La Comisión Europea revisará la petición «Dejad de Matar Juegos» tras superar los 1,2 millones de firmas

En julio del año pasado os contamos que la iniciativa «Dejad de Matar Juegos» estaba siendo todo un éxito, y es que esta campaña había superado las 800.000 firmas. Desde entonces, la iniciativa no ha dejado de recoger firmas, y al momento de escribir este artículo ha superado los 1,29 millones de firmas recogidas.

Esa cifra es muy alta, pero lo importante es que ha conseguido superar la barrera del millón de firmas. Legalmente, ese es el requisito para que la Comisión Europea se vea obligada a hacer una valoración de la petición contenida en esa iniciativa, y tendrá que emitir una respuesta en un plazo de seis meses como máximo.

Esto significa que, antes del 27 de julio de este año, la Comisión Europea tendrá que emitir su respuesta oficial, en la que debe definir las líneas de actuación que podría tomar al respecto. También debe organizar un encuentro con los promotores de esta petición para discutir la iniciativa y sus pormenores en las próximas semanas, y así tener una visión más amplia de su realidad y de las posibles soluciones.

Es importante que tengamos en cuenta que superar el millón de firmas no es garantía alguna de que se vayan a adoptar medidas legislativas relacionadas con esta petición. La Comisión Europea solo está obligada a analizar y valorar la petición, y también a emitir una respuesta en un plazo de seis meses, pero puede responder cualquier cosa.

¿Qué busca la iniciativa «Dejad de Matar Juegos»?

Su objetivo es simple, pone en tela de juicio la legalidad de las acciones que han estado llevando a cabo algunas desarrolladoras al abandonar sus juegos online, dejando tirados a los usuarios que los compraron, sin ofrecerles la posibilidad de seguir disfrutando de ellos a través de un modo offline decente.

El caso más sonado, y el que dio pie a esta iniciativa, fue el cierre de The Crew por parte de Ubisoft. Este tipo de cierres son muy frecuentes en el mundo de los juegos de rol online de tipo MMO, de hecho dentro de poco más de un año veremos el cierre definitivo de New World: Aeternum.

Ese cierre implicará que todos los jugadores que pagaron por él, que le dedicaron cientos de horas, y que compraron objetos con dinero real lo perderán todo. En este caso es muy complicado ofrecer una alternativa offline a los jugadores, pero sin duda sería lo más justo para que al menos estos puedan seguir disfrutando de todo aquello por lo que pagaron.

Sinceramente espero que esta propuesta tenga éxito y que la Unión Europea establezca algún tipo de regulación al respecto que evite esa especie de fecha de caducidad que tienen algunos juegos online, y que tanto daño puede hacer a los jugadores.