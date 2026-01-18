Hay decisiones que no solo marcan una política corporativa, sino una forma de entender el conocimiento. Microsoft ha decidido prescindir del acceso interno a bibliotecas, informes estratégicos y suscripciones de prensa para sus empleados, apostando por un modelo de aprendizaje basado exclusivamente en inteligencia artificial. La medida, discreta en su implementación pero rotunda en sus implicaciones, redefine qué considera la compañía como fuente válida de información. Y lo hace en un momento en que la IA todavía arrastra dudas sobre su fiabilidad, sus sesgos y su dependencia de esas mismas fuentes que ahora se eliminan.

El cambio empezó a aplicarse en noviembre de 2025, según revela una investigación de Firstpost que cita comunicaciones internas de la empresa. La gestión de proveedores de Microsoft envió notificaciones automáticas a múltiples editoras informando del fin de los contratos vigentes al llegar su fecha de expiración. El recorte afecta a suscripciones a medios, bases de datos internas y plataformas documentales que hasta ahora estaban disponibles para decenas de miles de empleados. La empresa ha descrito estos recortes como parte de un proceso de revisión rutinario, pero el alcance y el momento apuntan a una estrategia mucho más profunda.

Una de las cancelaciones más significativas ha sido la del Strategic News Service (SNS), con la que Microsoft mantenía una relación de más de 20 años. Esta publicación especializada proporcionaba informes de contexto global a más de 220.000 trabajadores de la compañía. En un mensaje dirigido a sus lectores dentro de Microsoft, SNS confirmó que la rescisión fue comunicada de forma automática, como parte de un proceso más amplio que desactiva todo el sistema interno de bibliotecas corporativas. Lo que antes se consideraba un activo estratégico para la toma de decisiones ha sido tratado, en esta ocasión, como un gasto prescindible.

La medida se enmarca en el giro cultural liderado por Satya Nadella, que lleva meses impulsando una transformación radical hacia una empresa orientada por completo a la IA. Según fuentes internas, se ha planteado un ultimátum a los altos cargos: alinearse con esta nueva visión o dejar la compañía. En ese marco, el recorte de acceso a fuentes documentales no es solo una cuestión de costes, sino una declaración de principios. La información ya no se busca en archivos, análisis o periodismo especializado, sino en interfaces algorítmicas que reformulan la realidad según patrones estadísticos y correlaciones aprendidas.

Y ahí es donde la decisión de Microsoft adquiere un cariz inquietante. Sustituir saber contrastado por respuestas generadas por una IA es como cambiar una brújula por una veleta. La veleta es más ligera, más espectacular en su movimiento. Pero no apunta siempre en la dirección correcta. Las grandes IAs todavía cometen errores de base: sufren alucinaciones, infieren mal contextos, arrastran sesgos implícitos y, lo que es más irónico, se alimentan precisamente de muchas de las fuentes que ahora se han desechado. Prescindir de ellas es cerrar el pozo mientras se espera que el grifo siga dando agua.

La incertidumbre es notable incluso dentro de la compañía. No está claro qué servicios documentales quedarán activos, ni si habrá excepciones por departamentos o regiones. Lo que sí parece evidente es que la apuesta por un modelo cerrado, autorreferencial y basado solo en sus propias herramientas de IA deja a la empresa expuesta a un riesgo que va más allá del conocimiento incompleto: el de confiar ciegamente en sus propios reflejos. En una época donde la desinformación y la manipulación de datos son amenazas reales, el acceso a fuentes externas fiables debería reforzarse, no eliminarse.

Microsoft quiere liderar la nueva era de la inteligencia artificial, y lo está haciendo con pasos firmes. Pero hay una diferencia entre desarrollar un sistema potente y convertirlo en la única lente a través de la cual mirar el mundo. Apostar todo al algoritmo, en lugar de combinarlo con conocimiento documentado, es una apuesta temeraria. Porque cuando una empresa renuncia a la brújula que la orientaba, solo queda esperar que la veleta no gire con el primer viento equivocado.

