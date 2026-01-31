Noticias
PS6 portátil tendrá una GPU AMD RDNA 5 compatible con FSR Redstone
Una nueva filtración ha reforzado los rumores que aseguran que PS6 portátil va a utilizar una GPU Radeon RDNA 5 de AMD. Este es el nombre con el que se conoce a la próxima arquitectura gráfica de la compañía que dirige Lisa Su, y que también estará presente en PS6, la futura consola de sobremesa de Sony.
Este dato es muy importante, porque la arquitectura gráfica de una consola es la que definirá no solo las mejoras de rendimiento y de eficiencia, sino también el ecosistema de tecnologías con el que será compatible.
Por ejemplo, una GPU Radeon RDNA 2 puede acelerar trazado de rayos, pero no al mismo nivel ni con el mismo rendimiento que una GPU Radeon RDNA 4. La primera soporta FSR 3.1, mientras que la segunda soporta FSR Redstone, que incluye FSR 4 y generación de fotogramas por IA.
Como vimos en el ejemplo anterior la diferencia que puede marcar un salto de arquitectura es enorme, y en este caso que PS6 portátil vaya a utilizar una GPU RDNA 5 significa que soportará las tecnologías más avanzadas de AMD, y que debería ser compatible con FSR Redstone.
Esos avances técnicos y esas mejoras a nivel de soporte de tecnologías avanzadas serán clave para que PS6 portátil pueda ejecutar juegos de PS5 sin problemas de rendimiento, al menos en teoría. En este sentido el modo de bajo consumo de PS5 ha servido para empezar a preparar a los desarrolladores, como ya os contamos en su momento.
En otro orden de cosas, también se han filtrado referencias a una nueva PS Portal con pantalla OLED, cuyo lanzamiento estaría previsto para este mismo año. Esta no es una auténtica consola portátil, ya que no es capaz de ejecutar juegos de forma nativa, sino que recurre al streaming desde la consola o al juego en la nube.
A ser un periférico tan limitado PS Portal no tuvo el éxito esperado y recibió bastantes críticas, pero parece que ha vendido lo suficiente como para animar a Sony a lanzar una nueva versión con panel OLED. No tenemos información oficial, pero al contar con dicho panel su precio debería ser mayor que el de la versión LCD.
