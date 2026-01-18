GEEKOM A8 AI Mini PC análisis completo

El GEEKOM A8 es un mini PC que, tras su última bajada de precio, posiciona como una opción muy interesante si tenemos un presupuesto ajustado, pero no queremos tener que renunciar por ello a un buen nivel de rendimiento.

Sobre el papel el GEEKOM A8 pinta bien, ya que estamos ante un modelo que cuenta con una CPU basada en la arquitectura Zen 4 y configurada con 8 núcleos y 16 hilos que, además, viene con 16 GB de DDR5 y monta un SSD PCIe Gen4 de 1 TB de capacidad.

Sin embargo, cuando he revisado el hardware de este modelo me he dado cuenta de que esos 16 GB de DDR5 no vienen repartidos en dos módulos, sino que están integrados en un módulo.

Esto no supone un problema grave bajo un uso básico, es decir, cuando estamos haciendo tareas cotidianas en Windows 11, como ofimática, navegación web, multimedia y cargas moderadas, pero sí que afecta al rendimiento de la GPU integrada, y a aquellos escenarios en los que la comunicación CPU-RAM es más intensiva y relevante.

Por qué importa tanto tener dos módulos de RAM en un mini PC como el GEEKOM A8

El mejor ejemplo de lo que acabo de decir son los juegos. La gráfica integrada utiliza la RAM como VRAM, porque no dispone de su propia memoria gráfica. Esto significa que:

Se reserva una parte de la RAM para utilizarla como VRAM. En este caso tenemos 16 GB, así que la proporción más recomendable es repartir 4 GB para la GPU integrada y dejar 12 GB para el sistema, algo que podemos hacer fácilmente a través del software Radeon Adrenalin. Su rendimiento depende de las especificaciones de la RAM, y de cómo esté configurada. Esto quiere decir que tener una RAM más rápida mejorará el rendimiento de la GPU integrada, porque tendrá un mayor ancho de banda y las comunicaciones entre ambos componentes serán más rápidas. El ancho de banda depende también del bus que se crea con la RAM. Si utilizamos un solo módulo de RAM estamos activando el modo de un solo canal, lo que significa que tendremos un bus de 64 bits. Sin embargo, con dos módulos tenemos una configuración de doble canal, y el bus pasa a ser de 128 bits.

Como el GEEKOM A8 viene con un módulo de 16 GB en canal único su GPU integrada se ve limitada por un bus de 64 bits. Con dos módulos 8 GB tendríamos la misma capacidad final, 16 GB, pero el doble de ancho de banda disponible en las comunicaciones entre RAM, CPU y GPU, gracias a ese bus de 128 bits.

Por otro lado, contar con 16 GB de RAM a repartir entre sistema y GPU integrada no es lo ideal. En este caso, lo ideal habría sido montar 32 GB de RAM en dos módulos de 16 GB cada no. Entiendo que GEEKOM no lo ha hecho por la subida del coste de la RAM, y que es un sacrificio necesario para mantener un precio competitivo.

He hablado con la compañía, y me han comentado que al incluir solo un módulo de RAM también dejan más libertad al usuario para futuras ampliaciones, y que esta configuración en canal único tiene un impacto mínimo en el rendimiento del equipo en las tareas y cargas de trabajo más habituales.

Esto es precisamente lo que os he dicho al principio del análisis, y sí, es totalmente cierto, pero lo mejor es que dejemos este tema por ahora y que volvamos sobre él cuando tengamos datos de rendimiento con los que hacer una valoración debidamente fundamentada.

Especificaciones del GEEKOM A8

Chasis, medidas y peso

Chasis metálico reforzado capaz de resistir una presión de hasta 200 kilogramos.

Medidas: 112,2 x 112,2 x 38 milímetros.

Peso: 450 gramos.

Componentes base

APU Ryzen 7 8745HS fabricada en 4 nm (TSMC).

CPU AMD Zen 4 con 8 núcleos y 16 hilos a una velocidad máxima de 4,9 GHz en modo turbo. Tiene 8 MB de caché L2, 16 MB de caché L3 y un TDP de 45 vatios.

