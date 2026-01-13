WD_BLACK P10 6 TB Game Drive análisis completo

Estamos en la era del SSD, un componente que se ha convertido en un requisito mínimo básico para poder jugar a muchos juegos. Su alto rendimiento es su principal baza, pero los discos duros siguen siendo la opción ganadora si nuestra prioridad es la alta capacidad de almacenamiento, y el WD_BLACK P10 6 TB Game Drive es un claro ejemplo de ello.

El WD_BLACK P10 6 TB Game Drive es una unidad HDD (disco duro) externa que, como su propio nombre indica, tiene una capacidad de almacenamiento de 6 TB. Esta credencial lo convierte en una solución interesante para almacenamiento intensivo, aunque también está disponible en versiones inferiores de 5 TB, 4 TB y 2 TB.

¿Vale la pena esta unidad de almacenamiento externo? He tenido la oportunidad de probarlo durante varias semanas, así que sigue leyendo, porque en este artículo te voy a contar cómo ha sido mi experiencia, y te diré todo lo que debes saber para decidir si el WD_BLACK P10 6 TB Game Drive es una buena opción, y si se ajusta a tus necesidades.

Especificaciones del WD_BLACK P10 6 TB Game Drive

Disco duro externo con 6 TB de capacidad.

Chasis metálico.

Conector de alimentación y datos Micro-B a USB 3.2 Gen1 Type-A.

Velocidad máxima de transferencia: 5 Gbps.

Velocidad lectura secuencial de hasta 130 MB/s.

Temperaturas de trabajo: entre 5º C y 35º C.

Medidas: 118,11 mm x 87,88 mm x 23,11 mm.

Peso: 250 gramos.

Compatible con Windows 10, Windows 11, macOS 11 y superior, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S y Series X, PS4 Pro y PS5 Pro.

Precio: desde 191,99 euros.

Análisis externo

El WD_BLACK P10 6 TB Game Drive viene en una caja de cartón compacta que se ajusta a la perfección al tamaño del disco. Cuando lo sacamos de la caja nos encontramos con el cable de conexión que, como os dije al repasar sus especificaciones, es de tipo Micro-B en el conector que va al disco externo, y de tipo USB Type-A en el conector que va al PC o consola.

Este conector es un estándar muy extendido, y lo convierte en una unidad externa con un amplio grado de soporte. La única pega que puedo poner es que la longitud del cable es bastante corta, lo que puede limitarnos en determinadas circunstancias. No es un problema grave, pero es una cosa que se podría mejorar sin apenas esfuerzo.

El chasis del WD_BLACK P10 6 TB Game Drive transmite buenas sensaciones al tacto. Es metálico, tiene una estética muy cuidada, y aporta un alto grado de protección a los platos y a todo el sistema interno del disco duro, haciendo que sea resistente a sacudidas, vibraciones y golpes. Esto es fundamental en una unidad de almacenamiento externa.

La calidad de construcción es buena, y el diseño está a la altura, ya que es llamativo pero elegante y discreto al mismo tiempo. Esto también puede ser importante para aquellos que quieren poder llevar su unidad de almacenamiento a cualquier sitio sin llamar la atención, y sin que esta pueda hacerles quedar fuera de lugar

Rendimiento y experiencia de uso con el WD_BLACK P10 6 TB Game Drive

El WD_BLACK P10 6 TB Game Drive tiene un funcionamiento «plug and play», lo que significa que basta con enchufarlo y listo, podremos empezar a utilizarlo. La unidad tiene disponibles para uso 5,45 TB, una gran cantidad de espacio que nos permitirá guardar muchos juegos, datos, archivos y contenidos multimedia.

Por defecto, el disco viene en formato exFAT, pero podemos cambiar el formato sin problema si nos resulta necesario. Como podemos ver en la imagen adjunta, Windows 11 lo reconoce sin problema nada más conectarlo, y lo mismo sucede con macOS y con otros dispositivos y consolas.

A nivel de rendimiento, el WD_BLACK P10 6 TB Game Drive supera ligeramente los niveles promocionados por WD, algo que sin duda es positivo. Como vemos en la imagen, esta unidad llega a los 142 MB/s en lectura secuencial y alcanza los 132 MB/s en escritura secuencial.

