Noticias
El precio de la memoria Samsung sube en un 80%, la RAM será todavía más cara
Un distribuidor de productos basados en memoria fabricada por Samsung ha dado una muy mala noticia. En un comunicado oficial, el distribuidor ha dicho que subirá el precio de sus productos de memoria Samsung en un 80%, es decir, pasarán a costar casi el doble.
Como se refiere a productos de memoria, entiendo que esto se refiere a todos aquellos que entran dentro de la categoría de memoria RAM, y que no incluye los que utilizan memoria NAND Flash, es decir, que los SSDs no se verían afectados por esa subida, al menos en teoría.
Es una muy mala noticia, porque el precio de la RAM ya está disparado desde hace tiempo, tanto que se ha convertido en un artículo de lujo. Ya es más caro comprar un buen kit de RAM que conseguir una buena tarjeta gráfica, y esta noticia confirma lo que os habíamos dicho anteriormente: que la cosa va a ir a peor durante 2026.
¿Por qué sube el precio de la memoria Samsung?
Es una buena pregunta. El precio ha subido porque la demanda de memoria RAM es muy alta, y porque la producción no se ha incrementado lo suficiente como para contrarrestar el nivel de demanda.
Samsung planea aumentar la producción de DRAM en un 5% durante todo este año, un movimiento a todas luces insuficiente que lo único que persigue es mantener el status quo, es decir, evitar que se pueda producir una mejora en la disponibilidad y que esta reduzca los altos precios de venta.
Las previsiones son muy malas en este sentido, y seremos los consumidores los que acabaremos pagando el pato. Esta es la consecuencia directa de que el mercado de la DRAM esté en manos de unos pocos fabricantes, que al final estos hacen lo que quieren. Si deciden fabricar menos para subir precios, como en este caso, pueden hacerlo sin problema.
Algunas fuentes han dicho que se espera que la situación se estabilice en la segunda mitad de 2026, y que a partir de ahí poco a poco vayamos volviendo a la normalidad. Otras fuentes, como SK Hynix, dicen que la situación será problemática durante 2026 y 2027, y creen que no volveremos a la normalidad hasta 2028.
No hay una fecha que tenga más validez que otra, así que ahora mismo solo podemos esperar a ver cómo evoluciona la situación, y cruzar los dedos para que no nos haga falta comprar RAM. Si no tenéis más remedio que comprar un kit de RAM lo mejor es que lo intentéis en el mercado de segunda mano.
價格調整通知 – 三星(Samsung)
敬愛的貴賓客戶：
感謝您一直以來對我們的信賴與支持。
作為三星記憶體產品的授權經銷商/代理商，我們在此正式通知您：由於全球半導體市場發生重大變化，包括供應持續受限以及上游製造成本大幅上漲，三星已正式宣布進行價格調整。… https://t.co/YNsGdAj187 pic.twitter.com/uTBqhpfU25
— 駿HaYaO (@QQ_Timmy) January 22, 2026
El precio de la memoria Samsung sube en un 80%, la RAM será todavía más cara
Microsoft bate récords de errores en Windows 11 con la actualización de enero: ahora Outlook y OneDrive
Cómo mejorar el rendimiento al usar las redes BitTorrent
El NexPhone recupera Windows Phone, además de correr Android y Linux
Adiós al remake de Prince of Persia
Todo lo que sabemos, creemos y sospechamos sobre GTA VI
Los mejores DNS para navegar por Internet
35 juegos interesantes que funcionan con una gráfica integrada Intel
Cómo mejorar el rendimiento al usar las redes BitTorrent
PC antiguo con DDR3 y CPU obsoleta en 2026: todo lo que debes saber
Windows 11 se ha roto en dos, ¿qué supone esto para el usuario?
Cómo acceder a las actualizaciones de seguridad ampliada de Windows 10
Los mejores DNS para navegar por Internet
35 juegos interesantes que funcionan con una gráfica integrada Intel
007 First Light reduce sus requisitos: no tendrás que comprar más RAM
El precio de la memoria Samsung sube en un 80%, la RAM será todavía más cara
Sophie Turner ya es Lara Croft
AMD prueba ahora a apilar la cache L2
Lo más leído
-
GuíasHace 2 días
Los mejores DNS para navegar por Internet
-
GuíasHace 2 días
35 juegos interesantes que funcionan con una gráfica integrada Intel
-
PrácticosHace 2 horas
Cómo mejorar el rendimiento al usar las redes BitTorrent
-
GuíasHace 4 días
PC antiguo con DDR3 y CPU obsoleta en 2026: todo lo que debes saber