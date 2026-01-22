Conecta con nosotros

Microsoft bate récords de errores en Windows 11 con la actualización de enero: ahora Outlook y OneDrive

22 enero, 2026
errores en Windows 11

Microsoft está dispuesto a batir todos los récords de errores en Windows 11 con la actualización de enero. Si 2025 terminó como un año desastroso en estabilidad, el nuevo año apunta a ser aún peor. La situación es ya insostenible y exige parar por completo el desarrollo del sistema, incluyendo todo lo de la IA, y arreglar primero los fallos acumulados los últimos años.

La actualización de enero, el primer grupo de parches mensuales del año, han provocado una serie de errores, groseros en cantidad e importancia, que se unen a una lista ya interminable. Y lo peor es que se trata de una actualización de seguridad, de «obligada» instalación. Y entrecomillamos porque hace tiempo que muchos tenemos bloqueadas cualquier tipo de actualización de Windows como la única estrategia posible de que nuestro PC sobreviva. O la opción más radical, pero efectiva, pasar definitivamente de Windows y usar alternativas como Linux.

Más errores en Windows 11 para arrancar 2026

La actualización mensual publicada el 13 de enero comenzó con mensajes de error inesperados, aplicaciones que se bloqueaban, no funcionaban como deberían o simplemente no se cargaban. No era el mejor comienzo y pronto llegaron otros dos fallos peores. Algunos PCs no podían apagarse ni entrar en hibernación y un bug en Cloud PC impedía conexiones de escritorio remoto en dispositivos cliente de Windows, en Azure Virtual Desktop y Windows 365. Errores graves para los que Microsoft tuvo que lanzar un parche de emergencia fuera de banda (OOB).

No habíamos acabado y en una lista de Reddit describieron otra decena de fallos descubiertos, incluyendo problemas en la ejecución de juegos, bloqueo de la aplicación y el panel de control de NVIDIA y fallos también en tarjetas gráficas de AMD.

Outlook KO

Espera que hay más. Otro de los errores en Windows 11 tras el parche de enero es serio y dice que el cliente de correo Outlook ha quedado «completamente inutilizable» tras instalar la actualización. Microsoft confirmó el problema ayer y detalló lo que está sucediendo:

