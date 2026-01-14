Crear múltiples usuarios en Windows es una buena manera de proteger y gestionar entornos donde varias personas usan los mismos PCs. Y pensamos, por ejemplo, en una oficina en casa, una familia numerosa o una pequeña empresa con varios empleados. Otro caso de uso es el de un usuario que quiera separar tareas profesionales o personales.

Recordemos lo obvio: cuando varios usuarios usan el mismo PC (con la misma cuenta) hay un riesgo importante para la privacidad y la seguridad, ya que todos pueden acceder a los datos del resto, a sus archivos personales o a su historial de búsqueda. Este problema se puede evitar creando perfiles independientes para cada usuario. Además de proteger la información, permite a cada uno de ellos personalizar las preferencias generales de uso y otros parámetros para mejorar la experiencia con el sistema operativo. Esto último se aplica cuando es un mismo usuario el que se crea varias cuentas.

Nuevos usuarios en Windows

Partiendo de un PC estándar con un solo usuario existen varias maneras de agregar nuevas cuentas y de varios tipos, concretamente tres: cuenta de Microsoft, una cuenta local o una cuenta familiar.

Microsoft recomienda usar su propia ID, pero más por motivos comerciales que otra cosa porque cada una tiene sus ventajas. Si usas habitualmente los servicios de la compañía (OneDrive, Office, Xbox…) una cuenta de Microsoft te ofrecerá ventajas como una mejor conexión con las aplicaciones y servicios en nube de Microsoft, mejor sincronización con otros equipos o acceso a funciones adicionales.

En cuanto a las cuentas locales (en nuestra opinión más recomendables) tienen la ventaja de no estar vinculadas a una identidad en línea que puede ser pirateada y sobre todo un mayor grado de privacidad, uno de los puntos más polémicos de los últimos Windows cuya telemetría y recolección de datos es enorme. La cuenta familiar es especial y se utiliza para añadir un usuario infantil y aplicar controles parentales.

Crear un nuevo usuario en Windows es fácil y se puede hacer en unos pocos pasos. Recuerda que debes tener derechos administrativos en la cuenta que estés usando por defecto para crear las demás. Los métodos que vamos a ver sirven de la misma manera para Windows 10 y Windows 11.

Desde la configuración

La herramienta de configuración general del sistema es la vía más conocida para crear nuevos usuarios en Windows 11. Ahí podrás crear cualquiera de ellas siguiendo estos pasos:

Haz clic con el ratón en el botón de Inicio y selecciona Configuración.

Cambia a la sección de Cuentas y selecciona la opción Otros usuarios.

Pulsa en el botón ‘Agregar cuenta’ y ahí tendrás la opción de crear una cuenta Microsoft o una cuenta local.

Para crear un usuario con una cuenta Microsoft, escribe la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de la persona que quieres agregar, haz clic en siguiente y en finalizar.

Cuando el usuario inicie sesión por primera vez con el correo o teléfono, tendrá que ingresar la contraseña para acceder a su perfil.

Para crear un usuario con una cuenta local, haz clic en la opción ‘No tengo los datos de inicio de sesión de esta persona’ y selecciona la opción ‘Agregar un usuario sin cuenta Microsoft’.

Introduce el nombre de usuario de la cuenta. Puedes omitir el paso de introducir la contraseña si estás creando un perfil para otra persona, de modo que esa persona pueda crearla su propia contraseña.

Si decides elegir una contraseña, deberás seleccionar tres preguntas de seguridad diferentes y responderlas. Esto será útil para recuperar la cuenta si olvidas la contraseña. Por último, haz clic en el botón Siguiente para finalizar el proceso.

Una vez creada la cuenta puedes cambiar su tipo, es decir, convertirla en Administrador. Busca la cuenta recién creada en la sección Otros usuarios, expándela y haz clic en el botón ‘Cambiar tipo de cuenta’. Aparecerá una nueva ventana. Expande el menú desplegable ‘Tipo de cuenta’ y selecciona Administrador.

