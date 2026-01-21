El Xbox Cloud Gaming gratis, funcionando de manera independiente al Game Pass y financiado con publicidad, ha vuelto a salir a la luz en un pantallazo activado accidentalmente.

Microsoft ha perdido completamente la batalla de la actual generación de consolas frente a la PlayStation de Sony y a las Switch de Nintendo. Pero el ecosistema Xbox tiene otras ventajas que puede promover. Los juegos en la nube se están convirtiendo en un área clave de crecimiento para la marca en un paso hacia la ejecución de juegos independientes del hardware. Con esto en mente, no sorprende que Microsoft busque fortalecer su oferta en la nube con un Xbox Cloud Gaming gratis.

El servicio funciona de manera similar al GeForce Now y permite jugar juegos sin instalaciones. En lugar de ejecutarse en un PC o consola, los juegos se renderizan en los centros de datos de Microsoft y se transmiten a los dispositivos, ya sea un smartphone, una tableta o un televisor inteligente. Hasta ahora, este servicio no se ofrece como una opción independiente, sino que está incluido en el servicio Xbox Game Pass. El pasado verano Microsoft lo amplió desde la versión Ultimate a los planes más económicos de Game Pass, Core y Standard.

Xbox Cloud Gaming gratis

La gratuidad del servicio en nube para juegos de Microsoft viene sonando los últimos meses y ahora tenemos el primer indicio real de que terminará llegando. Tom Warren, editor de The Verge, ha compartido un mensaje de la interfaz de usuario del servicio que otros usuarios también han visto: «1 hora de juego con publicidad por sesión».

El mensaje podría haberse activado accidentalmente, pero claramente apunta a un acceso con publicidad y la confirmación del Xbox Cloud Gaming gratis. Además, otra nota interesante es que la función no se aplicaría al catálogo de Game Pass, sino a los juegos comprados directamente en la Microsoft Store que podrían reproducirse en streaming sin suscripción, es decir, de manera independiente.

Según el mensaje de la interfaz de usuario, cada sesión estaría limitada a una hora. No está claro cuántas sesiones podrían iniciar los usuarios diariamente. La idea ha recibido opiniones diversas. Algunos usuarios se muestran escépticos y preocupados por el aumento de publicidad en el ecosistema Xbox, mientras que otros son más abiertos, siempre y cuando los anuncios sean breves, solo se muestren antes del inicio del juego y que el servicio sea gratuito. Tendremos novedades pronto.