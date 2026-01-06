ASUS ROG impresiona en el CES 2026

ASUS ROG (Republic of Gamers), la marca de élite destinada a comercializar los productos más avanzados de la firma taiwanesa, ha desplegado su nueva tecnología en la feria de Las Vegas y como verás con novedades realmente impresionantes.

El pasado noviembre tuvimos la oportunidad de asistir a un evento especial de ASUS donde el gigante taiwanés nos adelantó las novedades más importantes que iba a presentar en el CES de 2026. Y por fin podemos comentarlas una vez que la compañía las ha presentado oficialmente en el CES. Hay un poco de todo con el punto fuerte de sus portátiles. También un sobremesa y periféricos donde destacan las nuevas gafas AR. Te dejamos un amplio resumen de todo lo presentado.

ASUS ROG en el CES 2026

ROG Zephyrus G14

Una buena muestra de portátil moderno de gama alta, que puede usarse tanto en movilidad como en el escritorio y que sirve para cualquier tipo de tarea informática, productividad o entretenimiento incluyendo juegos por su gráfica dedicada. Su chasis de aluminio premium, además de otorgarle un aspecto externo realmente atractivo, deja su peso en 1,5 kg y un grosos de solo 1,59 cm.

El nuevo G14 monta una pantalla OLED para la máxima calidad visual. Con un tamaño de 14 pulgadas, su resolución nativa se eleva al 3K, con relación de aspecto 16:10, frecuencia de actualización de 120 Hz y un tiempo de respuesta de 0,2 ms. Su brillo máximo es de 1000 nits y soporta el 100% de la gama de color DCI-P3.

ASUS ha apostado por ofrecer dos versiones diferentes según la plataforma de hardware, con AMD o Intel. La primera destaca la nueva generación de procesadores de AMD, serie Ryzen AI 400, potenciados por gráficas dedicadas de NVIDIA, hasta la RTX 5060 para portátiles, hasta 32 Gbytes de memoria LPDDR5X y 2 Tbytes de capacidad de almacenamiento. Monta el sistema de refrigeración especial ‘ROG Intelligent Cooling’ para mantener a raya las temperaturas.

Es compatible con los últimos estándares de conectividad, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, y su batería de 73 mAh soporta carga rápida de 200 vatios. ASUS ROG ha potenciado el sistema de audio con seis altavoces y Dolby Vision + Atmos.

Versión Intel

La segunda versión del ASUS ROG Zephyrus G14 usa la nueva generación de procesadores de Intel, serie Core Ultra, con gráficos integrados Arc y una NPU con potencia de 50 TOPS. Monta la misma pantalla ROG Nebula OLED 3K y el chasis de aluminio. Incluye hasta 32 Gbytes de memoria LPDDR5X, una SSD de 1 Tbyte y la misma conectividad de la versión de AMD.

ROG Zephyrus G16

ASUS ROG también ha producido otra nueva versión Zephyrus con diseño similar al anterior, chasis de aluminio con peso de 1,85 kg y grosor de 1,49 cm, pero con mayor tamaño de pantalla.

Tiene su base en una OLED ROG Nebula de 16 pulgadas de diagonal con resolución nativa 2.5K y un ratio de casi el 90% de relación pantalla a chasis. La pantalla ofrece hasta 1000 nits de brillo, ratio de contraste 1.000.000, tasa de refresco de 240 Hz, tiempo de respuesta de 0,2 ms, soporte para el 100% de la gama de color DCI-P3 y DisplayHDR.

Su hardware interno lo encabeza un procesador Intel Core Ultra de última generación y una gráfica dedicada RTX 5090 de NVIDIA. Puede instalar hasta 64 Gbytes de memoria y SSD Gen5. Monta un sistema de audio premium con Dolby Atmos y seis altavoces, completa conectividad con Thunderbolt 4, HDMI, USB y Wi-Fi 7, con una batería de 90 Wh con carga rápida. Alto nivel para los portátiles premium de ASUS ROG.

ROG Flow Z13-KJP

En una colaboración con Kojima Productions, uno de los estudios de videojuegos más prestigiosos de la industria con el mítico Hideo Kojima a la cabeza y el director de arte de muchos de sus juegos, Yoji Shinkawa, como los Metal Gear Solid o Death Stranding, la firma taiwanesa ha producido una versión especial del ROG Flow, un 2 en 1 de alta gama que tuvimos oportunidad de analizar a fondo en este artículo.

La edición mantiene las principales especificaciones del 2 en 1, comenzando por su pantalla táctil ASUS ROG Nebula Display de 13,4 pulgadas, resolución nativa de 2.560 x 1.600 píxeles, brillo de 500 nits y ratio de contraste 1.500:1. El panel IPS ofrece una tasa de refresco de 180 Hz, un tiempo de respuesta de 3 ms y soporta el 100% del espacio de color DCI-P3. La pantalla, clave de este dispositivo, es compatible con FreeSync Premium, soporta HDR Dolby Vision y está protegida con la capa Gorilla Glass 5.

Su motor es una APU Ryzen AI Max+ 395 con CPU de 16 núcleos y 32 hilos y una GPU Radeon 8060s, una de las integradas más potentes de la industria. Incluye 32 Gbytes de memoria LPDDR5X y una unidad de estado sólido de 1 Tbyte para almacenamiento.

