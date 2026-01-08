Plaud presenta el NotePin S y Plaud Desktop

Plaud, compañía especializada en soluciones de toma de notas con inteligencia artificial, ha anunciado dos novedades interesantes para su ecosistema, el anotador NotePin S y la aplicación de escritorio Plaud Desktop.

Plaud NotePin S

En un dispositivo portátil para toma de notas diseñado para profesionales de todos los sectores como el sanitario, legal, la educación, la consultoría o ventas. Según publicita la compañía «es un compañero de trabajo de confianza con IA, que captura los momentos importantes y los transforma en información estructurada y práctica».

El NotePin S se ha creado a partir del modelo original del proveedor y ofrece una experiencia más refinada, intuitiva y potente, mejorando desde el diseño de su cuerpo ultraligero, la claridad de audio y las capacidades de IA. El wearable pesa solo 17,4 g (sin el pin magnético) para facilitar su transporte y su disponibilidad cuando surgen ideas.

Con opciones de uso versátiles, como pulsera, collar, pin o clip, el Plaud NotePin S funciona como un anotador portátil con IA discreto y garantiza que nunca se pierdan los detalles importantes. Incorpora un botón de “resaltado instantáneo” que mediante una simple pulsación breve en el dispositivo marca los momentos clave al instante. Al pulsarlo, NotePin S captura el contexto circundante y lo prepara automáticamente para una comprensión más profunda por parte de la IA.

Una pulsación prolongada inicia o finaliza una grabación completa, lo que ofrece a los profesionales un control sencillo y fiable del flujo de la conversación. A ello ayuda sus micrófonos MEMS duales y una captación fiable a una distancia de hasta tres metros garantizan una grabación nítida de las conversaciones en cualquier entorno.

En el corazón de NotePin S se encuentra Plaud Intelligence, el motor de IA que conecta ideas en cada reunión, llamada y anotación. Identifica temas, vincula el contexto y convierte las conversaciones en resúmenes claros y prácticos. Con la tecnología Whisper Large V3 y la transcripción de Azure en 112 idiomas, genera resúmenes multidimensionales a partir de más de 10.000 plantillas. Incluye la función “Ask Plaud” para la extracción de información en lenguaje natural y AutoFlow para una transcripción y entrega sin complicaciones. El NotePin S está disponible en la web oficial con un precio de 179 euros.

Plaud Desktop

Plaud también ha presentado una aplicación de escritorio diseñada para transcribir, resumir y estructurar reuniones online de forma nativa, sin bots de reuniones intrusivos, llevando así la inteligencia conversacional de la compañía a cualquier entorno de trabajo profesional.

Con el objetivo de potenciar la inteligencia humana, Plaud es ahora una solución de toma de notas con IA que abarca cualquier escenario: presencial, por teléfono u online. A medida que el trabajo se desarrolla desde más localizaciones, la firma está creando la forma más natural de capturar el contexto, extraer información y transformar las conversaciones en información procesable.

Plaud Desktop permite a los profesionales capturar sus reuniones online de forma nativa, sin bots de reuniones intrusivos, y centralizar toda la información conversacional en una única plataforma sincronizada con Plaud App y Plaud Web, independientemente de dónde se lleven a cabo esas conversaciones.

Con la tecnología de Plaud Intelligence, el software detecta cuándo hay una reunión online activa analizando los cambios en el micrófono o el audio del sistema del ordenador. En consonancia con el compromiso de Plaud con un diseño que prioriza el consentimiento, sus productos nunca graban automáticamente a menos que el usuario haya habilitado explícitamente esta configuración. Los usuarios tienen control total sobre qué se captura, cuándo y cómo.

Plaud Desktop admite la detección de reuniones en las principales plataformas, como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Slack, lo que garantiza una experiencia fluida y sin bots en cualquier flujo de trabajo. Con entrada multimodal que captura audio, notas de texto, destacados y capturas de pantalla en tiempo real, Plaud Desktop conserva cada capa del contexto de la reunión.

Actualmente, Plaud Desktop está disponible exclusivamente para usuarios con un dispositivo de toma de notas Plaud AI como Plaud Note, Plaud Note Pro o el nuevo NotePin sin coste adicional.