Microsoft ha publicado esta semana el primer conjunto de parches de seguridad mensual de 2026. Están disponibles para Windows 11 y también hay parches específicos para los equipos que tienen activadas las actualizaciones de seguridad ampliada de Windows 10.

Esta actualización para Windows 10 lleva por número de compilación KB5073724 y está disponible para los usuarios que usen las versiones 21H2 y 22H2 suscritos al programa ESU (Actualización de Seguridad Extendida), el programa gratuito por el que puedes mantener parcheado Windows 10 hasta octubre de 2026.

Activa las actualizaciones de seguridad ampliada de Windows 10

Dado que Windows 10 ya no recibe soporte general ni mejoras de características o de funciones, este parche no es más que una actualización de seguridad, aunque no por ello deja de ser importante. La lista de correcciones tampoco es extensa, pero quienes mantengamos equipos con Windows 10 deberíamos instalarla.

Ya te ofrecimos una amplia guía sobre el programa ESU y hoy te vamos a recordar lo fundamental en este práctico, la activación del programa que -insistimos- si continuas con Windows 10 es de aplicación obligada. De la siguiente manera:

Asegúrate de que estás usando Windows 10 22H2 con la última actualización de calidad de septiembre de 2025. Aunque la actualización también es compatible con la 21H2, se recomienda usar la última versión disponible.

Accede a la herramienta de Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update.

Si ya tenías activado el ESU verás una actualización KB5073724 que se instala como todas las demás.

Si no tenías activado el programa, verás un recordatorio como el de la imagen siguiente:

Para inscribirte, pulsa sobre el enlace y sigue las instrucciones.

Si quieres el programa gratuito tendrás que usar una cuenta ID de Microsoft, aunque luego puedas pasar a una local.

El proceso es muy sencillo hasta que te confirmen la inscripción.

Reiniciado el equipo, si vuelves a la sección de Configuración > Windows Update, podrás comprobar que tu PC ya está inscrito para obtener actualizaciones de seguridad como la KB5073724 publicada esta semana y que te recomendamos instalar si mantienes equipos con Windows 10.