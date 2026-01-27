DuckDuckGo permite buscar por Internet sin IA: es una opción, no una obligación

Su empuje ha sido tan grande que hoy tenemos IA hasta en la sopa, y lo peor es que su implementación se ha hecho tan mal en algunos frentes que está acabado con medios digitales y destruyendo puestos de trabajo. Cosas de la permisividad, de hacer la vista gorda, y del estar un poco es mejor que no estar, un problema al que DuckDuckGo ha dado respuesta de una manera muy sencilla: dejando que el usuario decida.

El conocido buscador (también está disponible en navegador), que ha posicionado como una de las mejores alternativas a Google si te preocupa tu privacidad y tener el control de tus búsquedas, nos permite elegir de forma sencilla y directa si queremos buscar con IA o sin IA en Internet, dando el poder al usuario en todo momento sin ningún tipo de coerción o de influencia indirecta que pueda afectar a su decisión.

¿Y por qué debería hacer búsquedas sin IA? Seguro que más de uno os habéis hecho esta pregunta, y la respuesta es muy sencilla, porque te permitirá disfrutar de una experiencia de navegación tradicional, y te aparecerán en primera posición los mejores resultados relacionados con tu búsqueda, y no un conglomerado de cosas recogidas por la IA que, además, pueden contener errores o interpretaciones equivocadas.

¿Realmente quiere la gente esa búsqueda sin IA que ofrece DuckDuckGo?

Es otra buena pregunta. Ante la imposición, siempre preferimos la elección, y eso es precisamente lo que reflejan los resultados de una encuesta compartida por DuckDuckGo, en la que participaron 175.354 personas. Pensaréis que no son muchas personas, pero os recuerdo que hay estudios en los que participan menos de 50.000 personas y ya son considerados como «serios» y «de valor».

Los resultados de esa encuesta no dejan ninguna duda, un 90% dijo que no a la búsqueda con IA, y solo un 10% dijo que sí. Los grandes buscadores, como Google, y los navegadores, deberían dar la oportunidad al usuario de elegir cómo quieren hacer sus búsquedas, y que estos sean los que decidan si realmente quieren utilizar IA o no.

Por desgracia la tendencia mayoritaria nos lleva a todo lo contrario, a una imposición de la IA cada vez más evidente, una realidad que incluso Microsoft está poniendo en práctica con Windows 11 y sus principales aplicaciones y servicios.

Con esto no quiero decir que la IA no me parezca útil, todo lo contrario, pero la manera en la que se está implementando en las búsquedas de Internet deja mucho que desear, es perjudicial para medios y profesionales, y también para los usuarios, porque les incita a tener una confianza ciega en sus resúmenes que, como dije, pueden estar cargados de errores.