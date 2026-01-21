NVIDIA N1X, el SoC ARM para PCs se estrenará este trimestre

El NVIDIA N1X vuelve al centro de la actualidad tecnológica por una información de Digitimes (fuente habitual del canal de producción asiática) que habla de un lanzamiento este mismo trimestre y señala la hoja de ruta para sus variantes y la segunda generación N2 ya en 2027.

La re-entrada de NVIDIA en el segmento de SoC ARM para PCs está marcada en el calendario. Ya ha llovido que desde que el gigante verde motorizó dispositivos como la Surface RT con sus chips Tegra. Un desarrollo fallido, pero la situación de mercado ha cambiado mucho desde entonces. El gigante verde quiere posicionar sus nuevos chips en la nueva generación de computadoras con arquitectura ARM una vez que Apple ha mostrado su completa viabilidad y que otros como Qualcomm siguen mejorando sus desarrollos con cada versión. Parece que solo falta que Microsoft produzca un Windows para ARM en condiciones. Aquí tenemos más dudas…

NVIDIA N1X, N1 y N2

El N1X apareció en el sitio de testeo Geekbench como primera «prueba» concreta de su existencia, porque NVIDIA todavía no lo ha anunciado oficialmente. Sí sabemos que el silicio N1 ya se ha utilizado en la DGX Spark de la compañía, la «supercomputadora para IA» que combina un procesador ARM creado en colaboración con MediaTek y combinado con una GPU Blackwell.

Digitimes dice que las primeras computadoras con este SoC llegarán al mercado este mismo trimestre. Habla del lanzamiento de portátiles en primer lugar, pero también de sobremesas. También asegura que a finales de este año la compañía presentará tres versiones más del procesador dentro de esta generación (incluido el chip básico N1) y que ya está trabajando para la segunda generación N2, cuyo lanzamiento está previsto para el tercer trimestre de 2027. Según el informe, NVIDIA planea proporcionar a sus socios diseños de referencia de estos chips, por lo que sería esperable ver equipos con tecnología NVIDIA de diferentes fabricantes, incluidos los que dominan el mercado con los x86 de Intel y AMD.

Aunque, insistimos, no está confirmada la información, ni sabemos datos técnicos de este NVIDIA N1X, los resultados que se vieron en Geekbench eran muy buenos. Y si extrapolamos el rendimiento de las DGX Spark, la CPU ARM de 20 núcleos superaría a un Strix Halo de AMD como el AI Max 395+. Más interesante aún sería el apartado gráfico, porque su gráfica integrada sería la mejor del sector, con un rendimiento en los entornos de una RTX 5070. Muy interesante para poder prescindir de la instalación de gráficas dedicadas.

Esperaremos la información oficial, pero la re-entrada de NVIDIA en el mercado de chips para PCs sería un auténtico revulsivo para esa plataforma ‘Windows sobre ARM’ que nunca ha despegado. Señalar que la DGX Spark funciona con Linux, por lo que este silicio soportaría también distribuciones GNU o el mismo ChromeOS de Google.