Grand Theft Auto 6 es uno de los fijos en cualquier listado de que hagamos de videojuegos más esperados en 2026. Y este año parece que llegará definitivamente. No estará solo y se esperan bastantes novedades para todas las plataformas como verás en un especial ya clásico que publicamos a comienzos de año.

También habrá novedades en el apartado del hardware y algunas como la Steam Machine pueden incidir directamente en la lista de juegos porque podrían llegar directamente en el lanzamiento de máquinas nuevas. Sin cambios esperables en las tres grandes consolas (Play Station, Xbox y Switch) las novedades seguirían llegando de las consolas portátiles que van a seguir animando el juego en movilidad.

En cuanto al juego en PC, la actual generación gráfica de NVIDIA y AMD ya se puso en marcha y junto a las nuevas CPUs lanzadas en el CES serán la punta de lanza de los nuevos equipos. Es difícil determinar el alcance de la crisis de memorias en el desarrollo y lanzamiento de juegos, pero teniendo en cuenta que éstos exigen cada vez más nivel de hardware, la situación no ayudará.

Los 10 videojuegos más esperados en 2026

Los juegos seguirán al frente del entretenimiento mundial con ingresos estratosféricos, por los propios juegos y el hardware relacionado. Serán centenares los nuevos títulos que lleguen este año, afortunadamente multiplataforma en su mayoría y con servicios como el GeForce Now o el Game Pass cada vez más interesantes. Por supuesto, entre tanta oferta la calidad irá desde el sobresaliente al suspenso y ahí los jugadores tendrán que seleccionar. Y ya no solo entre los triple A que habitualmente encabezan las ventas. Todos los años surgen verdaderas joyas de los estudios independientes y el pasado año tuvimos una buena muestra con el Clair Obscur: Expedition 33 vendiendo millones de copias y batiendo récords de premios.

Vaya por delante que el listado que nos ocupa lo realizamos pensando en el grueso de usuarios, pero lógicamente en el gusto propio. Imposible ser objetivo ante la cantidad de títulos lanzados y las sorpresas que pueden llegar.

Grand Theft Auto 6

GTA VI se incluye en cualquier listado de videojuegos más esperados en 2026. Y por fin llegará este año. Será la próxima entrega de la saga de acción en mundo abierto y una de las franquicias más populares y rentables de la historia de los videojuegos. Poniendo en datos su dimensión, decir que solo GTA V lleva vendidas 220 millones de copias y tras Minecraft es el segundo juego más vendido de todos los tiempos. También fue el primer videojuego de la historia en alcanzar los 1.000 millones de dólares en ingresos.

La octava entrega principal de la saga será la producción más cara de la historia y por lo que prometen la experiencia GTA más grande e inmersiva de la franquicia. Los jugadores regresarán a la metrópolis con sabor a Miami de Vice City en el estado ficticio de Leonida bajo una historia tipo Bonnie y Clyde que seguirá a la pareja criminal Jason Duval y Lucia Caminos, el primer personaje femenino jugable en la historia de la serie. El poder de la marca, la lealtad de sus seguidores y ese GTA Online prometen repetir experiencias y éxitos.

Si no vuelve a retrasarse, GTA VI llegará el 19 de noviembre a PS5, Xbox Series X|S y PCs.

Half-Life 3

Hablando de «juegos esperados» éste se lleva todos los galardones porque ya hablábamos de él hace más de diez años. Pero nunca se ha concretado una fecha de lanzamiento (ni siquiera anuncio oficial) aunque ciertamente han sido múltiples los indicios que de su desarrollo han ido llegando por vías oficiales y oficiosas.

Los últimos indicios llegaron de la misma página de Valve en la tienda de Steam al listar sus próximos lanzamientos, tres de ellos del nuevo hardware, el cuarto es el juego Deadlock y el quinto producto no se encuentra por ningún lado y algunos medios apuestan por Half-Life 3. Una actualización del DOTA 2 también reveló el desarrollo de HLX, que se cree es el nombre en clave interno del juego.

