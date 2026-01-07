GIGABYTE amplía su línea de portátiles para juegos y creación

GIGABYTE ha presentado su nueva línea de portátiles para juegos y creación en el CES. La presencia de las nuevas generaciones de procesadores de Intel y AMD, los cambios en el chasis buscando cada vez más delgadez y menor peso, y la renovación de la interfaz GiMATE, son sus novedades más destacadas.

Seguimos con la cobertura de la feria de Las Vegas confirmando que los ordenadores portátiles son el producto estrella de la feria por la cantidad de novedades. Como podrás revisar en nuestro tag, todos los grandes fabricantes de PC han presentado una nueva oferta que cubrirá el mercado en el primer semestre del año, hasta el Computex de Taiwán de junio. Ahora nos toca GIGABYTE y una apuesta concreta e interesante.

Nuevos portátiles de GIGABYTE

El fabricante taiwanés ha presentado una visión ampliada de lo que entiende debe ser un PC con IA, rediseñando su interfaz GiMATE para su nueva generación de portátiles. Diseñada para una navegación más clara y una toma de decisiones más rápida, la experiencia GiMATE actualizada brinda información del sistema en tiempo real y ofrece un control intuitivo por voz en un único centro optimizado que tiene el objetivo de conseguir una asistencia por IA verdaderamente adaptativa y centrada en el usuario en toda su línea de computadoras.

A medida que este agente de IA exclusivo de GIGABYTE dedicado a mantener un control fluido de hardware y software, evoluciona, también lo hace el ecosistema que lo sustenta, ofreciendo un control más inteligente de la potencia, la productividad y la creatividad. El recién presentado AI Power Gear III mejora la eficiencia y la flexibilidad con la conmutación directa de MUX entre el modo discreto y MSHybrid a través de GiMATE.

También ofrece un comportamiento de consumo de energía más inteligente: el modo automático desactiva la GPU con batería para maximizar el tiempo de ejecución, el modo Optimus ofrece un rendimiento más fluido y equilibrado, y el modo Eco ofrece un ahorro de energía extremo en la alimentación de CA y la batería.

Para creadores y desarrolladores, GiMATE Creator amplía sus capacidades generativas con la incorporación de Qwen-Image, compatible (por el momento) con indicaciones en inglés y chino para ofrecer una potente IA visual a usuarios de todo el mundo. Por otro lado, GiMATE Coder reduce las barreras del desarrollo al permitir la generación, corrección y optimización de código en lenguaje natural, lo que hace que la programación sea más accesible para principiantes y acelera la iteración para usuarios experimentados.

AORUS MASTER 16

Encabezando la visión de GIGABYTE y como buque insignia de sus portátiles, encontramos un modelo con pantalla OLED de 16 pulgadas, resolución nativa WQXGA (2560 × 1600 píxeles), tasa de refresco de 240Hz y tiempo de respuesta de 1 ms. Su brillo máximo alcanza los 1000 nits, la relación de contraste es de 1.000.000:1 y soporta el 100% de la gama de color DCIP-3 100%.

La pantalla ofrece la mayor calidad de visualización y también para el tratamiento del color con validación por Pantone, lo que lo habilita para tareas de creación además de la de juegos. Es compatible con VESA DisplayHDR True Black 1000, VESA ClearMR 10000, Dolby Vision, AMD FreeSync y también está certificado por TÜV Rheinland contra la molesta luz azul.

La gran novedad de su hardware interno es un procesador Ryzen 9 9955HX3D, una solución con diseño de caché 3D, con la que AMD se está haciendo con el mercado de los juegos y que también ha ampliado en el CES. El apartado gráfico también raya al máximo nivel con opciones de equipar hasta una RTX 5090 de NVIDIA, la gráfica dedicada más potente para portátiles. Se acompañan de hasta 64 Gbytes de memoria y cuenta con doble SSD para almacenamiento interno.

Para mantener a raya las temperaturas, el fabricante equipa el portátil con un sistema WINDFORCE Infinity EX que combina refrigeración por cámara de vapor y un ventilador asimétrico. Cuenta con una amplia conectividad, incluyendo Wi-Fi 7. LAN de 1 Gbe y Bluetooth 5.4, además de una webcam con sensor IR para tareas de seguridad y autenticación con Windows Hello.

GIGABYTE AERO X16

Otro modelo con pantalla de 16 pulgadas que baja un escalón las impresionantes especificaciones del AORUS MASTER, pero manteniéndose en la gama alta. Su panel es un IPS con resolución nativa WQXGA (2560×1600 píxeles), con tasa de refresco de 165 Hz y tiempo de respuesta de 3 ms. Cubre el 100% de la gama de color sRGB 100% y brillo máximo de 500 nits.

Su procesador es de estreno, ya que equipa los nuevos Ryzen AI 400 de AMD, combinado con gráficas dedicadas de la serie RTX 50 de NVIDIA, con posibilidad de instalar hasta 64 Gbytes de memoria y doble SSD para almacenamiento interno. Su conectividad también es muy completa con puertos USB, salidas HDMI, Wi-Fi 6E, LAN de 1 Gigabit y Bluetooth 5.3. Equipa baterías de 76 Wh y como el resto de portátiles de GIGABYTE preinstala Windows 11.

GIGABYTE GAMING A18

Si apuestas por los portátiles gigantes capaces de reemplazar máquinas de escritorio por su capacidad de visualización, atención al tercer modelo renovado que ha presentado GIGABYTE en el CES. Monta una pantalla IPS de 18 pulgadas con resolución nativa WQXGA para 2560 × 1600 píxeles, con frecuencia de actualización de 165Hz, tiempo de respuesta de 3 ms y brillo de 300 nits.

Instala un procesador Intel Core 7 240H, aunque lo más interesante llega de una gráfica dedicada RTX 5080. Puede instalar hasta 64 Gbytes de memoria DDR5 y dos conectores para SSD y capacidad de 4 Tbytes. Su tamaño le permite una amplísima conectividad, sistema de audio con Dolby Atmos y webcam con IR.