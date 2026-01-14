Windows 11 rinde mejor que CachyOS con Radeon RX 7000 y Radeon RX 9000

CachyOS es una distro basada en Arch Linux que se ha vuelto muy popular porque es fácil de instalar y de utilizar, y porque ha demostrado que es capaz de mejorar mucho el rendimiento de ciertas tarjetas gráficas en juegos, como la Radeon RX 580 de 8 GB, frente a Windows 11.

La diferencia es significativa, pero esto no es todo, CachyOS también reduce el consumo de RAM en juegos frente a Windows 11, algo que puede marcar la diferencia en PCs que tengan menos de 16 GB de RAM. Esto lo convierte en una excelente opción si tenemos un PC antiguo con solo 8 GB de RAM y queremos jugar.

Windows 11 es mejor que CachyOS con tarjetas gráficas actuales

Cuando utilizamos CachyOS con tarjetas gráficas Radeon RX de la generación RDNA 2 (RX 6000) y anteriores, este rinde mucho mejor que Windows 11, pero si utilizamos tarjetas gráficas más nuevas, más avanzadas y con soporte la diferencia se va reduciendo hasta que llegamos a un punto de inflexión, en el que Windows 11 acaba ofreciendo un rendimiento superior.

Esto se ha confirmado con las comparativas de rendimiento que ha compartido el canal NJ Tech, que ha enfrentado CachyOS con Windows 11 en diferentes rondas de pruebas, y utilizando una Radeon RX 580 de 8 GB, una Radeon RX 6700 XT, una Radeon RX 7800 XT y una Radeon RX 9060 XT de 16 GB.

Con la Radeon RX 580 de 8 GB CachyOS mejora un 35% el rendimiento en juegos frente a Windows 11. Al utilizar la Radeon RX 5700 XT la mejora de rendimiento con CachyOS es de un 10,3% de media, y cuan cuando llegamos a la Radeon RX 6700 XT vemos que esta rinde solo un 3,9% mejor con dicho sistema operativo.

Esos resultados muestran una tendencia clara, y es que cuanto más nueva es la Radeon RX que utilizamos mejor rinde esta en Windows 11, y menor es la diferencia que marca CachyOS. La Radeon RX 7800 XT marca el primer punto de inflexión, ya que rinde, de media, un 2,5% mejor en juegos con Windows 11.

La Radeon RX 9060 XT de 16 GB reafirma esta tendencia, puesto que rinde un 12,8% mejor con Windows 11 en juegos, y en algunos casos concretos rinde hasta un 21% mejor (Red Dead Redemption 2) que con CachyOS.

Conclusión: CachyOS es excelente para equipos basados en RDNA 2 y anteriores

Pero si tenemos un PC equipado con una tarjeta gráfica RDNA 3 (Radeon RX 7000) con Windows 11 disfrutaremos de un mayor rendimiento.

Si utilizas una tarjeta gráfica NVIDIA no deberías ni siquiera considerar la instalación de CachyOS, porque este sistema operativo no se lleva del todo bien con las tarjetas gráficas GeForce, y acabarás perdiendo rendimiento.