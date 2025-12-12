iPhone 18: modelos, posibles especificaciones, diseño, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que sabemos

Apple está trabajando en los iPhone 18, la próxima generación de smartphones de gama alta que sucederá a los iPhone 17, que fueron lanzados el pasado mes de septiembre. Aún no tenemos información oficial por parte de la compañía de la manzana, pero ya se han producido varias filtraciones que nos han dejado muchas pinceladas de lo que podemos esperar de esta nueva generación.

Los iPhone 17 Pro y Pro Max trajeron cambios muy importantes a nivel de diseño y de calidad de construcción, y marcaron el regreso de Apple al aluminio. Esto nos dice algo muy importante, y es que no debemos esperar cambios relevantes a nivel de diseño en los iPhone 18, al menos no en los modelos Pro y Pro Max, porque ya se produjeron en la generación actual.

El iPhone 18 sí que podría traer cambios de diseño frente al iPhone 17, pero no debemos esperar nada rompedor. Su línea base seguirá siendo la misma que en la generación actual, y las únicas diferencias relevantes a nivel de diseño podrían estar en la parte trasera, concretamente en la zona de las cámaras.

Para poner un poco de orden entre todos los rumores y supuestas filtraciones que se han producido hasta ahora he hecho una selección de las informaciones más fiables, y las he recopilado para vosotros en este artículo, donde os voy a contar todo lo que sabemos hasta el momento sobre los iPhone 18. La información no tiene confirmación oficial, pero como dije todo lo que vamos a ver es fiable.

iPhone 18: cuatro modelos diferentes

La próxima generación de smartphones de Apple volverá a estar dividida en cuatro modelos, y seguirá el mismo patrón que hemos visto en la generación actual. Esto quiere decir que veremos:

Un modelo estándar.

Un modelo Pro.

Un modelo Pro Max.

Un modelo Air 2.

No esperamos cambios en el tamaño de pantalla ni en la resolución. Si esto se cumple, el modelo estándar tendrá una pantalla de 6,3 pulgadas de tipo LTPO OLED, el modelo Air contará con una pantalla de 6,5 pulgadas de tipo LTPO OLED, el modelo Pro tendrá un panel de 6,3 pulgadas de tipo LTPO OLED y el modelo Pro Max contará con un panel de 6,9 pulgadas de tipo LTPO OLED.

El iPhone 18 Pro Max será el más grande de los cuatro, seguido del modelo Air con su panel de 6,5 pulgadas, y con los modelos Pro y estándar igualados con un panel de 6,3 pulgadas.

Diseño y calidad de construcción

Los iPhone 18 Pro y Pro Max repetirán el diseño que hemos visto en la generación actual. Esto quiere decir que tendrán la misma isleta en la parte trasera, donde se integran sus tres cámaras, y la diferenciación de acabados entre la zona superior y la mitad central, donde se integra el sistema de carga inalámbrica del terminal. Dicha zona podría tener un acabado transparente.

Ambos modelos estarán construidos bajo un chasis «unibody» de aluminio, y se rumorea que podrían ser los primeros en eliminar la Dynamic Island. Para eliminar la Dynamic Island, Apple integrará todo el conjunto de sensores de Face ID bajo la pantalla, de manera que lo único que quedaría visible para el usuario sería la cámara frontal, que estaría integrada en una isleta circular.

Este cambio es uno de los más esperados, y de los más importantes. Si se confirma, Apple lograría mejorar muchísimo el acabado todo pantalla de los iPhone 18 Pro y Pro Max, y acabaría por fin con la muesca que, de una forma u otra, ha acompañado al iPhone desde el lanzamiento del iPhone X. Tened en cuenta que esto no está confirmado.

Los iPhone 18 estándar y el Air de segunda generación no contarían con este cambio, así que ambos mantendrán, en teoría, la Dynamic Island. Este tipo de estrategia no es nueva en Apple, es algo que ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, los iPhone 14 Pro y Pro Max fueron los primeros en contar con la Dynamic Island, pero esta no llegó a los iPhone 14 estándar y Plus. Su estreno se postergó a los iPhone 15 estándar y Plus.

Sin embargo, el iPhone 18 podría venir con cambios en la parte trasera para acercarse más al diseño de los modelos Pro y Pro Max. Esto supondría la integración de las dos cámaras traseras en una isleta rectangular, y la adopción de terminación bizonal que ya vimos en los Pro y Pro Max de la generación actual.

