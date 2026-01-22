El precio de la memoria Samsung sube en un 80%, la RAM será todavía más cara

Un distribuidor de productos basados en memoria fabricada por Samsung ha dado una muy mala noticia. En un comunicado oficial, el distribuidor ha dicho que subirá el precio de sus productos de memoria Samsung en un 80%, es decir, pasarán a costar casi el doble.

Como se refiere a productos de memoria, entiendo que esto se refiere a todos aquellos que entran dentro de la categoría de memoria RAM, y que no incluye los que utilizan memoria NAND Flash, es decir, que los SSDs no se verían afectados por esa subida, al menos en teoría.

Es una muy mala noticia, porque el precio de la RAM ya está disparado desde hace tiempo, tanto que se ha convertido en un artículo de lujo. Ya es más caro comprar un buen kit de RAM que conseguir una buena tarjeta gráfica, y esta noticia confirma lo que os habíamos dicho anteriormente: que la cosa va a ir a peor durante 2026.

¿Por qué sube el precio de la memoria Samsung?

Es una buena pregunta. El precio ha subido porque la demanda de memoria RAM es muy alta, y porque la producción no se ha incrementado lo suficiente como para contrarrestar el nivel de demanda.

Samsung planea aumentar la producción de DRAM en un 5% durante todo este año, un movimiento a todas luces insuficiente que lo único que persigue es mantener el status quo, es decir, evitar que se pueda producir una mejora en la disponibilidad y que esta reduzca los altos precios de venta.

Las previsiones son muy malas en este sentido, y seremos los consumidores los que acabaremos pagando el pato. Esta es la consecuencia directa de que el mercado de la DRAM esté en manos de unos pocos fabricantes, que al final estos hacen lo que quieren. Si deciden fabricar menos para subir precios, como en este caso, pueden hacerlo sin problema.

Algunas fuentes han dicho que se espera que la situación se estabilice en la segunda mitad de 2026, y que a partir de ahí poco a poco vayamos volviendo a la normalidad. Otras fuentes, como SK Hynix, dicen que la situación será problemática durante 2026 y 2027, y creen que no volveremos a la normalidad hasta 2028.

No hay una fecha que tenga más validez que otra, así que ahora mismo solo podemos esperar a ver cómo evoluciona la situación, y cruzar los dedos para que no nos haga falta comprar RAM. Si no tenéis más remedio que comprar un kit de RAM lo mejor es que lo intentéis en el mercado de segunda mano.