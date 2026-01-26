Lenovo confirma los chips NVIDIA N1 para PCs ARM

Un listado de próximos lanzamientos de Lenovo ha confirmado que no tendremos que esperar demasiado para ver en acción los chips NVIDIA N1, los nuevos SoC con los que el gigante verde quiere posicionarse en procesadores para computadoras personales bajo arquitectura ARM.

Ya sabes que Microsoft está intentando responder el éxito del programa ‘Silicon’ de Apple, por el que la firma de Cupertino reemplazó los procesadores Intel de los Mac a favor de sus desarrollos de diseño propio ARM. Hasta ahora, solo Qualcomm ha motorizado los Windows sobre ARM, sin demasiado tirón. La entrada de NVIDIA debe ser un gran revulsivo para esta plataforma, especialmente por su capacidad en procesamiento gráfico.

Portátiles Lenovo con chips NVIDIA N1

Después de aparecer por primera vez en las bases de datos de algunos benchmark, fuente habitual para adelantarse a los próximos lanzamientos, ahora nos llega información de interés del primer fabricante mundial de PCs. Y es que un documento de soporte de Lenovo ha listado una serie de nuevos portátiles que no están a la venta y cuya nomenclatura no corresponde con la usada por la firma china para sus equipos con procesadores Intel, AMD o Qualcomm.

Y no sería uno, sino seis los modelos distintos de Lenovo con chips de NVIDIA los que estarían en la rampa de lanzamiento:

Ideapad Slim 5 14N1V11: NVIDIA N1

Ideapad Slim 5 16N1V11: NVIDIA N1

Yoga Pro 7 15N1V11: NVIDIA N1

Yoga Pro 7 15N1X11: NVIDIA N1

Yoga 9 2-in-1 16N1X11: NVIDIA N1X

Legion 7 15N1X11: NVIDIA N1X

El listado también confirmaría que NVIDIA lanzaría varias soluciones para diferentes segmentos de rendimiento y precio, incluyendo el N1X como tope de gama con 20 núcleos (10 núcleos ARM Cortex-X925 y 10 núcleos ARM Cortex-A725), junto con una GPU Blackwell con 6144 núcleos CUDA.

Esto situaría a la gráfica integrada a la altura de una tarjeta GeForce RTX 5070 de escritorio, aunque deberemos esperar para conocer el rendimiento final que también dependerá de las limitaciones de potencia energética de los portátiles. En todo caso, se espera que los chips NVIDIA N1 incluyan los gráficos integrados más rápidos hasta la fecha y permita prescindir de la instalación de gráficas dedicadas.

Se espera que estos chips NVIDIA N1, cuya base ya se ha utilizado en la «supercomputadora para IA» DGX Spark, se utilice también en sobremesas de gama de entrada o factores de forma compactos como Mini-PCs. Aunque su destino principal debe ser la plataforma Windows sobre ARM, hay que decir que también soportaría Linux lo que abriría la puerta de alternativas en sistemas operativos. No hay confirmación todavía de NVIDIA.