Posibles especificaciones del iPhone 18

Chasis fabricado en aluminio y cristal.

Pantalla LTPO OLED de 6,3 pulgadas con tecnología ProMotion y tasa de refresco de 120 Hz.

SoC Apple A20.

8 GB o 12 GB de memoria RAM.

256 GB de capacidad de almacenamiento en la versión base, hasta 512 GB.

Cámara frontal de 24 MP.

Cámara trasera de 48 MP y gran angular de 48 MP.

iOS 27 como sistema operativo preinstalado.

Posibles especificaciones del iPhone Air 2

Chasis fabricado en aluminio y cristal.

Pantalla LTPO OLED de 6,5 pulgadas con tecnología ProMotion y tasa de refresco de 120 Hz.

SoC Apple A20 Pro.

12 GB o 16 GB de memoria RAM.

256 GB de capacidad de almacenamiento en la versión base, hasta 512 GB.

Cámara frontal de 24 MP.

Cámara trasera de 48 MP. Podría contar con una segunda cámara.

iOS 27 como sistema operativo preinstalado.

Posibles especificaciones del iPhone 18 Pro

Chasis fabricado en aluminio y cristal.

Pantalla LTPO OLED de 6,3 pulgadas con tecnología ProMotion y tasa de refresco de 120 Hz variable en valores de 1 Hz.

SoC Apple A19 Pro.

12 GB o 16 GB de memoria RAM.

256 GB de capacidad de almacenamiento en la versión base, hasta 1 TB.

Cámara frontal de 24 MP.

Cámara trasera de 48 MP, gran angular de 48 MP y teleobjetivo de 48 MP.

iOS 27 como sistema operativo preinstalado.

Posibles especificaciones del iPhone 18 Pro Max

Chasis fabricado en aluminio y cristal.

Pantalla LTPO OLED de 6,9 pulgadas con tecnología ProMotion y tasa de refresco de 120 Hz variable en valores de 1 Hz.

SoC Apple A19 Pro.

12 GB o 16 GB de memoria RAM.

256 GB de capacidad de almacenamiento en la versión base, hasta 2 TB.

Cámara frontal de 24 MP.

Cámara trasera de 48 MP, gran angular de 48 MP y teleobjetivo de 48 MP.

iOS 27 como sistema operativo preinstalado.

Cambios más importantes a nivel de hardware

A nivel de hardware tenemos algunos cambios importantes que hay que analizar más a fondo. El primero es el cambio de SoC frente a la generación actual. Apple va a utilizar el chip A20 en el modelo estándar, y la versión Pro en los modelos Air de segunda generación, Pro y Pro Max.

El SoC Apple A20 estará fabricado bajo el nodo de 2 nm de TSMC, al igual que el SoC Apple A20 Pro, pero el primero será menos potente y tendrá un coste de fabricación más bajo. Esta estrategia es la misma que hemos visto en la generación actual, donde el iPhone 17 utiliza el SoC A19 y los modelos Air, Pro y Pro Max montan el SoC A19 Pro.

Sin embargo, hay rumores que dicen que Apple podría limitarse a fabricar solo el SoC A20, y que este sería exclusivo de los iPhone Air de segunda generación, iPhone 8 Pro y Pro Max. La razón es el alto coste del nodo de 2 nm, que es un 50% más alto que el nodo de 3 nm. Si esto se confirma, el iPhone 18 estándar podría repetir el SoC A19.

El nuevo SoC Apple A20 estará empaquetado con la tecnología «Wafer-Level Multi-Chip Module» (WMCM) de TSMC, y sería un verdadero sistema en un chip, ya que además de integrar CPU, GPU y NPU también tendría integrada la RAM. A nivel de rendimiento deberíamos encontrarnos con un salto significativo frente al SoC A19, sobre todo por el cambio de nodo.

Pasar del nodo de 3 nm al nodo de 2 nm permitirá aumentar la densidad de transistores, mejorará el rendimiento y la eficiencia, y será clave para conseguir un chip más potente sin sacrificios a nivel de consumo.

Otro cambio importante a nivel de hardware estaría en la RAM. Varios rumores dicen que Apple va a aumentar en un 50% la cantidad de RAM que traerán el iPhone 18, el modelo Air de segunda generación y los modelos Pro y Pro Max, lo que significa que estos pasarán a contar con 12 GB y 16 GB de RAM, respectivamente.