GPU integrada Radeon 780M basada en la arquitectura RDNA 3. Cuenta con 768 shaders, 48 unidades de texturizado, 32 unidades de rasterizado, 12 núcleos de segunda generación para acelerar trazado de rayos y 2 MB de caché L2. Tiene una potencia máxima de 4,14 TFLOPs en FP32 sin contar shaders de doble emisión. Con shaders de doble emisión su pico máximo teórico es de 8,29 TFLOPs.

16 GB de DDR5 (1 x 16 GB) a 5.600 MT/s, ampliable a 64 GB.

Unidad SSD M.2 2280 PCIe Gen4 x4 de 1 TB preinstalada.

Conector M.2 2230 para Wi-Fi PCIe.

Sistema de refrigeración y sonido

Sistema de refrigeración IceBlast 2.0, con base de contacto de cobre y dos caleoductos de cobre que recogen el calor de la APU Ryzen 7 8745HS y lo llevan a un radiador de cobre, sobre el que está colocado un ventilador de tipo turbina con aspas de gran tamaño que empuja aire frío. Esto permite acelera la salida del aire caliente por la parte trasera, gracias a ese efecto empuje que produce el aire frío.

Sonido integrado Realtek.

Conectividad cableada e inalámbrica

Parte trasera: dos salidas HDMI 2.0, un puerto USB 4 Type-C y un puerto USB 3.2 Gen 2 Type-C, ambos compatibles con DisplayPort y alimentación, un conector Ethernet LAN a 2,5 Gbps, un puerto USB 2.0 Type-A, un puerto USB 3.2 Gen2 Type-A y un conector de alimentación.

Parte delantera: dos puertos USB 3.2 Gen2 Type-A y un jack de 3,5 mm para auriculares.

Dispone de un lector de tarjetas SD en el lateral.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2.

Sistema operativo, garantía y precio

Windows 11 Pro preinstalado.

3 años de garantía.

En oferta por 699 euros. Podéis conseguir un 10% de descuento con el código «MUYPCA8R» (sin comillas), lo que reduce el precio final a 629,10 euros. No tiene gastos de envío.

Contenido de la caja y análisis externo del GEEKOM A8

El GEEKOM A8 incluye todo lo que necesitamos para empezar a utilizarlo directamente. En la caja tenemos:

El cable HDMI.

El conector y el bloque de alimentación.

Un kit de montaje VESA para atornillarlo detrás de una pantalla (televisor o monitor).

Esto es importante, porque no todos los mini PCs vienen de casa con todos los accesorios necesarios para sacarles el máximo partido, y nos permite despreocuparnos en este sentido, ya que también tenemos lo necesario para montarlo en una pantalla si queremos utilizarlo de esta manera.

El GEEKOM A8 tiene un tamaño muy compacto y es muy ligero, tanto que cabe sin problema en la palma de la mano. Su chasis está fabricado en aluminio, y tiene una estructura metálica tan resistente que puede soportar hasta 200 kilogramos de presión.

A nivel de diseño tenemos la línea clásica de GEEKOM, lo que se traduce en una terminación minimalista que queda bien en cualquier espacio, marcada por líneas rectas y planas que contrastan con sus esquinas redondeadas. El acabado en color plateado le da un toque atemporal, y encaja a la perfección con ese enfoque minimalista.

La estructura de este mini PC es muy sólida, y presenta una calidad de construcción sobresaliente. En los laterales tiene pequeñas aperturas que contribuyen facilitar el flujo de aire, y en la parte trasera cuenta con aperturas más marcadas por donde puede escapar el aire caliente, que es empujado por un ventilador de tipo turbina que va colocado en la parte superior, y que introduce aire frío.

En la parte frontal tenemos dos conectores USB 3.2 Gen2 Type-A y un jack de 3,5 mm para auriculares, y en la parte trasera se encuentran dos salidas HDMI 2.0, un puerto USB 4 Type-C y un puerto USB 3.2 Gen 2 Type-C, ambos compatibles con DisplayPort y alimentación, un conector Ethernet LAN a 2,5 Gbps, un puerto USB 2.0 Type-A, un puerto USB 3.2 Gen2 Type-A y el conector de alimentación.

