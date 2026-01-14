NVIDIA ha lanzado esta semana una nueva actualización tecnológica que promete marcar un nuevo estándar en fidelidad gráfica para los videojuegos. Se trata de DLSS 4.5 Super Resolution, la última evolución de su tecnología de escalado basada en inteligencia artificial, integrada dentro del ecosistema RTX y compatible con una extensa variedad de títulos y aplicaciones. El lanzamiento llega acompañado de mejoras en la aplicación de NVIDIA y un conjunto de recursos dirigidos a desarrolladores, reforzando la apuesta de la compañía por la innovación basada en IA.

El anuncio se ha producido pocos días después de su presentación en el CES 2026, donde la compañía ya adelantó que esta nueva versión integraría un modelo de transformadores de segunda generación para ofrecer una calidad de imagen notablemente superior. DLSS 4.5 Super Resolution ya está disponible a través de la NVIDIA app, que permite aplicar la actualización automáticamente, o bien mediante descarga manual. Esta tecnología es compatible con todas las GPU GeForce RTX y puede aprovecharse en más de 400 juegos y aplicaciones.

Uno de los puntos clave del nuevo DLSS 4.5 es su mayor sofisticación técnica. Gracias a un proceso de entrenamiento basado en un conjunto de datos de alta fidelidad mucho más amplio, el nuevo modelo de IA multiplica por cinco la potencia de cómputo respecto a la generación anterior. Desde su disponibilidad en versión beta hace una semana, los primeros usuarios han destacado mejoras visibles en claridad de imagen y estabilidad temporal, especialmente al utilizar los modos Performance y Ultra Performance.

A su vez, DLSS 4 con Multi Frame Generation, lanzado previamente, continúa expandiéndose y ya está presente en más de 250 juegos y aplicaciones. En el marco del CES, NVIDIA mostró nuevos títulos que adoptarán esta tecnología, entre los que se encuentran 007 First Light, Phantom Blade Zero, PRAGMATA, Resident Evil Requiem, Active Matter, Screamer y DEFECT. La lista de juegos compatibles crece cada semana, reforzando el papel de DLSS como uno de los pilares del ecosistema RTX.

Esta misma semana se suman también dos nuevos títulos compatibles con DLSS: LET IT DIE: INFERNO, un juego de acción y supervivencia tipo roguelite, que añade soporte para DLSS Super Resolution gracias a una actualización lanzada hoy mismo, y StarRupture, un título de construcción de bases en primera persona que debutó hace solo unos días en acceso anticipado, con soporte completo desde el primer día tanto para DLSS Super Resolution como para DLSS Frame Generation. En ambos casos, la nueva versión DLSS 4.5 puede activarse directamente desde NVIDIA app mediante los overrides de DLSS.

Junto a esta actualización, NVIDIA ha lanzado la versión 11.0.6 de su NVIDIA app, que incorpora varias mejoras funcionales. Entre ellas se incluye la migración de los últimos ajustes de NVIDIA Surround al nuevo entorno de configuración, mejoras en la interfaz para portátiles con Advanced Optimus —que ahora muestran el nombre completo de los procesos en conflicto— y la incorporación de un “Modo depuración” que desactiva temporalmente cualquier overclocking o modificación de voltaje activa, facilitando el diagnóstico de problemas de estabilidad.

Los desarrolladores también cuentan con novedades importantes. Ya está disponible el plugin Streamline de DLSS Super Resolution, que da acceso a DLSS 4.5. Además, para primavera se espera la llegada de Dynamic Multi Frame Generation y un modo ampliado de Multi Frame Generation con hasta 6x frames, que se integrarán también vía Streamline. Paralelamente, el SDK de RTX Neural Texture Compression —basado en tecnologías de sombreado neuronal— ha recibido una nueva versión que mejora el rendimiento, permite una compresión de texturas mucho más eficiente y ahorra hasta 7 veces más memoria del sistema, acelerando además la codificación BC7 hasta 6 veces respecto a la versión anterior.

Por último, NVIDIA ha ampliado también las capacidades de su plataforma ACE (Avatar Cloud Engine) con el nuevo modelo Nemotron Nano 9B V2, disponible como plugin SDK de inferencia en tiempo real para videojuegos, y ha lanzado la versión 2025.5 de Nsight Graphics, que introduce funciones como edición dinámica de shaders y soporte para primitivas RTX Hair en el Inspector de Ray Tracing, junto a mejoras en el GPU Trace Profiler.

DLSS 4.5 Super Resolution no es solo una evolución incremental, sino parte de una estrategia más amplia que busca consolidar el papel de la inteligencia artificial en el desarrollo y ejecución de videojuegos. Con mejoras pensadas tanto para jugadores como para desarrolladores, y con una integración profunda en la plataforma RTX, NVIDIA vuelve a posicionarse a la vanguardia tecnológica de la industria gráfica.