ASUS amplía su línea de monitores ROG Strix OLED

ASUS ha ampliado su gama de monitores ROG Strix OLED con un modelo XG32UQDMS dedicado a los jugadores (streaming o creadores de contenido) que busquen la mayor calidad visual sin renunciar a la fluidez de movimiento que permite su alta tasa de refresco, tiempo de respuesta, certificación para el soporte VESA AdaptiveSync y compatibilidad con los sincronizadores de imágenes de AMD u NVIDIA.

Este ROG Strix OLED monta un panel QD-OLED de 32 pulgadas, un tamaño considerado ideal por su equilibrio en la capacidad de visualización y tamaño ocupado. La nitidez de las imágenes están garantizadas ya que su resolución nativa es 4K para 3840 × 2160 píxeles. La compatibilidad con HDR se consigue mediante la certificación VESA DisplayHDR 400 True Black junto con HDR10.

La frecuencia de actualización máxima es de 240 Hz y el tiempo de respuesta GtG es de 0,03 ms. No está nada mal para su resolución y panel OLED, y son valores más que suficientes para la mayoría de usuarios. A una relación de contraste típica de 1.500.000:1 y panel de 10 bits, se suma una cobertura para la gama de color DCI-P3 del 99% y un ajuste de fábrica para un Delta E inferior a 2. Se incluye una configuración opcional de «brillo uniforme», diseñada para mantener los niveles de luminancia más estables para los usuarios que prefieren una salida consistente en lugar de un brillo más dependiente del contenido.

El monitor se puede usar en el escritorios para PCs y también para conectar consolas de videojuegos. Cuenta con el HDMI 2.1 VRR para 4K a 120 Hz en PS5 y Xbox Series X, así como un modo de baja latencia que se activa automáticamente para un control ultra sensible en el momento en que comienza el juego.

El cuidado del panel OLED es una parte fundamental del conjunto de funciones de este monitor. El XG32UQDMS integra un sistema especial para mejorar la disipación del calor y el conjunto de funciones ASUS OLED Care Pro. Un elemento destacado es el sensor de proximidad Neo, que detecta cuándo el usuario abandona el escritorio, cambiando el panel a una pantalla negra. El objetivo es sencillo: reducir el tiempo que los elementos estáticos de la interfaz de usuario permanecen en pantalla, lo que ayuda a mitigar el riesgo de quemado propio de esta tecnología de panel, algo que ha mejorado extraordinariamente en las últimas generaciones.

El nuevo ROG Strix OLED incluye entradas Display Port y HDMI, así como un conector para auriculares y un concentrador USB, que proporciona dos puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A. En términos de ergonomía e instalación, el monitor inclinación, giro y ajuste de altura de hasta 110 mm, con montaje VESA de 100 × 100 mm disponible para instalarlo en configuraciones de brazos articulados o paredes.

Para la gestión de sus características, incluye un ‘Centro de Widgets’ que permite a los usuarios acceder a sus funciones mediante software, complementando los controles típicos físicos. ASUS ROG, la marca de élite del fabricante taiwanés, declara una garantía de 3 años que incluye cobertura contra el desgaste del panel, un detalle para los compradores que consideran OLED para uso diario más allá de los juegos.