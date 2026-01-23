Nex Computer está trabajando en el NexPhone, un nuevo smartphone que os presentamos justo ayer, y que destaca por su soporte de Linux Debian, Android 16 y Windows 11. Esta amplia compatibilidad lo convierte en un dispositivo muy versátil y muy interesante que, sin duda, está lleno de posibilidades.

La clave detrás de este soporte tan amplio la tenemos en el sistema operativo personalizado NexOS, que incluye Linux como una aplicación dentro de la interfaz de Android, lo que nos permite ejecutarla fácilmente en cualquier momento.

También tenemos la posibilidad de arrancar con la versión de Windows 11 para ARM. En este caso, Nex Computer ha diseñado una interfaz específica adaptada al smartphone que está basada en bloques o «tiles», y que nos recuerda mucho al difunto Windows Phone.

Si conectamos el NexPhone a un monitor a través de un cable USB Type-C podremos utilizarlo como un PC de escritorio, y tendremos la posibilidad de elegir entre tres sistemas operativos diferentes: Android en modo escritorio, Linux Debian o Windows 11 sobre ARM.

Una propuesta muy interesante, sobre todo para profesionales que estén siempre en movimiento y que no necesiten de mucha potencia para sacar adelante sus tareas diarias, ya que el NexPhone no es un dispositivo de gama alta, y su rendimiento es bastante limitado.

Especificaciones del NexPhone

Pantalla IPS de 6,58 pulgadas y resolución FHD+ con tasa de refresco de 120 Hz.

SoC Qualcomm QCM6490 con CPU de 8 núcleos y GPU Adreno 643.

12 GB de RAM.

256 GB de almacenamiento ampliable mediante tarjeta microSD.

Cámara principal de 64 MP y cámara secundaria gran angular de 13 MP.

Cámara delantera de 10,5 MP.

Batería de 5.000 mAh compatible con carga rápida.

Certificación IP69 de resistencia al polvo y al agua.

Chasis fabricado en plástico.

A nivel de diseño no es ninguna maravilla. Sus bordes de pantalla son bastante marcados, y la cámara delantera se integra en una muesca con forma de gota de agua, algo común en los smartphones de gama baja y de gama de entrada.

El NexPhone estará disponible en el tercer trimestre de 2026, fecha a partir de la cual empezarán a llegar los primeros pedidos, pero ya se puede reservar en la web oficial con un depósito de 199 dólares. El precio de venta de este smartphone es de 549 dólares.

Es un precio alto si tenemos en cuenta sus especificaciones, pero razonable si valoramos de forma conjunta su versatilidad y su soporte a nivel de software. En este sentido destaca sobre todo la interfaz propia de Windows 11 que integra el NexPhone, algo que sin duda gustará a los nostálgicos de Windows Phone.