Todo lo que sabemos, creemos y sospechamos sobre GTA VI

Desde hace años, GTA VI no es solo un videojuego: es un fenómeno mediático. El más esperado, el más rumoreado, el más filtrado. Cada nueva pista —por mínima que sea— genera un terremoto en foros, redes y comunidades enteras. Tras el primer tráiler y la posterior avalancha de especulaciones, el segundo avance oficial solo sirvió para avivar un fuego que ya ardía con fuerza. En este clima de hype casi enfermizo, el flujo de supuesta información ha alcanzado cotas difíciles de seguir, mezclando datos confirmados, detalles plausibles y rumores sin contrastar en un único torrente donde separar verdad y ficción se convierte en un desafío constante.

En las últimas semanas, varias filtraciones de relativa credibilidad han puesto sobre la mesa nuevos detalles sobre la historia, la jugabilidad, el mapa y las mecánicas del juego. Algunas de ellas han sido indirectamente validadas por coincidencias con los tráilers oficiales, mientras que otras se basan en supuestos accesos a builds internos o comunicaciones de insiders conocidos. Reddit, Discord y Twitter son el campo de batalla donde se está librando esta guerra de filtraciones, siendo usuarios como u/Snowk32 o LegacyKillaHD los principales protagonistas de esta oleada de “información”.

Entre lo poco oficialmente confirmado por Rockstar sabemos que GTA VI estará ambientado en Vice City y tendrá dos protagonistas: Jason y Lucia. Los tráilers muestran un tono más crudo y adulto, con referencias visuales a la cultura de Florida y a fenómenos sociales contemporáneos. Y aunque Rockstar no ha dado detalles de la trama, algunas de las filtraciones coinciden tan bien con escenas de los tráilers que es difícil no tomarlas en serio. Por ejemplo, secuencias como la del camión en marcha o la compra de cerveza se corresponderían con eventos jugables filtrados con anterioridad.

Según estas filtraciones, la historia de GTA VI estaría estructurada en capítulos, como en Red Dead Redemption 2, y la narrativa giraría principalmente en torno a Lucia. Su pasado sería especialmente complejo: habría tenido un bebé que abandona antes de participar en un atraco, y tras pasar años en prisión, sería liberada y recogida por Jason, con quien retoma una relación que mezcla romance y crimen. Ambos tendrían misiones de introducción separadas antes de cruzar sus caminos. A lo largo del juego, conoceríamos a personajes como Donnie, amigo de Jason, descrito como “un bicho raro” y vinculado a una figura llamada Brian.

Las mecánicas jugables traerán cambios notables. Se habla de un sistema de control dual con tres modos: manejar solo a Jason, solo a Lucia, o a ambos en simultáneo para ejecutar acciones coordinadas en el mundo abierto. Ambos personajes contarían con habilidades especiales: Jason con una especie de “dead-eye” que ralentiza el tiempo y marca puntos débiles, y Lucia con una versión limitada que solo permite un disparo dirigido. Regresan los seis niveles de búsqueda policial, y el sistema de armas vuelve a estar limitado: solo se pueden llevar encima unas pocas y el resto se almacena en el maletero de los vehículos. El manejo de los coches se ha mejorado drásticamente y la interacción con NPCs incluirá acciones como “saludar” o “provocar”.

El juego también incorporaría elementos de realismo heredados de RDR2, como la física de peso del personaje, un sistema de cobertura completamente renovado y efectos de desmembramiento y gore más avanzados. A nivel de interacción, se menciona una barra de relación similar al sistema de honor de RDR2, y acciones cotidianas como entrar en una tienda a comprar cerveza formarían parte del gameplay. Además, Lucia empezaría con una tobillera electrónica tras su liberación, aunque esta se eliminaría pronto y no limitaría la exploración. No faltarán minijuegos como el baloncesto y la posibilidad de alquilar habitaciones en moteles y hoteles.

Entre las misiones más destacadas filtradas, se encuentra una inicial en la que Jason persigue un avión que transporta droga rusa. La operación termina mal, y la mercancía acaba en el fondo del océano, dando paso a una misión submarina para recuperarla. También hay una misión en la que se mata a un tiburón con un arpón, otra en la que Lucia se infiltra en una banda de culturistas y otra más donde policías se traicionan entre sí. Las misiones se planificarían desde un club nocturno, actuando como base de operaciones para la pareja protagonista.

El mapa volvería a ser una gran isla sin panhandle (la franja noroeste del estado de Florida que sobresale en forma de «mango»), con Vice City como centro neurálgico. A su alrededor se encontrarían al menos tres islas adicionales, una de ellas inspirada en las Bahamas, y una ciudad fortificada que haría referencia a Fort Knox, con lingotes de oro como reclamo. También habría zonas como Ambrosia y Port Gellhorn, de menor tamaño, y elementos naturales como un lago llamado Leonida, rodeado por rutas en bicicleta. El mundo incluiría elementos explorables submarinos y más verticalidad gracias a rascacielos con ascensores funcionales.

A nivel de mundo abierto, se menciona la existencia de más de 700 tiendas con interiores accesibles, además de centros comerciales y edificios altos. Los NPCs responderán al comportamiento del jugador: si llevas un arma visible, pueden reaccionar o llamar a la policía si entras en su casa. Se ha confirmado la presencia de strippers masculinos, se puede alimentar a una iguana mascota de Jason y también bucear en busca de tesoros escondidos. La atención al detalle parece destinada a marcar un techo histórico, y difícilmente superable.

No todo, sin embargo, llegará a la versión final del juego. Algunas funciones habrían sido descartadas durante el desarrollo, como el uso de doble empuñadura, el sistema de robo en casas (burglary), o la compra de mascotas (aunque Jason sí tendría una iguana). Tampoco habría escenas de sexo totalmente explícitas ni parodias de parques como Disney World. Y el rumor sobre poder escuchar música fuera de los coches, por ahora, parece infundado.

Todo este aluvión de detalles —algunos verosímiles, otros dudosos— refleja tanto la expectación como el ruido que rodea a GTA VI. En un panorama en el que el juego se convierte en fenómeno antes de su salida, las filtraciones son ya parte de la estrategia (querida o no) de marketing moderno. Nos cuentan tanto sobre el juego como sobre nosotros: impacientes, analíticos, obsesionados. Habrá que esperar a que Rockstar hable alto y claro, pero mientras tanto, el caos informativo en torno a GTA VI no hace más que alimentar su leyenda.

