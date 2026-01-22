Noticias
Microsoft bate récords de errores en Windows 11 con la actualización de enero: ahora Outlook y OneDrive
Microsoft está dispuesto a batir todos los récords de errores en Windows 11 con la actualización de enero. Si 2025 terminó como un año desastroso en estabilidad, el nuevo año apunta a ser aún peor. La situación es ya insostenible y exige parar por completo el desarrollo del sistema, incluyendo todo lo de la IA, y arreglar primero los fallos acumulados los últimos años.
La actualización de enero, el primer grupo de parches mensuales del año, han provocado una serie de errores, groseros en cantidad e importancia, que se unen a una lista ya interminable. Y lo peor es que se trata de una actualización de seguridad, de «obligada» instalación. Y entrecomillamos porque hace tiempo que muchos tenemos bloqueadas cualquier tipo de actualización de Windows como la única estrategia posible de que nuestro PC sobreviva. O la opción más radical, pero efectiva, pasar definitivamente de Windows y usar alternativas como Linux.
Más errores en Windows 11 para arrancar 2026
La actualización mensual publicada el 13 de enero comenzó con mensajes de error inesperados, aplicaciones que se bloqueaban, no funcionaban como deberían o simplemente no se cargaban. No era el mejor comienzo y pronto llegaron otros dos fallos peores. Algunos PCs no podían apagarse ni entrar en hibernación y un bug en Cloud PC impedía conexiones de escritorio remoto en dispositivos cliente de Windows, en Azure Virtual Desktop y Windows 365. Errores graves para los que Microsoft tuvo que lanzar un parche de emergencia fuera de banda (OOB).
No habíamos acabado y en una lista de Reddit describieron otra decena de fallos descubiertos, incluyendo problemas en la ejecución de juegos, bloqueo de la aplicación y el panel de control de NVIDIA y fallos también en tarjetas gráficas de AMD.
Outlook KO
Espera que hay más. Otro de los errores en Windows 11 tras el parche de enero es serio y dice que el cliente de correo Outlook ha quedado «completamente inutilizable» tras instalar la actualización. Microsoft confirmó el problema ayer y detalló lo que está sucediendo:
Microsoft bate récords de errores en Windows 11 con la actualización de enero: ahora Outlook y OneDrive
Cómo mejorar el rendimiento al usar las redes BitTorrent
El NexPhone recupera Windows Phone, además de correr Android y Linux
Adiós al remake de Prince of Persia
Todo lo que sabemos, creemos y sospechamos sobre GTA VI
El Integrador de Agua, una computadora cuya potencia no se medía en MHz, sino en el flujo de agua
Los mejores DNS para navegar por Internet
35 juegos interesantes que funcionan con una gráfica integrada Intel
Cómo mejorar el rendimiento al usar las redes BitTorrent
PC antiguo con DDR3 y CPU obsoleta en 2026: todo lo que debes saber
Windows 11 se ha roto en dos, ¿qué supone esto para el usuario?
Cómo acceder a las actualizaciones de seguridad ampliada de Windows 10
Los mejores DNS para navegar por Internet
35 juegos interesantes que funcionan con una gráfica integrada Intel
GTA VI online podrá juntar a un máximo de 32 jugadores por sala
Microsoft bate récords de errores en Windows 11 con la actualización de enero: ahora Outlook y OneDrive
FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN: una navaja suiza para ampliar tu conexión a Internet
Sophie Turner ya es Lara Croft
Lo más leído
-
GuíasHace 2 días
Los mejores DNS para navegar por Internet
-
GuíasHace 2 días
35 juegos interesantes que funcionan con una gráfica integrada Intel
-
PrácticosHace 1 hora
Cómo mejorar el rendimiento al usar las redes BitTorrent
-
GuíasHace 4 días
PC antiguo con DDR3 y CPU obsoleta en 2026: todo lo que debes saber