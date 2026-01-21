Mucho cuidado si vas a comprar una tarjeta gráfica: aumentan las estafas y las falsificaciones

Comprar una tarjeta gráfica se está empezando a convertir en algo cada vez más complicado, no solo por el aumento de precios que estamos viendo desde hace cosa de un mes, sino también porque debido a ese aumento de los precios también se están disparando las falsificaciones y las estafas relacionadas con este componente.

Esta situación no es algo nuevo. Ya vimos hace cosa de un par de años que se estaban vendiendo GeForce RTX 4090 que en realidad no eran más que PCBs vacíos con un sistema de refrigeración para ocultar esa realidad. El problema es que ahora las falsificaciones se están extiendo a minoristas de confianza, como Amazon.

Tenemos dos casos recientes que son los que han dado la voz de alarma. El primero surgió en Reddit, donde un usuario dijo haber comprando una GeForce RTX 5080 en Amazon. El modelo que recibió se correspondía con el de la caja, es decir, era una ASUS Prime, pero tenía un conector de alimentación adicional de 8 pines, y la GeForce RTX 5080 utiliza un conector de alimentación de 16 pines, así que está claro que no recibió lo que compró.

Es un caso muy curioso, porque en el PCB la pegatina indica que es una GeForce RTX 5080, pero esta es una manipulación muy fácil de hacer. En este caso, el comprador parece haber recibido una tarjeta gráfica GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB, en lugar de la GeForce RTX 5080.

Otro caso reciente de estafa se produjo con una GeForce RTX 4080 en China. Esta tarjeta gráfica era, en realidad, una GeForce RTX 3060 que, para colmo de males, no funcionaba, y era imposible de reparar. Al menos este modelo se anunciaba como «no funcional», pero por el precio al que se vendió, 140 dólares al cambio, fue una estafa.

También hemos visto estafas recientes aprovechando los altos precios de la memoria RAM, y Amazon parece ser uno de los minoristas más afectados porque no termina de controlar correctamente las devoluciones de productos que hacen sus clientes, lo que facilita que estos les devuelvan productos que no se corresponden con el original, recibiendo una devolución y quedándose con los auténticos.

Consejos para evitar comprar una tarjeta gráfica falsa y recomendaciones

Compra solo en minoristas de confianza que ofrezcan garantía de devolución. Evita los productos reacondicionados, porque son los que más peligro tienen de contener una unidad falsa por el método del cambiazo. Cuidado con el mercado de segunda mano. Compra en plataformas que ofrezcan protección al comprador, y busca el trato en mano siempre que sea posible. Mucho cuidado con los chollos. Si el precio es demasiado bueno para ser verdad es que probablemente es una estafa. Cuando recibas tu tarjeta gráfica haz un vídeo abriendo el producto en el que se vea la fecha y la hora. De esta manera tendrás una prueba que aportar si, por cualquier motivo, has tenido la mala suerte de recibir una tarjeta gráfica falsa.

El quinto punto es muy importante, porque a la hora de devolver y reclamar por una tarjeta gráfica falsa debes reforzar tu palabra con una prueba de peso, y ese vídeo será todo lo que necesitas. Sin el vídeo lo tendrás más difícil para demostrar que no has sido tú el que ha cambiado la tarjeta gráfica original por otra que no se corresponde con la unidad de la caja.

Cómo identificar una tarjeta gráfica falsa

El primer indicador es el tamaño y el peso de la tarjeta. Un modelo de gama alta casi siempre es más grande y pesado que uno de gama media. Hay excepciones, pero saber esto es muy útil.

Un modelo de gama alta casi siempre es más grande y pesado que uno de gama media. Hay excepciones, pero saber esto es muy útil. Revisa los conectores de alimentación. Los modelos de gama alta de NVIDIA, incluida la GeForce RTX 5070, utilizan el conector de 16 pines, y los de gama media emplean conectores de 8 pines. En el caso de AMD los modelos de gama alta de la serie RX 9000 utilizan dos o tres conectores de 8 pines.

Los modelos de gama alta de NVIDIA, incluida la GeForce RTX 5070, utilizan el conector de 16 pines, y los de gama media emplean conectores de 8 pines. En el caso de AMD los modelos de gama alta de la serie RX 9000 utilizan dos o tres conectores de 8 pines. Mirar las pegatinas que identifican el modelo puede ayudar , pero no es fiable, porque estas se pueden cambiar fácilmente.

, pero no es fiable, porque estas se pueden cambiar fácilmente. Tras montar la tarjeta gráfica en tu PC haz una prueba de identificación con GPU-Z . Esto es fiable, pero también se puede falsificar el resultado modificando la BIOS de la tarjeta gráfica.

. Esto es fiable, pero también se puede falsificar el resultado modificando la BIOS de la tarjeta gráfica. Como último recurso, haz una prueba de rendimiento y compáralo con los resultados que debería obtener la tarjeta gráfica que has comprado, recurriendo a webs de confianza. Si el rendimiento es demasiado bajo, será un indicador claro de que no es el modelo que habías comprado.

La prueba de rendimiento no miente, y es la mejor manera de saber qué tarjeta gráfica hemos recibido realmente. No se te ocurra en ningún momento desmontar la tarjeta gráfica para identificarla, porque si lo haces podrías tener problemas más problemas para devolverla, o incluso producir daños de forma involuntaria que te lo pongan todo mucho más difícil.