El lector de tarjetas se ha colocado en el lateral, y es de fácil acceso. Echando un vistazo a la base del equipo tenemos cuatro patas de goma que permiten un agarre perfecto, y le confieren una estabilidad total, evitando deslizamientos indeseados.

Si quitamos las patas de goma veremos cuatro tornillos de estrella, y al retirarlos podremos acceder al interior del mini PC. Es importante tener cuidado, porque antes de llegar a la zona de los componentes nos encontraremos con otra placa metálica de protección a la que van pegadas las antenas Wi-Fi.

En el interior nos encontramos con la unidad de almacenamiento de 1 TB, que es de la marca Wodposit, y que como veremos más adelante ofrece un rendimiento muy bueno. También tenemos un módulo de DDR5 de 16 GB a 5.600 MT/s, y contamos con una segunda ranura para instalar un módulo adicional de DDR5 en formato SODIMM.

El SSD cuenta con una almohadilla térmica que hace contacto con la tapa metálica superior. Esta recoge el calor del SSD y lo transfiere a esa placa metálica, que actúa como sistema de disipación pasiva, evitando que el calor se acumule en la unidad de almacenamiento. Muy sencillo, pero inteligente y funcional.

Análisis de rendimiento del GEEKOM A8

Tras ese primer contacto con este mini PC vamos ahora a ver qué es capaz de ofrecer a nivel de rendimiento. Para ello vamos a dividir las pruebas en dos grandes categorías, una general, que es la que nos ocupa, y otra centrada en juegos.

3DMark CPU

Esta prueba mide el rendimiento del procesador con diferentes cargas de trabajo, que van desde un hilo hasta el máximo número de hilos que sea posible en la CPU.

El Ryzen 7 8745HS cumple con mis expectativas, consigue 982 puntos en monohilo y escala correctamente conforme aumenta el número de hilos. No se aprecia ningún problema de estrangulamiento térmico grave, porque como digo la progresión de rendimiento con el aumento de hilos está bien proporcionada.

Si lo comparamos con modelos de generaciones anteriores, como el Ryzen 7 6800H, la diferencia es muy grande, ya que este consigue 678 puntos en la prueba de un hilo y 5.369 puntos en la prueba con el máximo número de hilos.

Ahora vamos a analizar en profundidad cómo se comporta el Ryzen 7 8745HS en cada subprueba:

Con un hilo activo la velocidad máxima es de 4,93 GHz, pero hay fluctuaciones importantes y la temperatura alcanza los 65,25 grados C.

la velocidad máxima es de 4,93 GHz, pero hay fluctuaciones importantes y la temperatura alcanza los 65,25 grados C. Con dos hilos activos la velocidad máxima se mantiene en 4,93 GHz, pero de una manera mucho más estable, con menos fluctuaciones, y la temperatura alcanza los 70,88 grados C.

la velocidad máxima se mantiene en 4,93 GHz, pero de una manera mucho más estable, con menos fluctuaciones, y la temperatura alcanza los 70,88 grados C. Con cuatro hilos activos la velocidad máxima baja a los 4,83 GHz, y la temperatura máxima es de 76,88 grados C.

la velocidad máxima baja a los 4,83 GHz, y la temperatura máxima es de 76,88 grados C. Con ocho hilos activos tenemos una velocidad máxima de 4,78 GHz y una temperatura máxima de casi 80 grados C.

tenemos una velocidad máxima de 4,78 GHz y una temperatura máxima de casi 80 grados C. Con 16 hilos activos llegamos al máximo de carga con el que puede trabajar este procesador, y tenemos una velocidad máxima de 4,8 GHz con alguna caída, y una temperatura máxima de un poco más de 80 grados C.

llegamos al máximo de carga con el que puede trabajar este procesador, y tenemos una velocidad máxima de 4,8 GHz con alguna caída, y una temperatura máxima de un poco más de 80 grados C. Con todos los hilos activos estamos en el mismo escenario que la subprueba anterior, porque esta CPU puede manejar un máximo de 16 hilos, así que los resultados son prácticamente idénticos.

