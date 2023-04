Sony volverá a las consolas portátiles con la PlayStation Vita 2

¿Está en desarrollo una PlayStation Vita 2? Uno de los gigantes de los videojuegos está preparando el regreso al negocio de las consolas portátiles, con un dispositivo que sería capaz de ejecutar títulos de PS5, según la rumorología que ha aparecido esta semana en Internet.

Seguro que recuerdas como la enorme versatilidad de los smartphones modernos terminó defenestrando a las consolas portátiles, como también hizo con las cámaras baratas. Nintendo sufrió de lo lindo para mantener en catálogo las DS ante la caída de ventas y lo de Sony fue mucho peor. El último dispositivo de su tipo fue la Vita original de 2012. Solo duró siete años en el mercado y en 2019 fue descontinuada sin planes para una sucesora.

Pero el mercado de máquinas de mano para juegos ha dado un vuelco los últimos dos años. Que sí, que se puede jugar en un smartphone, pero la experiencia frente a una máquina dedicada es muy inferior por mucha potencia que tenga el móvil.

En los cuarteles generales de Sony no ha debido pasar desapercibido el lanzamiento de una decena de consolas portátiles, donde destaca el revulsivo que ha supuesto la Steam Deck de Valve, pero también modelos de fabricantes chinos como AYA u One-Netbook. Y en los últimos meses se han añadido otras de Logitech, de Razer y más recientemente la ASUS ROG Ally de altas prestaciones.

¿PlayStation Vita 2?

Nintendo tiene la Switch que -sin ser exactamente una máquina de mano- puede cubrir perfectamente el juego en movilidad y de hecho es la más vendida del mercado si pensamos en este tipo de funcionalidades. Pero Sony no tiene nada de ello y no creemos que se esté quieta durante más tiempo. La información que nos ocupa no está confirmada, pero tiene sentido.

A comienzos de semana llegaron rumores de una «Vita 2» que se enfocaría a los juegos en la nube y ahora Insider Gaming dice tener una «exclusiva» del desarrollo de la consola portátil bajo el nombre en clave Q Lite. La consola no sería un dispositivo de transmisión en la nube, sino que usaría Remote Play, una característica presente desde la PS4 y el Sony ha estado impulsando en las últimas semanas, para jugar juegos actuales y futuros de la PS5.

Una portátil de Sony ofrecería una experiencia más optimizada a sus propietarios, ya que probablemente incorporaría todas las funciones del controlador PlayStation DualSense. De hecho, se citan como primeros prototipos un dispositivo que se parecería mucho a un mando de PS5, pero con una enorme pantalla de 8 pulgadas. Contaría con disparadores adaptativos, retroalimentación háptica y lo esperable en una máquina de mano, botones de volumen y altavoces, puerto de carga y una conexión inalámbrica de buenas prestaciones (Wi-Fi 6) para jugar remotamente.

Veremos. Dicen las fuentes que la PlayStation Vita 2 está programada para lanzarse en 2024, antes de la consola de sobremesa PS5 Pro.