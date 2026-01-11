Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (DVI)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana, el primero de 2026 y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

Alternativas a las aplicaciones predeterminadas de Windows 11. En esta guía repasamos opciones más completas y flexibles para sustituir algunas de las herramientas que Windows 11 incluye por defecto. Es una lectura útil para quienes quieren personalizar su equipo y aprovechar aplicaciones que se adaptan mejor a su forma de trabajar.

ASUS ROG impresiona en el CES 2026. Recogemos las claves de la presencia de ROG en el CES 2026, donde la marca ha desplegado una amplia gama de hardware gaming y tecnologías que buscan sorprender en rendimiento y diseño. La cobertura destaca cómo ASUS ha querido marcar el inicio del año con propuestas ambiciosas y novedades que apuntan a reforzar su posición en el segmento gaming.

CES 2026: NVIDIA presenta DLSS 4.5 Super Resolution y sube de nivel la generación de fotogramas. Repasamos cómo NVIDIA ha evolucionado su tecnología de reconstrucción de imágenes con DLSS 4.5 Super Resolution, buscando mejorar el rendimiento visual y los fotogramas sin sacrificar calidad. Es una de las grandes propuestas del CES 2026 para jugadores y creadores que quieren sacar más partido al hardware gráfico.

AMD presenta sus nuevos procesadores Ryzen AI 400, AI Max+ y el X3D más rápido para juegos. Revisamos la apuesta de AMD en el CES 2026 con una nueva generación de chips que amplía el enfoque hacia PC con capacidades de IA y rendimiento para juegos. El texto ofrece una panorámica de cómo la compañía busca reforzar su catálogo con diseños que combinan potencia, eficiencia y versatilidad para diferentes tipos de usuario.

Intel anuncia los procesadores Core Ultra Series 3. Recogemos las novedades de Intel en las que la compañía amplía su familia Core Ultra con nuevos modelos orientados a ofrecer más rendimiento y capacidades en equipos de alto nivel. El artículo analiza cómo esta generación busca competir con fuerza en tareas exigentes y en escenarios creativos y profesionales.

ASUS Vivobook se se renueva a lo grande en el CES 2026. En este artículo repasamos cómo la familia Vivobook ha recibido una actualización importante con nuevos diseños y especificaciones para ampliar su atractivo en el mercado. La pieza destaca las propuestas clave que buscan equilibrar estilo, rendimiento y funcionalidad en esta serie de portátiles.

CES 2026: ASUS actualiza su línea Zenbook a lo grande con las series A/S y un nuevo Duo. Recogemos los anuncios de ASUS en el CES 2026, donde la firma renueva su gama Zenbook con nuevas series y un modelo Duo que promete ampliar las posibilidades de productividad. El texto ofrece una visión de cómo estas actualizaciones refuerzan el catálogo de ultraportátiles con opciones más versátiles y potentes.

MSI se vuelca con sus portátiles en el CES 2026. En esta cobertura repasamos la apuesta de MSI por ampliar y reforzar su catálogo de portátiles presentados en el CES 2026, con propuestas orientadas a rendimiento y movilidad. El artículo destaca cómo la marca busca atraer tanto a jugadores como a profesionales con equipos más completos y variados.

Gigabyte amplía su línea de portátiles para juegos y creación. Recogemos las novedades que Gigabyte ha presentado para su familia de portátiles, con nuevos modelos pensados para jugadores y creadores de contenido. La pieza ofrece una panorámica de cómo la marca busca cubrir distintas necesidades de rendimiento y versatilidad con su renovada oferta.

Corsair presenta grandes novedades en el CES 2026. En este artículo repasamos las propuestas con las que Corsair ha querido destacar en el CES 2026, ampliando su catálogo con productos que buscan ofrecer una experiencia de uso de primer nivel. La pieza ofrece una visión de las líneas y categorías en las que la marca ha puesto el foco para este año.

Cuánta memoria consume Google Chrome y cómo reducirla. Analizamos el conocido consumo de memoria de Chrome y repasamos ajustes y funciones con los que puedes aligerar su impacto en tu equipo. La pieza ofrece consejos prácticos para gestionar mejor los recursos del navegador sin renunciar a tu experiencia de navegación.

Primeros pasos de Wi-Fi 8 en el CES. En este artículo analizamos cómo el ecosistema tecnológico ha aprovechado el CES para mostrar los primeros prototipos y avances sobre el futuro Wi-Fi 8, todavía en desarrollo antes de su certificación final. La pieza brinda una primera aproximación a lo que promete esta nueva generación inalámbrica en términos de estabilidad y eficiencia de red sin adelantar especificaciones finales.

