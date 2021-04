Ha sido más de un año lo que hemos esperado, pero por fin AirTag ha dejado de ser un rumor para convertirse en una realidad. Y es que entre los anuncios que se están produciendo en el evento Spring Loaded, la primer novedad en lo referido a dispositivos (más allá del nuevo color para el iPhone 12, morado), es el sistema de etiquetas inteligentes que nos ayudarán a encontrar todos aquellos objetos a los que les hayamos perdido la pista.

Construida con acero inoxidable pulido, la etiqueta AirTag cuenta con una batería reemplazable. Este era uno de los puntos a los que señalaban algunas filtraciones, pero que resultaba un tanto sorprendente, dada la poca disposición que tiene Apple a los dispositivos con baterías reemplazables por el usuario. La compañía afirma que la autonomía de un AirTag con su batería, del tipo CR2032, es de alrededor de un año

Con respecto a su funcionamiento, la AirTag tras ser configurada a través del iPhone se mostrará en una nueva pestaña dentro de la app Find My, en la que podremos ver o la ubicación actual o, en caso de no ser localizable en ese momento, la última ubicación conocida. Si el objeto con la AirTag se encuentra dentro del radio de alcance de la conexión Bluetooth del iPhone, es posible activar una alarma sonora que la etiqueta reproducirá a través de su pequeño altavoz integrado.

Para facilitar la localización de la AirTag, Find My emplea la tecnología Precision Finding, en la que los sensores del iPhone (11 y 12) se emplean para determinar la posición con una mayor precisión. Así, al activar la localización de la etiqueta el iPhone empleará una combinación de sonido, vibración y elementos visuales para que el usuario tan solo tenga que seguir una flecha, que lo llevará hasta la localización exacta de la AirTag.

Ahora bien, ¿qué ocurre si la AirTag se encuentra fuera del alcance del iPhone? En tal caso, como ya te contamos el año pasado, Apple pretende convertir todos sus dispositivos móviles en una red de sensores organizada en Find My Network. En palabras de la propia compañía, «La red Find My se está acercando a mil millones de dispositivos Apple y puede detectar señales de Bluetooth de un AirTag perdido y transmitir la ubicación a su propietario, todo en segundo plano, de forma anónima y privada«. Dicho de otra manera, el dispositivo que «encuentra» una AirTag reportará su posición al propietario de la etiqueta, no al del iPhone que ha detectado la señal.

Para ello, claro, el usuario tendrá que activar el modo «Perdido», y en tal caso recibirá una notificación cuando el objeto con la AirTag sea detectado por algún iPhone de Find My Network. Además, si un usuario encuentra el objeto y ve la etiqueta, al acercar su iPhone a la misma verá, en la pantalla de su móvil, el número de teléfono de contacto que haya configurado el propietario (si es que lo ha hecho, claro).

Uno de los puntos en los que se ha insistido durante la presentación de AirTag es la privacidad y la seguridad. Según Apple no se almacenan datosde ubicaciones en la etiqueta, y las comunicaciones entre la misma y Find My están cifradas de extremo a extremo. Además, los identificadores que emplea en sus transmisiones por Bluetooth van cambiando frecuentemente, con el fin de evitar el seguimiento no autorizado de la posición de la AirTag.

Como no podía ser de otra manera, las etiquetas AirTag llegan acompañadas de un sinfín de complementos: llaveros, fundas y, claro, una línea de complementos de cuero diseñados por Hermès, además de contar con múltiples diseños con los que personalizar su aspecto. El precio de la AirTag es de 29 dólares por unidad, aunque también se venderá un pack de 4 por 99 dólares, en Estados Unidos. Tan pronto como sepamos los precios en España los actualizaremos.

Más información: Apple