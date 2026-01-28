Galaxy S26 Ultra: confirmado uno de sus secretos más esperados

Samsung ha confirmado una de las novedades más esperadas, y más rumoreadas, del Galaxy S26 Ultra. Este smartphone será el próximo tope de gama de la compañía surcoreana, y contará con una nueva capa de privacidad que mejorará la seguridad y la protección de nuestros datos, y de nuestra información.

Esa nueva capa de seguridad que traerá el Galaxy S26 Ultra es un sistema de control de la visibilidad de la pantalla, que podremos personalizar por completo para adaptarlo a nuestras necesidades, e incluso deshabilitarlo cuando estemos en un espacio seguro. Esto último es muy importante, porque le aporta flexibilidad y mejora la experiencia de uso.

Imagina que vas en transporte público, y que necesitas mirar unos documentos confidenciales que has recibido bajo NDA. Tienes gente alrededor, así que corres el riesgo de que esas personas vean dichos documentos. Activar esta capa de protección hará que la pantalla solo sea visible desde tu posición, y que se muestre totalmente en negro a miradas indiscretas.

Cuando llegues a casa, y estés en un lugar seguro, podrás desactivar esa función para que la pantalla sea visible con total normalidad. Según Samsung esta característica será tan personalizable que podremos elegir incluso si queremos que se active de forma automática solo cuando abrimos ciertas aplicaciones, o cuando entramos a determinadas secciones de nuestro smartphone.

También podremos configurarla para que proteja partes específicas del uso habitual del smartphone, como por ejemplo las notificaciones emergentes. Esto puede ser muy útil si normalmente recibimos mensajes o comunicaciones con información importante o de carácter personal, y puede evitar momentos incómodos en ciertas situaciones.

Samsung ha invertido unos cinco años en desarrollar esta tecnología, y por fin está lista para su implementación en el Galaxy S26 Ultra. Os recuerdo que, si todo va según lo previsto, la compañía surcoreana presentará la serie Galaxy S26 el 25 de febrero, y que a partir de esa fecha todos los modelos estarán disponibles para precompra.

Normalmente la disponibilidad final se completa entre una y dos semanas después de su lanzamiento, y esta generación no debería ser la excepción. Si esto se cumple, deberían estar disponibles en venta directa a partir de la primera o segunda semana de marzo.

En cuanto al precio de venta, tenemos rumores contradictorios. Algunas fuentes dicen que Samsung no va a subir el precio de los Galaxy S26 para mantener su competitividad frente a los iPhone 17, y otros medios dicen que no tendrá más remedio que subir precios por el aumento de los costes de la RAM y de la memoria NAND Flash. Toca esperar a ver qué hace finalmente Samsung.