El escalado de frecuencias de la CPU Zen 4 que monta el Ryzen 7 8745HS es bueno. Esta mantiene valores muy altos gracias al modo turbo, y la temperatura máxima de trabajo en esta prueba solo superó por poco los 80 grados C. Podéis ampliar las imágenes haciendo clic en ellas.

3DMark Time Spy

Esta prueba utiliza escenas que nos permiten hacer una estimación del rendimiento que podemos esperar en juegos exigentes. El GEEKOM A8 logra una puntuación muy buena en CPU, pero en rendimiento GPU queda un poco por debajo de una Radeon 680M. Esto se debe al uso de memoria en un único canal.

Blender

Esta prueba de renderizado utiliza la GPU en tres escenas muy exigentes, y se lleva mejor con gráficas NVIDIA. Con todo, es ilustrativa del rendimiento que podemos esperar en renderizado pesado por parte de una solución gráfica, y en este caso la Radeon 780M que monta el GEEKOM A8 de nuevo pierde por poco frente a la Radeon 680M por no tener activado el doble canal.

Cinebench R23

Esta es una prueba de renderizado por CPU que sigue siendo muy exigente, a pesar de que ya ha sido desplazada por dos versiones más actuales. El procesador del Ryzen 7 8745HS consigue 1.693 puntos en monohilo y 14.191 puntos en multihilo, superando notablemente al Ryzen 7 6800H, que logra 1.454 puntos en monohilo y 10.746 puntos en multihilo.

Cinebench 24

Una versión más actual de la prueba anterior, que renderiza también una escena pesada utilizando la CPU. Conseguimos 101 puntos en monohilo y 704 puntos en multihilo, no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que el Ryzen 7 8745HS tiene un TDP de 45 vatios.

PassMark

Con esta prueba medimos el rendimiento general de un equipo a nivel de CPU, gráficos 2D y 3D, memoria y almacenamiento. El GEEKOM A8 logra una puntuación sobresaliente en almacenamiento, notable en CPU, buena en 2D y aceptable en memoria. La puntuación en 3D no es mala, porque estamos ante una gráfica integrada.

Corona

Esta prueba mide el rendimiento de la CPU renderizando una escena y utiliza el valor de rayos por minuto. El procesador que monta el GEEKOM A8 alcanza los 4.119.270 rayos por minuto, superando los 3.591.122 rayos por minuto del Ryzen 7 6800H.

CPU-Z

Una prueba muy sencilla, pero muy útil para medir el rendimiento de una CPU. Los resultados entran dentro de lo esperado, ya que tenemos 668 puntos en monohilo y 6.472 puntos en multihilo, por encima de los 602 puntos en monohilo y 5.480 puntos en multihilo que consigue el Ryzen 7 6800H.

V-Ray CPU

Otra prueba de renderizado por CPU, en la que el procesador Zen 4 del Ryzen 7 8745HS marca la diferencia frente a su equivalente Zen 3 de la generación anterior, al que supera en más de 3.200 vsamples.

V-Ray GPU

En la prueba de renderizado por GPU de V-Ray, que utiliza CUDA, conseguimos 689 vpaths con la Radeon 780M utilizando memoria en canal único. En este caso logra vencer a la Radeon 680M con memoria en doble canal, que consigue en esta misma prueba 551 vpaths.

CrystalDisk Mark

Terminamos con la prueba de rendimiento de la unidad SSD que, como vemos, alcanza unos niveles excelentes. Tenemos más de 7 GB/s en lectura secuencial y 6,2 GB/s en escritura secuencial, unos valores realmente buenos para un equipo de este rango de precio.

Rendimiento del GEEKOM A8 en juegos

Pasamos ahora a ver el rendimiento que es capaz de ofrecer este mini PC en juegos. El GEEKOM A8 tiene una CPU de 8 núcleos y 16 hilos que cumple con los requisitos recomendados de la mayoría de los títulos actuales, incluidos los más exigentes, viene con un SSD muy rápido y tiene 16 GB de RAM.

