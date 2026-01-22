Olvídate de los SSDs de 1 TB por menos de 60 euros

Shunsuke Nakato, director y gestor de la unidad de negocio de memoria de Kioxia, ha confirmado en una entrevista que la situación que vive el mercado de la memoria NAND Flash es más complicada de lo que parece, y para mostrarnos la realidad ha dado algunos datos que, francamente, no nos han dejado indiferentes.

Según Nakato, Kioxia ya ha vendido toda su producción de memoria NAND Flash para 2026. Pensad que estamos a 22 de enero, es decir, que apenas llevamos tres semanas del año, y que en esa franja de tiempo la compañía ya no tiene ningún sobrante en su producción de memoria NAND Flash, lo que significa que no podría aceptar nuevos pedidos.

En su opinión la situación se repetirá en 2027, y cree que los precios van a subir alrededor de un 30%. Nakato también comentó que Kioxia no está vendiendo su producción de NAND Flash al mejor postor, es decir, al que ofrece más dinero, sino que ha repartido la producción priorizando a sus clientes de confianza, y a aquellos con los que ha colaborado a largo plazo.

¿Por qué hemos llegado a esta situación y cómo afectará a los SSDs?

El ejecutivo de Kioxia ha hecho un comentario muy interesante en este sentido. Dice que hay un sentimiento general de que las empresas serán «eliminadas» en el momento en el que dejen de invertir en IA, y por esa razón la demanda de hardware no solo se ha disparado, sino que se ha mantenido altísima.

Nakato está convencido de que la demanda de NAND Flash no va a bajar en 2027, y que la era de los SSDs económicos ha llegado a su fin. No volveremos a ver unidades SSD de 1 TB por menos de 60 euros, y tampoco veremos más unidades de 2 TB por poco más de 110 euros durante 2026, y puede que tampoco en 2027.

Cómo han evolucionado los precios de los SSDs desde el inicio de la crisis

Las unidades SSD M.2 PCIe Gen4 de 1 TB más baratas, como la gama de entrada de Kingston o el modelo G3 de Kioxia, se podían comprar por entre 50 y 60 euros, dependiendo de las ofertas del momento. Ahora, lo más barato que podemos encontrar es un Kingston NV3 de 1 TB por 134 euros, es decir, más del doble de lo que costaba hace solo unos meses.

El precio de las unidades SSD PCIe de 2 TB también ha subido significativamente. Al momento de escribir este artículo lo más barato que encontré fue el WD BLACK SN7100 de 2 TB por 209 euros.

Ya os avisamos hace unos cuantos meses de que esto iba a ocurrir, y os recomendamos comprar todas las unidades SSD que os hicieran falta antes de que los precios se disparasen.