Xiaomi prepara su primera baliza rastreadora

Xiaomi es conocida, entre otras cosas, por la enorme diversificación de su catálogo, una gran variedad de productos, desde móviles y wearables hasta electrodomésticos conectados, accesorios y soluciones para el hogar inteligente. Ese enfoque en la expansión del ecosistema parece seguir adelante en 2026, con la aparición de pistas sobre una nueva categoría de dispositivo que la compañía aún no había explorado.

La información proviene de archivos internos del sistema operativo HyperOS, donde se han encontrado referencias a un nuevo producto llamado Xiaomi Tag. Se trata de una baliza de rastreo de objetos, pensada para competir directamente con dispositivos como el AirTag de Apple o el Galaxy SmartTag de Samsung. Aunque Xiaomi no ha hecho ningún anuncio oficial, las filtraciones apuntan a que el lanzamiento está próximo.

Según los detalles disponibles, el Xiaomi Tag llegaría en dos variantes: una con conectividad Bluetooth y otra con tecnología Ultra-Wideband (UWB), destinada a ofrecer localización de alta precisión. Esta segunda opción permitiría obtener información direccional y distancia exacta desde el teléfono, algo especialmente útil en interiores. La versión Bluetooth ofrecería funciones más básicas, como alertas de proximidad y localización en mapa.

Ambos modelos compartirían un diseño ovalado, discreto y funcional, similar al Galaxy SmartTag 2 de Samsung. También utilizarían una batería tipo CR2032 que el usuario podrá reemplazar fácilmente sin necesidad de asistencia técnica. Además, incorporarían un pequeño altavoz para emitir sonidos al buscarlos, y ofrecerían soporte para alertas cuando se detecta que el objeto se ha quedado atrás.

El Xiaomi Tag funcionaría dentro del ecosistema “Encontrar mi dispositivo” de Google, que permite ubicar objetos aprovechando la red de millones de dispositivos Android distribuidos por todo el mundo. Este soporte, junto con la posible estrategia de precio agresiva habitual de la marca, podría facilitar la adopción masiva del dispositivo y aumentar la eficacia de la red de localización, especialmente en regiones donde Android tiene mayor presencia que Apple.

How will #XiaomiTag look? That’s what I found in #HyperOS code!

– Similar to Galaxy SmartTag 2

– 2 models: one with UWB, one without

– CR2032 battery, same as in Samsung

– looks like China only for now? (or CN app has only Chinese entries? We will see…) pic.twitter.com/KT3ayFXhs4 — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) January 23, 2026

La experiencia de uso promete ser sencilla. El emparejamiento inicial seguiría el modelo habitual: el usuario solo tendría que retirar una etiqueta para activar el dispositivo, acercarlo al móvil y autorizar la vinculación. A partir de ahí, se podrán configurar notificaciones y establecer excepciones para evitar alertas en presencia de personas de confianza, un aspecto importante en términos de privacidad.

Por ahora, todo indica que el lanzamiento del Xiaomi Tag comenzaría en China, algo habitual en los productos de la marca. En función de su acogida y disponibilidad, podría llegar más adelante a mercados internacionales como España. Algunas filtraciones sugieren que su presentación se produciría junto a otros productos del ecosistema Xiaomi, como el Watch 5 o los auriculares Buds 6.

A falta de detalles oficiales, se estima que el precio del Xiaomi Tag rondará los 25 dólares, al menos en su versión básica. La llegada de un dispositivo con estas prestaciones, por debajo del coste de competidores como el AirTag, podría suponer un impulso para los rastreadores personales dentro del entorno Android, donde la oferta sigue siendo limitada.

Xiaomi aún no ha confirmado ni la existencia del dispositivo ni su fecha de lanzamiento. Sin embargo, el hallazgo de múltiples referencias en el código del sistema operativo apunta a que el producto ya está en una fase avanzada de desarrollo, y que su debut podría producirse en cualquier momento.

