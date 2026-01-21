Noticias
Adiós al remake de Prince of Persia
Aunque el calendario solo marca el inicio del año, hay movimientos dentro de la industria del videojuego que ya apuntan a un 2026 agitado. Incluso franquicias tan emblemáticas como Prince of Persia se ven ahora arrastradas por decisiones estratégicas que van mucho más allá del desarrollo creativo. Entre reajustes internos y nuevos modelos organizativos, algunas compañías parecen haber decidido que es el momento de redefinirse, aunque eso implique asumir sacrificios importantes en el camino.
Una de ellas es Ubisoft, que ha iniciado un profundo proceso de transformación con el que busca adaptarse a un sector cada vez más competitivo. Un rediseño que no solo afecta a su estructura interna, sino que arrastra también consecuencias que impactan directamente en sus sagas más reconocidas… y en los jugadores que esperaban con ganas ciertos títulos.
Dentro de los primeros efectos de esta reorganización figura una noticia que ha caído como un jarro de agua fría: el remake de Prince of Persia: The Sands of Time, anunciado originalmente en 2020, ha sido cancelado. Se trata de uno de los proyectos más esperados por los seguidores de la saga, que llevaban tiempo asistiendo con cierta frustración a los continuos retrasos, cambios de estudio y falta de novedades tangibles. El nuevo rumbo de Ubisoft ha acabado por sentenciar definitivamente su desarrollo.
No se trata, además, de un caso aislado. En total, seis juegos en desarrollo han sido cancelados como parte de este reajuste: cinco de ellos no habían sido anunciados oficialmente, y uno corresponde a un título móvil. Ubisoft afirma que estos proyectos “no cumplen con los nuevos estándares de calidad ni con los criterios de priorización selectiva del catálogo”. Una decisión que deja claro que la compañía está dispuesta a sacrificar cantidad en favor de una apuesta más controlada y estratégica.
Para implementar estos cambios, Ubisoft ha reestructurado su modelo operativo en torno a cinco grandes divisiones creativas, denominadas “Creative Houses”. Cada una de ellas agrupará franquicias con perfiles similares y contará con independencia tanto editorial como financiera. La idea es reducir burocracia, acelerar procesos y dotar a los equipos de una dirección más enfocada. Así, por ejemplo, Assassin’s Creed, Far Cry o Rainbow Six pasan a estar bajo una misma “casa”, mientras que Prince of Persia, Rayman o Beyond Good & Evil comparten espacio en otra centrada en mundos narrativos e inmersivos.
Este cambio organizativo llega acompañado de otras decisiones significativas. Además de la cancelación de juegos, la empresa ha cerrado ya algunos estudios —como los de Halifax y Estocolmo— y anticipa más despidos en las próximas semanas. También ha anunciado que todos los equipos deberán volver al trabajo presencial cinco días por semana, aunque con una asignación anual limitada de días de teletrabajo. La compañía se muestra convencida de que estas medidas permitirán recuperar su capacidad creativa y generar valor a largo plazo.
En paralelo, Ubisoft ha confirmado que otros siete juegos recibirán más tiempo de desarrollo para alcanzar los niveles de calidad exigidos. Entre ellos figura un título sin anunciar que estaba previsto para el año fiscal 2026 y que ahora se retrasa a 2027. Asimismo, cuatro nuevas propiedades intelectuales están en desarrollo, incluyendo March of Giants, un proyecto originalmente perteneciente a Amazon y recientemente adquirido por la editora francesa.
Las palabras del CEO Yves Guillemot resumen el momento que vive Ubisoft: “El sector AAA se ha vuelto más exigente y competitivo que nunca. Necesitamos ser más selectivos, enfocados y eficientes. Este reinicio marca un punto de inflexión”. Sin embargo, para muchos jugadores, lo que realmente queda es la sensación de haber perdido la oportunidad de reencontrarse con una de las sagas más queridas del videojuego moderno. Prince of Persia, al menos por ahora, vuelve a quedar atrapado en las arenas del tiempo.
