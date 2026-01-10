Primeros pasos de Wi-Fi 8 en el CES

Wi-Fi 8, el próximo estándar de conectividad inalámbrica, se acerca a su lanzamiento después de un avance inesperado en el CES donde importantes fabricantes han presentado hardware para su soporte.

Tan solo dos años después del lanzamiento comercial de Wi-Fi 7 ya vemos los primeros productos para la siguiente generación. Ya; ya sabemos que a nivel de usuario es probable que todavía estés usando Wi-Fi 6 o inferiores, pero la industria de la tecnología no para por nadie. Y eso que la especificación final para Wi-Fi 8 (formalmente IEEE 802.11bn) no estará disponible hasta 2028. Aún así, fabricantes de routers y proveedores de chips de comunicaciones ya están preparando productos basados ​​en la versión preliminar de la norma, con planes de llevarlos al mercado este mismo año.

Kevin Robinson, director ejecutivo de la organización sin ánimo de lucro Wi-Fi Alliance, responsable de la norma, indicó que la intensa actividad del CES es una etapa normal en la evolución del ecosistema. «Wi-Fi Alliance se encuentra en las primeras etapas de selección de las características de Wi-Fi 8, y es habitual que el ecosistema Wi-Fi comience a trabajar en el silicio, los diseños de referencia, el desarrollo inicial de productos y los avances tecnológicos antes de la disponibilidad de la certificación Wi-Fi».

Si la trayectoria se mantiene, los primeros dispositivos Wi-Fi 8 podrían llegar a los consumidores antes de que finalice este año, mucho antes de que se publiquen las versión final del estándar. Esto significa que los primeros usuarios podrían comprar routers y chips que posteriormente requieran actualizaciones para cumplir con las especificaciones finales.

Qué esperamos de Wi-Fi 8

A diferencia de las versiones anteriores centradas en impresionantes aumentos de velocidad, Wi-Fi 8 cambia el enfoque para mejorar la estabilidad de la conexión, la eficiencia energética y la consistencia entre dispositivos. Ello se traduce en que manteniendo las velocidades de transferencia de datos de Wi-Fi 7, busca perfeccionar la comunicación entre dispositivos, mantener el rendimiento a distancia y gestionar sesiones intensivas de streaming o juegos reduciendo las caídas de la señal y retardos.

Si Wi-Fi 7 se desarrolló para lograr un rendimiento extremadamente alto (EHT) con el objetivo de obtener la capacidad de montar una red local inalámbrica con las suficientes prestaciones para reemplazar a las redes cableadas, para Wi-Fi 8 los responsables de la norma han establecido lo que llaman UHR (Ultra High Reliability o Fiabilidad ultraalta) para que los dispositivos compatibles mejoren en un 25% la métricas relacionadas: un 25 % más de throughput real en condiciones de uso típicas, una reducción del 25 % en la latencia pico y una disminución similar en la pérdida de paquetes durante el roaming entre puntos de acceso.

Otra de las grandes apuestas de la nueva aversión del estándar es la coordinación activa entre puntos de acceso, lo que permitirá una gestión dinámica y cooperativa del entorno inalámbrico. Es decir, los routers y repetidores dejarán de actuar como nodos independientes y pasarán a formar una malla inteligente que distribuirá los recursos de red según la densidad de dispositivos, la demanda y las condiciones de la señal.

Técnicamente, Wi-Fi 8 incluye la mayor parte de especificaciones y disposiciones de WiFi 7. Funcionará en las bandas de frecuencia de 2, 4, 5 y 6 GHz, admite hasta ocho flujos espaciales, emplea MU-MIMO y OFDMA multisuario, modulación 4096-QAM y mantiene el ancho máximo de canal en 320 MHz. Además, se espera que admita otras características novedosas, reuso espacial coordinado (Co-SR), la formación de haces continuada (Co-BF), el funcionamiento dinámico de los subcanales (DSO) y el esquema de codificación de modulación mejorado (MCS).

Wi-Fi 8 en el CES

Los diseñadores de chips ya están suministrando la red troncal de silicio para esta generación emergente. Broadcom presentó su nueva línea Wi-Fi 8, que incluye el procesador de aplicaciones BCM4918 junto con dos radios de doble banda: el BCM6714 y el BCM6719. Los dispositivos están diseñados para alimentar tanto routers de consumo como puertas de enlace de red para proveedores de servicios.

MediaTek también anunció su propia familia de chips Wi-Fi 8, la serie Filogic 8000. La compañía afirma que la plataforma será compatible con dispositivos premium y de gama alta, desde puntos de acceso empresariales y smartphones hasta portátiles, televisores y equipos domésticos inteligentes. Se espera que los primeros productos con hardware Filogic 8000 se lancen a finales de este año.

También hemos visto dispositivos de red y el más interesante ha llegado desde ASUS ROG, con un modelo NeoCore que parece sacado de una película de ciencia ficción y realmente destaca entre todos los demás routers que hemos visto, con esa forma de icosaedro, que los jugadores de rol reconocerán como un dado de 20 caras.

ASUS no compartió especificaciones, pero se pueden ver tres puertos de red y, según la demostración que ejecutó podríamos esperar que cuente con ocho antenas divididas entre las tres bandas Wi-Fi. Según la compañía, el NeoCore ofrecerá las velocidades máximas de Wi-Fi 7, pero con un mayor rendimiento y una menor latencia, con el objetivo de transferir más datos simultáneamente sin cuellos de botella.

Los primeros dispositivos Wi-Fi 8 se esperan para finales de este mismo año, aunque las especificaciones finales de la norma inalámbrica no llegarán hasta 2028. El estándar es uno de los más importantes del planeta en materia de tecnología, porque conectará a centenares de millones de dispositivos de todo pelaje.