Prince of Persia: The Sands of Time Remastered con trazado de rayos: los fans hacen el trabajo de Ubisoft

Ubisoft decidió cancelar el remake de Prince of Persia: The Sands of Time, una decisión que le ha costado muchas críticas, y que en general ha tenido un impacto muy negativo en la visión que la opinión pública tiene de la compañía francesa.

Por suerte los fans han respondido a esa cancelación de la mejor manera posible, con un mod que permite remasterizar Prince of Persia: The Sands of Time. Este mod añade cambios notables que elevan la calidad gráfica en general, y que podemos apreciar sobre todo en la calidad de las texturas tanto de los escenarios como de los objetos y los personajes.

También mejora la calidad de las escenas cinemáticas, y podemos combinarlo con un Reshade para añadir trazado de rayos. Ojo, el resultado final que conseguiremos no es tan bueno como el que tendríamos con trazado de rayos integrado de forma nativa, pero mejorará significativamente la calidad gráfica del juego.

El mod se puede descargar de forma gratuita, no está bloqueado bajo ningún muro de pago, y está hospedado en NexusMods, así que es una descarga segura y sin ningún tipo de malware al acecho. Solo tenéis que hacer clic en este enlace para conseguirlo.

En la página dedicada de NexusMods se encuentran las instrucciones que debéis seguir para instalar y aplicar el mod de forma correcta. No es complicado, pero si tenéis dudas os recomiendo que entréis en la pestaña «Posts» y que sigáis los pasos indicados en el primer artículo.

La geometría base del juego no cambia, así que está claro que seguimos estando ante un juego que gráficamente se corresponde con lo que cabía esperar de la era de PS2. Sin embargo, al aplicar este mod se produce una mejora muy grande, y el juego luce mucho más nítido.

Es lógico, porque al final las texturas son «la piel» de los polígonos, y unas texturas de alta resolución siempre harán que todo se vea mucho mejor. El mod aumentará el consumo de memoria gráfica, pero es un juego muy antiguo con unos requisitos muy bajos, así que no tenéis nada de lo que preocuparos, incluso aunque tengáis un PC poco potente.

Os dejo un vídeo comparativo al final, para que veáis lo que puede mejorar el juego un Reshade para utilizar trazado de rayos. Este mod lleva ya unos años disponible, y es bastante sencillo de utilizar.