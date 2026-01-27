Resident Evil Requiem tendrá trazado de rayos en PS5 Pro y un modo a 120 FPS

Capcom ha dado datos de rendimiento de Resident Evil Requiem en PS5 Pro, la consola más potente del mercado, y ha confirmado que esta tendrá disponibles dos modos diferentes, uno que activará el trazado de rayos y funcionará a 60 FPS, y otro sin trazado de rayos que tendrá picos de 120 FPS, siendo la media en este modo de 90 FPS.

La resolución de salida con el modo que activa el trazado de rayos es 4K. Es importante destacar que Capcom habla de resolución de salida, y no de resolución nativa, lo que significa que se trata de 4K reescalado utilizando la tecnología PSSR de PS5 Pro, que como recordarán muchos de nuestros lectores utiliza IA acelerada por hardware bajo INT8.

Según la compañía japonesa, han invertido mucho tiempo en optimizar Resident Evil Requiem para que funcione correctamente en PS5 Pro, y para poder aprovechar el mayor potencial que ofrece esta consola.

No han dado detalles sobre el rendimiento y la resolución que podemos esperar en PS5, pero imagino que esta consola tendrá también dos modos, uno que priorizará la resolución y la calidad de imagen, pero sin trazado de rayos, y otro que dará prioridad al rendimiento, reduciendo la resolución por debajo de 4K.

Otra cosa interesante que ha compartido Capcom es que la versión de Resident Evil Requiem para PS5 y PS5 Pro aprovecha las capacidades de respuesta háptica del DualSense, lo que permite crear nuevas sensaciones y transmitir nuevas experiencias al jugador.

El mando ofrecerá una respuesta háptica rica y variada en un intento de transmitirnos lo que ocurre en el juego, y los gatillos responderán de distinta forma en función del arma que estemos utilizando. Esto también debería estar disponible en PC al jugar con el DualSense.

A nivel técnico debería haber paridad entre la versión de PS5 y la de Xbox Series X, a pesar de que la segunda tiene más potencia gráfica en bruto que la primera. Creo que es bastante probable es que ambas tengan un modo con resolución 4K reescalada y 60 FPS, y un modo rendimiento con resolución 1440p y 120 FPS.

La versión de Xbox Series S debería contar con un único modo bajo resolución 1080p y con una tasa de 60 FPS estable, y Nintendo Switch 2 debería tener una resolución de salida 1080p, pero reescalada desde 720p en modo dock y desde 540p en modo portátil, algo que encaja con la calidad de imagen que hemos visto en las primeras secuencias del juego corriendo en la portátil de Nintendo.