Además, en un año donde se espera con ganas la Steam Machine para ver sus posibilidades frente a los típicos PCs Windows para juegos, imagina lo que supondría que incluyera un juego como este, que seguiría al Half-Life 2 (un juego excepcional convertido en título de culto por muchos de los que lo disfrutamos) y que completaría la trilogía más allá de los títulos en paralelo que se han venido lanzando como el juego de VR Half-Life: Alyx.

007 First Light

Dejando a un lado GoldenEye, los juegos de James Bond rara vez son buenos, pero hay un par de razones para sospechar que la propuesta de IO Interactive superará el precedente histórico. En primer lugar, la casualidad de su momento —con los años de Bond de Daniel Craig ya en el pasado y los de Denis Villeneuve en el futuro— le da al juego un margen envidiable para establecer su propia identidad.

Por otro lado, IO tiene pedigrí, la libertad de la autopublicación independiente y una experiencia muy relevante con los juegos de Hitman. Otro atractivo es Lenny Kravitz, que asumirá el papel de Bawma, y ​​parece ser el principal antagonista al que se enfrentará James Bond en el próximo videojuego de acción y aventura creado bajo la licencia de Amazon y la Metro-Goldwyn-Mayer.

Llegará a PCs, PS5 y Xbox Series X/S el 27 de marzo de 2026.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Resident Evil: Requiem

Undécima entrega principal de una serie que combina terror, supervivencia, acción y aventura. ‘Requiem’ es especial ya que forma parte del 30º aniversario de la serie. Desarrollada como secuela del Resident Evil Village de 2021 y como una celebración nostálgica, fusionará el estilo clásico de las primeras entregas con lo visto en las más modernas y se podrá activar la perspectiva en primera o tercera persona en cualquier momento.

Aunque pudimos disfrutar del próximo gran juego de terror de Capcom en el Summer Game Fest, solo vimos un adelanto de la jugabilidad más aterradora de Grace Ashcroft, perseguida por poderosos monstruos. Pero este tráiler de los Game Awards nos da la posibilidad de echar un vistazo a la otra mitad del juego, donde uno de los favoritos de la serie, Leon Kennedy, regresa para darlo todo.

Los desarrolladores prometen una «experiencia trepidante que te helará hasta los huesos». Ahí estamos. Su lanzamiento está previsto para el 27 de febrero en PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 y PCs con Windows. ​

Marvel’s Wolverine

Por fin llegó el momento de que nuestro hombre-lobo favorito reciba la versión de Spider-Man de Insomniac Games a finales de 2026. Anunciado por primera vez en 2021, su desarrollo ha sido largo y accidentado, ataque de ransomware incluido contra el estudio que sacó a la luz recursos de desarrollo que mostraban elementos de la jugabilidad y la historia.

Con todo, este título de acción y aventura y combate de tipo Hack & slash ha seguido adelante y por lo que hemos visto hasta ahora comparte continuidad con los juegos de Spider-Man a modo de crossover. Lobezno lucirá un glorioso sombrero de vaquero y una camisa de franela en algunos de los primeros avances del juego, antes de ponerse finalmente su icónico traje amarillo para destrozar enemigos por todo el mundo.

Lanzamiento previsto en exclusiva para PlayStation 5 a finales de 2026.

Forza Horizon 6

Todo ha cambiado tras bambalinas para la próxima entrega de la saga de carreras (la decimocuarta entrega principal de la franquicia Forza) ya que muchos empleados clave de Playground Games se han marchado para fundar sus propios estudios o se han pasado a trabajar en un nuevo Fable que veremos al final. Quizá sus filas se recuperen con antiguos desarrolladores de Forza Motorsport.

