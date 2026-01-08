Acer Predator y Nitro, nuevos portátiles Gaming

Acer ha presentado en el CES su nueva gama de portátiles para juegos. Encuadrados bajo las series Acer Predator y Nitro, están equipados con los últimos procesadores Core Ultra Series 3 que Intel ha presentado en la feria de Las Vegas, combinados con tarjetas gráficas NVIDIA de la serie GeForce RTX 50 y con nuevas capacidades habilitadas por IA.

Acer Predator

Al frente del listado se sitúa un nuevo portátil que cuenta con una pantalla OLED de 16 pulgadas y resolución nativa WQXGA. Este tipo de pantalla que ofrece la máxima calidad de imagen, soporte para rango dinámico HDR, gran contraste, colores vibrantes y la capacidad de visualización de los portátiles de 17 pulgadas en un cuerpo más pequeño, la hemos visto en las presentaciones del CES de todos los fabricantes.

El Acer Predator Helios Neo 16S (PHN16S-I51) está equipado con un procesador Intel Core Ultra 9 386H y una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070, alojada en un chasis metálico delgado de 18,9 mm, que combina durabilidad con un diseño estético premium. La refrigeración de los componentes internos se gestiona mediante su sistema térmico de última generación, con un ventilador AeroBlade 3D y grasa térmica de metal líquido.

Puede instalar hasta 64 GB de memoria DDR5 6400MT/s y hasta 2 TB de almacenamiento con SSD PCIe. El soporte de conectividad incluye Intel una tarjeta de red Killer DoubleShot Pro Wi-Fi 6E y dispone de puertos Thunderbolt 4, y otros puertos de E/S de alta velocidad para uso de periféricos y salida a pantallas externas.

Dispone de una cámara web FHD con sensor IR para tareas de autenticación y sistema de audio con sistema DTS:X Ultra para mejorar el sonido general en juegos o videoconferencias. El portátil se encuadra en la plataforma Copilot PC+ de Microsoft y dispone de funciones como Live Captions para la comunicación dentro del juego o Acer Intelligence Space que apoya flujos de trabajo creativos y productivos.

Acer Nitro

Un escalón por debajo de los Predator, pero distribuidos a precio más económico, Acer ha renovado la serie con dos modelos Nitro V 16 AI (ANV16-I51) y Nitro V 16S AI (ANV16S-I51). Ambos montan una pantalla IPS de 16 pulgadas con resolución nativa WUXGA y están equipados con un procesador Intel Core Ultra 7 355 y una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 para portátiles.

Soporta hasta 32 GB de memoria RAM DDR5 y hasta 2 TB de almacenamiento con unidades de estado sólido PCIe. Dispone de sistema de audio DTS:X Ultra y una cámara web FHD con sensor IR y obturador de cámara. Cuentan con una NPU de 45 TOPS de potencia para acelerar las funciones de inteligencia artificial en el dispositivo. Los nuevos portátiles de Acer preinstalan Windows 11 y estarán disponibles en España en el segundo trimestre de 2026. No se han definido precios.

Periféricos Acer

La firma taiwanesa también ha presentado dos periféricos junto a los portátiles Acer Predator y Nitro. Por un lado los auriculares gaming Predator Galea 570 que cuentan con altavoces de 50 mm para lograr graves profundos y agudos nítidos. Disponen de tecnología ENC (Cancelación de Ruido Ambiental) para usos del micrófono boom omnidireccional desmontable o el micrófono integrado. Ofrece tres modos de conectividad flexible, incluyendo 2,4 GHz (mediante adaptador USB-A/C), Bluetooth 5,4 o cableado, permitiendo hasta 30 horas de uso sin retrasos. Los ajustes de sonido y micrófono pueden adaptarse con la app Predator QuarterMaster.

El segundo de los periféricos es el ratón gaming Predator Cestus 530 motorizado por el sensor PixArt PAW3395 con respuesta ultrarrápida de hasta 26.000 DPI, 650 IPS de seguimiento y una frecuencia de sondeo de 8.000 Hz. Los modos de triple conectividad permiten a los usuarios cambiar sin problemas entre cable, Bluetooth e inalámbrico de 2,4 GHz. Está homologada para durar 80 millones de clics y desde la app dedicada del fabricante los usuarios pueden ajustar el rendimiento, los botones y la iluminación.

Los auriculares estarán disponibles en España en el primer trimestre de 2026, a partir de 149 euros. El ratón estará disponible en la misma fecha a partir de 99 euros.