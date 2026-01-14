iPhone 18: modelos, tamaño de pantalla, resolución y tasa de refresco

Aunque su lanzamiento todavía está muy lejos ya tenemos bastante información sobre los iPhone 18, y gracias a una fuente china hemos podido ampliarla con nuevos datos sobre los posibles modelos que lanzará Apple y sus especificaciones a nivel de pantalla.

Según Digital Chat Station, una fuente muy conocida que ha filtrado información correcta en ocasiones anteriores, Apple lanzará un total de cuatro nuevos iPhone en 2026. Esto encaja con las informaciones que habíamos visto anteriormente, y además ha concretado el tipo de panel, el tamaño de la pantalla y su tasa de refresco.

iPhone 18

Este será el modelo base o de entrada. Tendrá una pantalla OLED LTPO con Dynamic Island, su tamaño será de 6,27 pulgadas y su tasa de refresco se mantendrá en 120 Hz.

La Dynamic Island es la isleta ovalada en horizontal que integra el sistema Face ID y la cámara frontal.

iPhone Air 2

Este terminal mantendrá el diseño ultra delgado y compacto del modelo de la generación anterior. Tendrá una pantalla OLED LTPO con Dynamic Island, un tamaño de 6,55 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz.

Esto significa que este modelo no se librará tampoco de la muesca en el frontal.

iPhone 18 Pro

El modelo de gama alta de Apple tendrá una pantalla OLED LTPO sin Dynamic Island, con un tamaño de 6,27 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz.

No contar con la Dynamic Island significa que este modelo tendrá integrado bajo la pantalla el sistema Face ID, pero la cámara frontal vendrá en una isleta circular.

iPhone 18 Pro Max

El tope de gama de Apple tendrá una pantalla OLED LTPO sin Dynamic Island, con un tamaño de 6,86 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz.

Como el anterior, tendrá el sistema Face ID integrada bajo la pantalla, pero la cámara delantera estará montada en una isleta circular.

¿Por qué Apple no integra también la cámara delantera bajo la pantalla?

Hay dos razones. La primera es que esto aumenta notablemente el coste de fabricación, y con la subida de precios que están experimentando componentes tan importantes como la memoria RAM y la memoria NAND Flash, unido al encarecimiento de los procesos de fabricación de TSMC, lo último que necesita Apple es disparar todavía más el coste de producción de sus iPhone.

La segunda razón es que integrar la cámara bajo la pantalla reduce la calidad de imagen de la misma, y teniendo en cuenta la importancia que tiene la calidad de la cámara frontal para el usuario este es un sacrificio que Apple no está dispuesta a aceptar para conseguir un acabado todo pantalla de verdad.

Integrar el sistema Face ID bajo la pantalla ya sería un gran avance, mejoraría mucho el acabado todo pantalla del iPhone, y sería suficiente para convencer a muchos usuarios de generaciones anteriores a dar el salto a los nuevos iPhone de Apple.