Para contrastar datos de rendimiento también he probado el WD_BLACK P10 6 TB Game Drive con la herramienta ATTO, y los resultados están dentro de lo esperado, con valores de casi 130 MB/s en lectura secuencial y de 120 MB/s en escritura secuencial. Podéis hacer clic en la imagen para ampliarla y ver mejor los resultados de cada subprueba.

La experiencia de uso con el WD_BLACK P10 6 TB Game Drive es tan sencilla que cualquier usuario, incluso aquellos con conocimientos muy básicos, podrán sacarle el máximo partido sin esfuerzo. Por ejemplo, para hacer copias de seguridad, y para mover archivos y juegos, podemos recurrir al clásico «pinchar y arrastrar», y para extraer esas copias en otros equipos podemos hacer exactamente lo mismo.

Esta unidad de almacenamiento externo trabaja a una velocidad que supera los máximos de PS4 y Xbox One. Ambas consolas tienen unidades HDD a 100 MB/s, lo que significa que podemos utilizar el WD_BLACK P10 6 TB Game Drive para ejecutar juegos directamente desde esta unidad y disfrutarlos en ambas consolas, sin tener que instalarlos en sus discos duros internos.

También podemos utilizar el WD_BLACK P10 6 TB Game Drive para almacenar y mover juegos de consola y de PC, para hacer copias de seguridad de archivos pesados, y para ejecutar juegos y aplicaciones de forma directa desde esa unidad, siempre que estos no requieran de una alta velocidad de lectura para funcionar correctamente.

En general, casi todos los juegos de PC que no requieren un SSD para funcionar de forma óptima se pueden instalar y ejecutar directamente desde el WD_BLACK P10 6 TB Game Drive. En el caso de PS5, Xbox Series S y Series X, podemos utilizar esta unidad para almacenar nuestros juegos y moverlos de forma segura, de manera que no tendremos que volver a descargarlos.

Esto es más útil de lo que parece. Imagina que te vas de vacaciones y quieres llevarte tu PS5 con tus juegos favoritos, pero tienes el modelo digital y no puedes llevarte instalados todos los juegos que quieres utilizar. En tu destino vas a tener una conexión a Internet muy pobre y no vas a poder descargarte tus juegos, así que tienes un problema.

En esa situación, el WD_BLACK P10 6 TB Game Drive sería la solución. Podrías llevar ahí guardados tus juegos de PS5 y cuando llegues a tu destino ir instalándolos conforme vayas haciendo espacio en tu SSD.

El WD_BLACK P10 6 TB Game Drive se comportó a la perfección en la prueba de escritura pesada, que implicó mover tres juegos con un peso total de más de 200 GB, y las temperaturas fueron óptimas en todo momento, con mínimos por debajo de los 20 grados C y medias en carga de poco más de 30 grados C.

Conclusiones

Los discos duros están muy vivos, esa es la conclusión a la que llego tras analizar el WD_BLACK P10 6 TB Game Drive. Esta unidad de almacenamiento está hecha para durar, y ofrece un alto grado de fiabilidad y de resistencia al uso diario.

Es cierto que a nivel de rendimiento no tiene nada que ver con un SSD externo, pero tampoco es ese su objetivo. Esta unidad no busca rivalizar con un SSD externo, sino que es una solución con un enfoque diferente, ya que se especializa en priorizar capacidad sobre velocidad.

Sus 6 TB de capacidad se alejan de las capacidades máximas de 1 TB o 2 TB que suelen ofrecer los SSDs externos dentro de su mismo rango de precio, y nos permiten almacenar hasta 125 juegos con un peso de unos 40 GB cada uno. Este es el valor que hace que el WD_BLACK P10 6 TB Game Drive destaque por encima un SSD, su relación precio por gigabyte.

Una buena opción si tu prioridad es la capacidad de almacenamiento y tienes un presupuesto ajustado, pero no quieres hacer sacrificios a nivel de fiabilidad. Comparado con lo que podemos encontrar en el mercado su precio es bastante competitivo, siempre que podamos conseguirlo por 191,99 euros o menos.