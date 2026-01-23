Seis valores que definen a las impresoras HP Smart Tank

Las impresoras HP Smart Tank han transformado la impresión basada en tinta, resolviendo muchos de los problemas clásicos de las impresoras basadas en cartuchos e introduciendo ventajas y valores que las convierten en una opción más sostenible, económica y fácil de utilizar.

En este artículo vamos a hablar de esos valores, y veremos qué ventajas ofrecen, por qué son importantes y también descubriremos cómo marcan la diferencia frente a las impresoras tradicionales basadas en cartuchos de tinta.

1.- Permiten imprimir muchas páginas a un bajo coste

Las impresoras HP Smart Tank incluyen botellas de tinta con capacidad suficiente para imprimir hasta 6.000 páginas a color y en blanco y negro. Esta cantidad es suficiente para que muchos usuarios puedan imprimir durante tres años sin tener que volver a comprar botellas de tinta.

Esto se traduce en un bajo coste por página, lo que nos ayudará a ahorrar mes a mes. También es importante tener en cuenta que los packs de botellas de tinta tienen un precio bastante económico, lo que quiere decir que no tendremos que hacer un gran desembolso para comprar nuevos consumibles.

2.- Sistema de recarga sencillo y sin derrames

Los depósitos de tinta de la impresora incorporan un sistema de recarga muy fácil de usar que permite una recarga rápida y segura que, además, estará totalmente libre de derrames. No desperdiciarás ni una gota de tinta.

Ya no tendrás que estar cambiando cartuchos. Este sistema de recarga es mucho más sencillo para cualquier usuario, solo tenemos que abrir el depósito y colocar la botella del color correspondiente para que la tinta entre en dicho depósito.

3.- Calidad de impresión profesional

Las botellas de tinta que utilizan las impresoras HP Smart Tank traen tinta original HP. Esta tinta nos permitirá disfrutar en todo momento de una calidad de impresión profesional, tanto en imágenes y gráficos a color como en documentos en blanco y negro.

Con las botellas de tinta original HP no tendremos que renunciar a nada. Se venden en packs con precios muy económicos, y nos permiten imprimir miles de páginas.

4.- Buen soporte a nivel de software

Las impresoras HP Smart Tank son compatibles con la aplicación de HP, lo que significa que podemos vincularla a nuestra red y hacer trabajos de impresión y escaneado de forma directa desde la aplicación de HP.

Esto nos permitirá imprimir y escanear sin tener que depender de un PC, y nos ayudará a agilizar este tipo de trabajos. También disfrutaremos de todas las ventajas que ofrece la aplicación gratuita de HP.

5.- Gestión sencilla y cómoda del papel y la tinta

Podemos controlar fácilmente los niveles de tinta gracias al acabado transparente, que nos permitirá ver fácilmente los niveles de tinta. Así sabremos cuándo tenemos que hacer una recarga.

En las impresoras HP Smart Tank serie 7600, cuando los niveles de tinta estén bajos, recibiremos un aviso luminoso, indicando que tenemos que hacer una recarga. No nos llevará más de unos instantes, y podremos hacerlo de forma segura y sin derramos.

Lo mismo ocurre con el papel, ya que las impresoras HP Smart Tank tienen sensores integrados, lo que facilita la gestión del papel.

6.- Son fáciles de utilizar y se integran en nuestra red

La experiencia de uso que ofrecen las impresoras HP Smart Tank es muy sencilla e intuitiva, ya demás, para facilitar todavía más dicha experiencia, cuentan con conexión Wi-Fi doble banda con función de recuperación automática.

Gracias a esa función, si la conexión se pierde en cualquier momento la impresora intentará recuperarla de forma automática.

Contenido elaborado en colaboración con HP.