Su GPU integrada es una Radeon 780M, basada en la arquitectura RDNA 3, que normalmente es suficiente para jugar en 1080p con calidades medias o altas, dependiendo de las exigencias de cada juego. En los títulos más exigentes es normal tener que jugar con calidad baja o baja-media.

Cyberpunk 2077

Calidad media, FSR 2.1 en modo rendimiento.

Resident Evil 4 Remake

Calidad baja (priorizar rendimiento), FSR en modo rendimiento.

Red Dead Redemption 2

Calidad baja, texturas en alto, nativo.

DOOM 2016

Calidad media, TAA 1x.

Dying Light The Beast

Calidad baja, FSR en modo rendimiento.

Gears 5

Calidad baja, GI desactivada.

Mad Max

Calidad media, nativo.

Tal y como viene de casa el GEEKOM A8 ofrece un rendimiento suficiente para jugar en 1080p con calidad baja o media a juegos actuales, pero utilizando reescalado. Si ejecutamos juegos de la generación anterior el rendimiento mejora considerablemente, y podemos subir la calidad a niveles medios o incluso altos en ciertos juegos y mantener más de 30 FPS.

Si jugar va a ser una de tus prioridades con este mini PC, deberías considerar añadir un segundo módulo de RAM al GEEKOM A8.

Análisis de temperatura y consumo

La APU Ryzen 7 8745HS integra CPU y GPU en un mismo encapsulado. Está fabricada en el nodo de 4 nm, lo que supone una evolución frente al nodo de 5 nm que vimos en los procesadores Zen 4. Esto ayuda a mejorar la eficiencia energética y el consumo, pero aún así tenemos componentes bastante potentes en un mismo chip, lo que supone un desafío importante a la hora de disipar el calor.

El GEEKOM A8 hace un buen trabajo en este sentido, ya que tenemos valores de temperatura óptimos con un nivel de uso básico, y un bajo nivel de ruido por parte del sistema de refrigeración. En juegos los valores de temperatura son totalmente seguros y se mantienen por debajo de los 80 grados C.

Ese pico máximo de 89 grados C se produjo en la prueba multihilo de Cinebench R23, y no se mantuvo de forma permanente. La temperatura media se estabilizó durante la prueba por debajo de los 80 grados C, y en ningún momento tuve problemas de estabilidad.

Con respecto al consumo, los valores entran dentro de lo esperado, con una media máxima de 45 vatios, que entra dentro del valor de TDP del Ryzen 7 8745HS. El pico máximo fue de 52 vatios, algo que ocurrió de manera excepcional, y que no se mantuvo durante la prueba multihilo de Cinebench R23.

El ventilador del GEEKOM A8 es muy silencioso con cargas bajas y medias de trabajo, y solo notaremos realmente que está ahí cuando ejecutemos tareas pesadas, como juegos y aplicaciones exigentes.

Conclusiones y valoración

El GEEKOM A8 es un mini PC que destaca por su diseño, minimalista y atemporal, por su calidad de construcción, y por el buen rendimiento que ofrecen su CPU de 8 núcleos y 16 hilos y su unidad SSD, que como vimos es capaz de superar los 7 GB/s en lectura secuencial. Como referencia, el SSD de PS5 alcanza los 5,5 GB/s.

Cuenta con 16 GB de RAM, suficiente para disfrutar de un buen rendimiento con Windows 11, y también para mover aplicaciones bastante exigentes y juegos actuales. La Radeon 780M es una buena GPU integrada, y nos permite mover juegos en 1080p, pero en este equipo se ve limitada por la configuración de canal único de la memoria.

El abanico de conectores que trae el GEEKOM A8 cubre sin problema las necesidades de cualquier perfil de usuario, y el sistema de refrigeración cumple incluso cuando tenemos el equipo funcionando a plena carga durante largos periodos de tiempo. Su funcionamiento es, además, bastante silencioso en muchos escenarios de uso.

En general GEEKOM ha hecho un trabajo muy bueno con este mini PC, y por 629,10 euros (con nuestro cupón de descuento que tenéis al principio del análisis) ofrece un gran valor precio-rendimiento. Solo puedo ponerle una pega, y como habréis podido imaginar es el tema de que monte un solo módulo de RAM.