Su chasis incorpora fibra de carbono y deja su peso en 1,75 kg. Dispone de doble cámara, incluyendo una webcam de 5 MP con sensor IR para seguridad y autenticación. Cuenta con una batería de 70 Wh con carga rápida y conectividad Wi-Fi 7, HDMI, USB Tipo-C y tarjetas microSD. Su teclado es retroiluminado RGB y como verás en las imágenes tiene una pinta espectacular.

ROG Zephyrus Duo 16

Esta versión especial de los Zephyrus ha venido pasando por diferentes tipos de diseño hasta llegar al formato actual con doble pantalla y una base para el hardware, teclado, touchpad y resto de componentes. Su objetivo sigue siendo el mismo: máxima versatilidad para usos como portátil, tablet, tienda de campaña o cualquiera para presentaciones, con posibilidad de utilizar la pantalla en modo horizontal o vertical.

Las dos pantallas son idénticas para esta nueva versión, lo que mejora la capacidad de visualización y con ello la productividad. Son dos OLED ROG Nebula multitáctiles de 16 pulgadas de diagonal, con resolución nativa de 2880 x 1800 píxeles, con soporte para DisplayHDR 1000 y tasa de refresco de 120 Hz. Tienen un brillo máximo de 1100 nits, un tiempo de respuesta de 0,2 ms, soporta el 100% de la gama de color DCI-P3 y es compatible con NVIDIA G-Sync y Dolby Vision. Las pantallas están protegidas con la capa Gorilla Glass.

La base interna del portátil confirma su máximo nivel, con procesadores Core Ultra de última generación que Intel también presentará en el CES. Los chicos de ASUS ROG no se han cortado con la gráfica y montan la más potente del mercado, la RTX 5090 para portátiles de NVIDIA. Se acompaña de hasta 64 Gbytes de memoria LPDDR5X y una unidad de estado sólido PCIe Gen5 de hasta 2 Tbytes.

Cuenta con un sistema de audio de seis altavoces y Dolby Atmos y una amplia conectividad con Wi-Fi 7, Thunderbolt, HDMI, USB y lector de tarjetas de memoria SD. Su batería es de 90 Wh y se alimenta con un cargador de 250W que permite recargarla al 50% en tan solo 30 minutos.

Preinstala Windows 11 y, por supuesto, se encuadra en la plataforma Copilot+ PC impulsado por Microsoft. Diseño y funcionalidad impresionantes para un equipo realmente único.

ROG G1000

ASUS ROG también ha presentado un sobremesa que, perfectamente pasará al elitista listado de lo mejor del mercado del PC por diseño y nivel de sus componentes. Diseñado para ‘presumir’ encima del escritorio informático, incluye tecnología de proyección holográfica a todo color en el frontal y lateral, ambas con panel de vídrio en una torre ATX realmente espectacular.

Dispone de retroiluminación RGB personalizable con Aura Sync y como era de esperar su sistema de refrigeración está diseñado para extraer el máximo potencial del equipo con tres zonas de refrigeración especial (CPU, GPU/Placa bas y la PSU). Instala un sistema ROG Thermal Atrium con refrigerador líquido de 420 mm, dos ventiladores gigantes de 200 mm y otros de 140 mm.

Como puedes imaginar sus componentes están al máximo nivel, con una placa ASUS ROG con chipset X870 de AMD y un Ryzen 9 9950X3D instalado. El apartado gráfico más de lo mismo, con una GeForce RTX 5090.

ROG XREAL R1 AR

La guinda de las novedades de ASUS ROG en el CES 2026 son gafas unas gafas de realidad aumentada creadas en colaboración con el especialista XREAL. Dicen ser las primeras gafas para gaming del mundo que utilizan un panel micro-OLED de 240 Hz con resolución FHD (1920×1080) y ofrecen un espacio de monitor virtual de 171 pulgadas a 4 metros de distancia, con una visión ampliada de 57 grados.

ASUS afirma que las gafas AR cubren el 95 % del área de visión enfocada e incorporan muchas otras funciones. Una de ellas es la integración de un sistema de sonido de alta gama con tecnología Bose, que ofrece un entorno sonoro 3D. Las gafas también incorporan tecnología de lentes electrocrómicas, que permite que las lentes se adapten automáticamente a las condiciones de luz cambiantes y ajusten su transparencia.

De esta manera, al apartar la vista de la pantalla virtual, las lentes se vuelven menos transparentes y, al mirar la pantalla, se tintan de nuevo. Los usuarios también pueden seleccionar manualmente los niveles de transparencia adecuados. Las gafas de realidad aumentada incluyen un ROG Control Dock, que ofrece numerosas conexiones como DisplayPort 1.4 y HDMI 2.0, para que los jugadores puedan cambiar entre PC y consolas con un solo clic. Las gafas también son compatibles con las consolas portátiles ASUS ROG Ally y se conectan mediante un cable USB tipo C para una experiencia inmersiva.

Desde ASUS ROG no han confirmado el precio, para unas gafas que llegarán al mercado a mediados de 2026.