este modelo haya sido reconocido con un CES Innovation Award, ya que resume bien la tensión constante entre rendimiento, portabilidad y diseño que define a los portátiles gaming de nueva generación.

A nivel físico, el Stealth 16 AI+ apuesta por un chasis de aluminio completo, con un acabado en gris oscuro que busca un equilibrio entre estética profesional y ADN gaming. Con solo 16,6 mm de grosor y un peso inferior a los 2 kg, se sitúa como una opción especialmente atractiva para quienes necesitan mover su portátil con frecuencia sin renunciar a una GPU potente. A ello se suma una batería de 90 Wh, pensada para aguantar jornadas largas lejos del enchufe, algo poco habitual en equipos de este perfil.

En el apartado técnico, MSI ha revisado a fondo el sistema de refrigeración con una nueva versión de Cooler Boost con Intra Flow, que permite entregar hasta 20 W adicionales a las GPU NVIDIA GeForce RTX de la serie 50 respecto a la generación anterior. Esto se traduce en un aumento tangible de rendimiento en juegos, creación de contenido y cargas de trabajo intensivas, manteniendo al mismo tiempo un comportamiento térmico controlado pese al reducido grosor del equipo.

Pese a su perfil estilizado, el Stealth 16 AI+ no sacrifica conectividad ni capacidad de ampliación. MSI integra dos puertos USB-A, dos Thunderbolt 4, HDMI 2.1 y RJ-45 LAN, cubriendo prácticamente cualquier escenario de uso, tanto en escritorio como en movilidad. Además, mantiene ranuras dobles para memoria y almacenamiento, una decisión poco común en este segmento, que refuerza su carácter de portátil potente, duradero y preparado para evolucionar con el tiempo. Un equipo que apunta directamente a usuarios que buscan rendimiento serio, pero sin asumir el volumen ni la estética de un portátil gaming tradicional.

Crosshair 16 Max HX y Crosshair 16 HX

La familia Crosshair completa la ofensiva de portátiles gaming de MSI en el CES 2026 con una propuesta claramente orientada al jugador que busca máximo rendimiento sostenido sin entrar en el territorio de precio y complejidad de los modelos más extremos. Los nuevos Crosshair 16 Max HX y Crosshair 16 HX se sitúan un escalón por debajo de la gama Raider, pero mantienen cifras muy ambiciosas y una identidad visual propia, más agresiva y reconocible.

Ambos modelos combinan procesadores Intel Core Ultra con GPU NVIDIA GeForce RTX de la serie 50, apoyados por el sistema térmico exclusivo Cooler Boost y un diseño de cuádruple salida de aire, que permite alcanzar hasta 200 W de potencia total del sistema, lo que supone un incremento notable respecto a la generación anterior. Este margen extra se traduce en mayor estabilidad de frecuencias bajo carga y un rendimiento más consistente en juegos exigentes y sesiones prolongadas.

En el apartado visual, MSI ofrece como opción una pantalla OLED QHD+ a 165 Hz, pensada para quienes priorizan tanto la fluidez como la calidad de imagen en títulos competitivos y juegos AAA. La conectividad también recibe un importante ajuste, con un nuevo diseño del panel de puertos que incluye tres USB-A, dos USB-C (con Thunderbolt 4) y la reubicación de HDMI y RJ-45 LAN en la parte trasera, una decisión claramente orientada a mejorar la gestión del cableado en escritorios gaming.

Todo ello se envuelve en una estética Crosshair muy marcada, con un teclado RGB de 24 zonas que refuerza el carácter personalizable del equipo. No es una gama que busque pasar desapercibida, sino una que abraza sin complejos su enfoque gaming, ofreciendo un equilibrio muy claro entre potencia, diseño y precio dentro del catálogo de MSI. Con los nuevos Crosshair, la marca refuerza una opción pensada para jugadores exigentes que quieren rendimiento serio y un diseño con identidad propia, sin dar el salto a los modelos más extremos de la casa.

