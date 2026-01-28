Valve se enfrenta a una demanda multimillonaria por Steam

Valve, la empresa responsable de Steam, la tienda de videojuegos más grande del mundo en PC, se ha consolidado a lo largo de dos décadas como una de las compañías más influyentes en la historia del videojuego. Gracias a su plataforma, millones de jugadores disfrutamos de un acceso sencillo a títulos de todo tipo, y los estudios independientes han encontrado un escaparate clave para llegar a una audiencia global. Sin embargo, la compañía ahora se enfrenta a una batalla legal de alto perfil en Reino Unido que podría tener importantes implicaciones para su modelo de negocio.

La demanda colectiva, valorada en unos 750 millones de euros (656 millones de libras), ha sido presentada por la activista de derechos digitales Vicki Shotbolt y pretende representar a unos 14 millones de usuarios británicos de Steam. El Tribunal de Apelación de la Competencia del Reino Unido ha autorizado que el caso siga adelante, permitiendo que se juzgue si Valve ha vulnerado las leyes de competencia. La base de la acusación es que Steam impone cláusulas que impiden a los desarrolladores y editoras vender sus juegos a precios más bajos en otras plataformas, lo que, según los demandantes, perjudica directamente a los consumidores.

Además del control sobre los precios, la demanda también critica que los contenidos adicionales o expansiones de los juegos comprados en Steam solo sean compatibles con las versiones adquiridas en la misma tienda. Esta práctica, común en muchas plataformas, es señalada aquí como una forma de bloquear a los jugadores dentro del ecosistema de Steam, dificultando que adquieran contenido en otras tiendas digitales, lo que, según los abogados, limita la competencia de forma artificial.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la comisión del 30% que Valve aplica por cada venta realizada a través de Steam. Shotbolt y su equipo legal consideran que este porcentaje, que se sitúa por encima de lo que cobran otras tiendas en algunos casos, obliga a los desarrolladores a subir precios para compensar la pérdida de ingresos, lo que termina repercutiendo negativamente en el bolsillo del consumidor.

La demanda está respaldada por el bufete Milberg London LLP, especializado en litigios contra grandes corporaciones. Este mismo despacho ha iniciado acciones similares contra empresas como Apple, Sony (por su tienda PlayStation) y varios fabricantes del sector automovilístico. “Las leyes de competencia existen para proteger a los consumidores”, ha declarado Natasha Pearman, socia del bufete. “Cuando no se aplican correctamente, demandas colectivas como esta ofrecen una vía para exigir responsabilidad a empresas tan poderosas como Valve”.

Este caso en Reino Unido no es el único desafío legal al que se enfrenta la compañía. En 2024, un grupo de jugadores en Estados Unidos también demandó a Valve por motivos similares, alegando que los contratos restrictivos y las comisiones infladas habían provocado un encarecimiento artificial de los juegos. Ambas demandas apuntan al mismo núcleo del conflicto: la enorme influencia que tiene Steam en el mercado y cómo esta se traduce en condiciones que podrían no favorecer a los usuarios ni a los desarrolladores.

A pesar de este panorama legal complicado, es importante recordar que Valve ha sido un pilar clave en la democratización del acceso al videojuego en PC, y su apuesta por el hardware con iniciativas como Steam Deck ha contribuido a diversificar el mercado. Ahora, con una demanda millonaria en curso y otra en Estados Unidos, la compañía se enfrenta al reto de defender sus prácticas sin perder de vista lo que la ha convertido en un referente: su apoyo al ecosistema del videojuego. El proceso legal podría extenderse durante años, pero el resultado final podría marcar un antes y un después en el funcionamiento de las tiendas digitales en PC.