Teniendo en cuenta la subida de precios de la RAM y la situación en la que se encuentra el mercado actualmente la verdad es que me parece un poco complicado de creer. El iPhone 16 Pro Max contaba con 8 GB de RAM, y el iPhone 17 Pro Max dio el salto a los 12 GB este mismo año, así que no sería raro que Apple repita los 12 GB de RAM en su próxima generación.

Con todo, el aumento de la RAM tiene mucho sentido si lo unimos a Apple Intelligence. El uso de IA avanzada en un smartphone requiere de grandes cantidades de RAM, y lanzar un iPhone 18 con solo 8 GB de RAM limitaría mucho las posibilidades de este terminal trabajando con inteligencia artificial.

El módem C2 de Apple será otra de las novedades que veremos en esta nueva generación de smartphones. Debería ser muy superior a los C1 y C1X actuales, contaría con conectividad 5G mmWave y su rendimiento bruto podría estar mucho más cerca de los módems de Qualcomm más avanzados que existen actualmente.

Pasando a las cámaras, los iPhone 18 Pro y Pro Max contarán, según las últimas informaciones, con dos cambios muy importantes:

Cámara principal con lente de apertura variable , lo que permitiría regular de forma dinámica la cantidad de luz que recibe el sensor.

, lo que permitiría regular de forma dinámica la cantidad de luz que recibe el sensor. Nuevo sensor de imagen Samsung de tres capas, que mejorará la respuesta de la cámara y mejorará la calidad en general, reduciendo el ruido y aumentando el rango dinámico.

No esperamos cambios ni en las capacidades de almacenamiento base ni en el tamaño de las baterías frente a la generación actual. Tampoco debería variar el tamaño de los iPhone 18, ni el sistema de refrigeración frente a los iPhone 17 equivalentes.

Posible fecha de lanzamiento: podría haber sorpresa

Normalmente Apple lanza sus iPhone de nueva generación de forma conjunta en algún momento del mes de septiembre, pero esto podría cambiar con los iPhone 18. Hay rumores que dicen que Apple va a cambiar su estrategia, y que piensa lanzar esa nueva generación de smartphones en dos fases:

En septiembre de 2026 Apple lanzaría los iPhone 18 Pro y Pro Max, y el iPhone Air de segunda generación.

En primavera de 2027 llegarían los iPhone 18 y iPhone 18e.

Esta información no está confirmada, así que no podemos descartar que Apple acabe lanzando todos los iPhone 18 y el Air de segunda generación, en septiembre de 2026. En cualquier caso, el iPhone 18e no llegará hasta primavera de 2027.

Hemos visto también rumores sobre el posible lanzamiento del iPhone plegable en septiembre de 2026, pero estas informaciones no tienen todavía mucha consistencia, y teniendo en cuenta la cantidad de veces que se ha barajado su posible lanzamiento y los retrasos que ha acabado sufriendo es mejor no darle mucha credibilidad.

Posible precio: similar o un poco más alto que la generación actual

El aumento del coste de producción podría obligar a Apple a subir el precio de venta de su próxima generación de smartphones, sobre todo por el impacto que tendrá el salto al nodo de 2 nm de TSMC en el SoC Apple A20, y por el aumento del precio de la RAM y de la memoria NAND Flash.

Tenemos, por tanto dos posibilidades, que Apple mantenga precios al nivel de la generación actual en el momento de su lanzamiento o que estos se incrementen. Si Apple decide subir el precio, lo más probable es que la diferencia acabe siendo de entre 50 y 100 dólares, porque un aumento mayor podría afectar negativamente a las ventas.

Dicho esto, vamos a ver cómo podría quedar el precio de la nueva generación de Apple:

Posible precio del iPhone 18

256 GB: 799 dólares.

512 GB: 999 dólares.

En España, su precio de partida debería ser de 959 euros (256 GB).

Posible precio del iPhone Air 2

256 GB: 999 dólares.

512 GB: 1.199 dólares.

1 TB: 1.399 dólares.

En España, su precio de partida debería ser de 1.219 euros (256 GB).

Posible precio del iPhone 18 Pro

256 GB: 1.099 dólares.

512 GB: 1.299 dólares.

1 TB: 1.499 dólares.

En España, su precio de partida debería ser de 1.319 euros (256 GB).

Posible precio del iPhone 18 Pro Max

256 GB: 1.199 dólares.

512 GB: 1.399 dólares.

1 TB: 1.599 dólares.

2 TB: 1.999 dólares.

En España, su precio de partida debería ser de 1.469 euros (256 GB).