Añade usuarios como miembro de la familia

Puedes crear un nuevo usuario en Windows 11 añadiéndolo a tu grupo familiar con una cuenta de Microsoft. Esto es especialmente útil si quieres configurar controles parentales para rastrear las actividades de tu hijo en un dispositivo con Windows 11. Puedes establecer límites de tiempo de pantalla, restringir contenido e incluso monitorizar la actividad en línea de tu hijo.

Para ello:

Presione el atajo de teclado Windows + I para acceder a la Configuración general de Windows.

Cambia a la pestaña Cuentas, selecciona la opción Familia y pulsa sobre el botón de agregar.

Introduce el correo electrónico que deseas agregar o haz clic en la opción ‘Crear uno para un niño’.

Se te preguntará si el nuevo usuario será Organizador o Miembro. Selecciona la opción adecuada y haz clic en el botón Invitar para finalizar.

Indicar que la gestión del apartado de ‘Tu familia’ , incluyendo la creación de nuevas cuentas, tiene que realizarlo un usuario con privilegios de administrador y logueado bajo una cuenta ID de Microsoft. Puedes gestionar los usuarios infantiles añadidos desde la página web de Microsoft Family Safety.

Desde el administrador de equipos

La aplicación de administración de equipos incluida en el Panel de Control, es una potente utilidad de Windows que incluye varias herramientas, incluyendo lo que nos ocupa. Si trabajas en un entorno profesional y necesitas crear rápidamente varios usuarios nuevos en Windows 11, es una buena manera de hacerlo:

Haz clic con el botón derecho del ratón en el botón Inicio y selecciona Administración de equipos de la lista.

Expande la sección Usuarios y grupos locales en el panel izquierdo.

Haga clic derecho en la carpeta Usuarios y selecciona la opción Nuevo usuario. Selecciona el nombre de usuario y, opcionalmente, un nombre completo y una contraseña.

Puedes configurar la contraseña y habilitar la opción de que los usuarios la cambien en el primer inicio de sesión. O, si deseas tener más control, puedes marcar la opción ‘El usuario no puede cambiar la contraseña’.

Finalmente, haz clic en el botón Crear. La ventana para crear nuevos usuarios seguirá abierta por si quieres crear usuarios nuevos. Este método es eficaz precisamente por su eficacia para añadir una gran cantidad de usuarios. Sin embargo, solo se pueden crear usuarios locales.

Usando el comando Netplwiz

Netplwiz, o Asistente para sitios de red, es otra forma de crear un nuevo usuario en Windows 11. Es una herramienta valiosa para crear, eliminar y administrar cuentas de usuario.

Haz clic con el botón derecho del ratón en el botón Inicio y selecciona Ejecutar para abrir el cuadro de diálogo. Escribe el comando ‘netplwiz’ y presiona entrar.

En la pestaña Usuarios, haz clic en el botón Agregar. Se te ofrecerán dos opciones: crear una cuenta Microsoft o una cuenta local.

Sigue las instrucciones para cada una de ellas, usando las cuentas ID de Microsoft en el primer caso o seleccionando la opción «Iniciar sesión sin una cuenta Microsoft» para las locales.

Usando la consola

La consola de Windows también existe y muchas veces es la manera más rápida y eficiente de gestionar cualquier cosa y también la gestión de cuentas de usuario. Y es que puedes crear un nuevo usuario con un comando de una sola línea, lo que resulta especialmente útil cuando tienes que añadir una gran cantidad de usuarios. El uso de esta herramienta también es muy útil en situaciones en las que otros métodos no funcionan, por ejemplo, cuando inicias el sistema en modo seguro con el símbolo del sistema. El proceso:

Haz clic con el botón derecho del ratón en el botón Inicio y selecciona Terminal (en modo administrador).

Escribe el comando «net user [nombre de usuario] [contraseña] /add.»

Si necesitas añadir el usuario a un grupo específico (por ejemplo al de administradores), puedes hacerlo con «net localgroup Administrators [nombre de usuario] /add».

Como habrás leído, son varias las maneras posibles para crear nuevos usuarios en Windows y proteger así los entornos multiusuario donde distintas personas usan los mismos ordenadores personales. También puede usarlo una sola persona para separar tareas, por ejemplo profesionales y personales.