FRITZ!Box 5690 XGS llega a España, un router perfecto para los que lo quieren todo
Dicen que lo bueno se hace esperar, y el FRITZ!Box 5690 XGS es un claro ejemplo. La compañía alemana ha confirmado por fin el lanzamiento de este router en España, un modelo de gama alta que llega haciendo gala de un conjunto de especificaciones espectacular, y que está preparado para trabajar con redes a 10 Gbps (XGS-PON).
El FRITZ!Box 5690 XGS es un router que se dirige sobre todo a usuarios exigentes, y también a profesionales que necesiten disponer de un alto ancho de banda, y de todas las ventajas que ofrece el estándar Wi-Fi 7. Con este router podremos hacer streaming en 4K, y contamos con todas las tecnologías necesarias para asegurar un alto rendimiento incluso en entornos multidispositivo muy demandantes.
Las redes a 10 Gbps llevan ya un tiempo disponibles en España, y su implantación está creciendo gradualmente, así que este es un buen momento para lanzar el FRITZ!Box 5690 XGS. Con una red a esta velocidad podremos descargar juegos y contenidos a 1,25 GB/s. ¿Qué significa esto para el usuario? Pues muy sencillo, que podrías descargar un juego que pese 100 GB en menos de 10 segundos.
Un vistazo a las funciones avanzadas del FRITZ!Box 5690 XGS
Además de su compatibilidad con XGS-PON, el FRITZ!Box 5690 XGS es compatible con Wi-Fi 7 (4×4 MIMO), el estándar inalámbrico más avanzado disponible actualmente. Puede alcanzar una velocidad de 5.760 Mbps en la banda de 5 GHz, y alcanza un pico de 1.376 Mbps en la banda de 2,4 GHz, lo que nos deja una velocidad combinada de 7,1 Gbps.
Este router soporta Wi-Fi Mesh, una tecnología que nos permite crear fácilmente una red mallada. Esta optimiza la cobertura, y garantiza que todos los dispositivos conectados ofrecerán una conexión estable y de alta velocidad, incluso en inmuebles grandes o si utilizamos muchos dispositivos a la vez.
Como ya sabrán muchos de nuestros lectores, Wi-Fi Mesh garantiza una distribución eficiente de la señal inalámbrica en todos los rincones del hogar u oficina. La unidad central de control del FRITZ!Box 5690 XGS coordina otros puntos de acceso de la familia FRITZ! como repetidores o adaptadores PLC, asegurándose de que los dispositivos se conecten siempre al punto de la red que les ofrece la mayor velocidad disponible.
Interesante, pero aún hay más. El FRITZ!Box 5690 XGS también ofrece funciones avanzadas para el hogar inteligente. Es compatible con dispositivos de domótica que utilizan el estándar DECT ULE, lo que nos permite controlar la iluminación, la calefacción y otros sistemas inteligentes desde el router o a través de la aplicación FRITZ!App Smart Home.
Este router integra también una centralita telefónica que nos permitirá conectar hasta seis teléfonos inalámbricos DECT, así como teléfonos analógicos, faxes o contestadores automáticos. Estas características lo convierten en una solución integral muy completa y versátil, que podremos utilizar para gestionar las comunicaciones de nuestro hogar u oficina.
Especificaciones y precio del FRITZ!Box 5690 XGS
- Router de alto rendimiento para fibra óptica.
- Compatible con el estándar XGS-PON de fibra óptica.
- Compatible con el estándar Wi-Fi 7, y con las bandas de 5 GHz y 2,4 GHz.
- Alcanza una velocidad máxima de 5.760 Mbps en la banda de 5 GHz, y hasta 1.376 Mbps en la banda de 2,4 GHz.
- Compatible con Wi-Fi Mesh.
- Configuración de antenas: 4 x 4 MIMO en la banda de 5 GHz y en la banda de 2,4 GHz.
- Puerto WAN/LAN a 10 Gbps y cuatro puertos LAN a 1 Gbps.
- Un puerto USB 3.0 para periféricos e impresoras.
- Telefonía DECT, IP/SIP y un puerto FXS para telefonía analógica.
- Domótica a través de DECT ULE.
- Sistema operativo FRITZ!OS con VPN, control parental, servidor multimedia, FRITZ!NAS, red para invitados y soporte completo de las aplicaciones gratuitas FRITZ! disponibles para Android y iOS.
El FRITZ!Box 5690 XGS ya está disponible en España con un precio de 339 euros, IVA incluido. Este router tiene 5 años de garantía, y al comprarlo en la tienda oficial de FRITZ! lo recibiremos sin gastos de envío y con garantía total de soporte.