Pero la fórmula de la saga es increíblemente robusta y es el rey casi indiscutible de los juegos de carreras. Además, la serie se va a Japón como estaban pidiendo sus seguidores, lo que aumenta su atractivo en cuanto a paisajes y cultura automovilística. Se han confirmado ubicaciones que incluyen el Monte Fuji, Hokkaido y Tokio para el juego. El área de la Ciudad de Tokio promete ser el espacio de conducción más complejo e intrincado de la franquicia.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tras un largo descanso, nuestra aventurera favorita regresa como una reinterpretación de la primera entrega de la serie que algunos privilegiados jugamos en MS-DOS antes del nuevo siglo. El remake modernizará el original con gráficos de alta definición, controles modernos y otras optimizaciones.

Buscando unir la nostalgia con la innovación, la narrativa busca ser mucho más moderna, mientras que la jugabilidad y, por supuesto, los gráficos también se han renovado por completo. Tanto los seguidores más acérrimos como los recién llegados podrán disfrutar de nuevo de una aventura de acción llena de puzles, escenarios pintorescos y acción intensa. Esta vez, Lara Croft será interpretada por la actriz Alix Wilton Regan, conocida por su trabajo en Dragon Age: Inquisition, Cyberpunk 2077 y Mass Effect 3. Llegará a Xbox Series X|S, PCs en Steam y PS5 celebrando el trigésimo aniversario de la serie.

Star Wars Fate of the Old Republic

Por fin tenemos noticias de otro de los remakes más esperados. El título desarrollado por Arcanaut Studios en colaboración con Lucasfilm Games es un nuevo juego de rol de acción narrativo para un solo jugador y sucesor espiritual del gran KOTOR. El desarrollo está liderado por Casey Hudson, director del juego original Star Wars: Knight of the Old Republic y la trilogía Mass Effect, junto a otros veteranos. Toda una garantía para un título esperadísimo. No hay fecha de lanzamiento, pero sí un primer vistazo.

The Duskbloods

Por atender también el ecosistema de Nintendo seleccionamos un juego de FromSoftware desarrollado exclusivamente para Switch 2. Será fácil de vender porque no sobran títulos compatibles para la consola y menos exclusivos que no sean de Nintendo. Y además centrado en el multijugador, lo que generó algo de escepticismo al principio. Sin embargo, después de Elden Ring: Nightreign, FromSoftware ha demostrado su valía en lo que respecta al diseño multijugador.

Se espera traducir la fórmula Souls en un juego con elementos de servicio en vivo. ¿Aprovechará las funciones portátiles de la Switch 2? ¿Tendrá un diseño de servidores lo suficientemente robusto? Solo el tiempo lo dirá, pero podría ser un proyecto muy interesante para un estudio en la cima de su sector. Lanzamiento previsto para finales de 2026 en exclusiva para la Switch 2.

Fable

Terminamos esta lista (subjetiva y no completa) con otro de los videojuegos más esperados en 2026… y anteriores, porque lleva hablándose de su lanzamiento desde hace una década. Y eso que no es fácil ser fan de Fable. Hay tres juegos principales, pero dos no están disponibles para PC y el de consola es quizá el peor. Tras el lanzamiento apresurado de Fable 3 y el desastroso servicio en vivo de Lionhead, el estudio cerró y la saga quedó congelada.

La parte positiva es que muchos nos acordamos de algunas novedades que había introducido su diseñador, el genial Peter Molyneux, y que no habíamos visto hasta entonces en juegos de rol como la relación tan realista del protagonista con el mundo fantástico donde se desarrollaba la acción y con los NPC.

La expectación por Fable es alta por dos razones. La primera es obvia: es la siguiente entrega de una serie de entrañables RPGs de acción inspirados en cuentos de hadas que ha permanecido inactiva durante años y la segunda es que pretende lanzarse como juego estrella para un ecosistema de Xbox que no pasa por su mejor momento. Playground Games, detrás de la exitosa serie Forza Horizon será responsable de la hazaña. No hay fecha de lanzamiento.