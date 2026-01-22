Si apuestas por la versatilidad total en dispositivos móviles atención al NexPhone. Un móvil inteligente que por defecto usará Android 16, pero que podrá ejecutar otros sistemas operativos como Windows y Linux, tanto en movilidad como el escritorio.

El NexPhone está diseñado para funcionar como un smartphone de uso diario, pero también puede funcionar como un PC al conectarlo a un monitor de una manera similar al DeX de Samsung. Un dispositivo de gama media diseñado para alternar entre los tres sistemas operativos, tanto para uso móvil como de escritorio.

El NexPhone recupera Windows Phone

La guinda del asunto para los amantes del malogrado Windows Phone, es que la versión móvil de Windows 11 puede usar una interfaz que emula el conocido diseño de cuadrícula. «Para las aplicaciones web, puedes instalar tus sitios favoritos como aplicaciones pequeñas y específicas directamente desde tu navegador. Se inician rápidamente, se sienten ligeras y se detienen al cerrarlas», explican desde NexDock, la marca detrás de NexPhone.

El dispositivo puede alternar entre Android y Linux sin necesidad de reiniciarlo, y ambos sistemas operativos también se pueden usar para funciones de escritorio. NexDock busca ofrecer la mayor cantidad de opciones posibles para diversas situaciones laborales y personales y para acceder a Windows en el dispositivo será cuestión de un simple reinicio.

El apartado del hardware habla de una pantalla multitáctil LCD de 6.58 pulgadas con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. El NexPhone está motorizado por un Qualcomm QCM6490. Este chipset se lanzó para uso corporativo, pero ya lo han usado en modelos como el Fairphone 5. Más allá de su rendimiento tendrá soporte a largo plazo de Qualcomm, lo que permitirá actualizaciones constantes desde NexDock.

Incluye 12 GB de RAM y 256 GB para almacenamiento, lo que no está nada mal para estos tiempos de MEMOpocalipsis, además de soporte para tarjetas microSD para ampliar la capacidad con 512 Gbytes. Su batería tampoco está mal con 5.000 mAh, carga inalámbrica y carga rápida de 18 W. El sistema de cámaras dispone de un gran angular de 64 MP IMX787 de Sony, junto con un ultra gran angular de 13 MP, mientras que las autofotos se capturan con un sensor de 10 MP.

El NexPhone estará disponible en color gris oscuro. Tiene un protector de goma enfocado en la durabilidad, con certificación IP69. Su precio será de 549 dólares cuando esté disponible a finales de año y claro está no lo comprarás por hardware o apariencia, sino por su funcionalidad y el atractivo de ejecutar múltiples sistemas operativos.