Diez consejos de protección en el Día de Internet Segura 2026

«Seguridad Digital para Educar en tiempo de IA» es el lema elegido para el Día de Internet Segura 2026, un evento mundial que se celebra el segundo martes de febrero y que en España promueve INSAFE/INHOPE con el apoyo de la Comisión Europea y dentro de la red panaeuropea de Centros de Seguridad en Internet.

El objetivo general se repite de años anteriores: educar en ciberseguridad, concienciar de la necesidad de adoptar medidas proactiva de precaución y conseguir entre todos una Internet no solo más segura, también mejor, responsable, respetuosa, crítica y creativa.

Día de Internet Segura 2026

El evento se dirige especialmente a niños y jóvenes, imprescindibles como nueva generación para construir espacios digitales seguros y mejorados y ello pasa por el respeto, la protección de su reputación y la de los demás en la red de redes y buscando oportunidades positivas para crear, participar y compartir a través de Internet.

Otro grupo importante a los que se dirige este día son los padres y tutores, activos fundamentales con una misión no siempre sencilla para motivar e inculcar a sus hijos un uso responsable, respetuoso, crítico y creativo de la tecnología, bien sea estableciendo un diálogo abierto con sus hijos, educándolos en un uso seguro y positivo de la tecnología o actuando como referentes de comportamiento digital.

Los profesores y educadores son otro pilar fundamental para la creación de una Internet mejor capacitando a sus alumnos y estudiantes con competencias informáticas y ayudándolos a desarrollar habilidades que fomenten el pensamiento crítico, lo que les permitirá navegar mejor por Internet. Pueden animarlos a crear su propio contenido, tomar decisiones positivas en Internet y servir como ejemplo personal de comportamiento en la red a sus alumnos y estudiantes.

Las empresas también pueden colaborar en la creación de una Internet mejor creando contenido positivo y promoviendo servicios seguros en la red. Además, pueden fomentar que los usuarios sean capaces de hacer frente a los problemas que encuentren proporcionando consejos sobre el uso seguro de Internet, una variedad de herramientas de seguridad que resulten fáciles de usar y un acceso rápido a la ayuda en caso de problemas.

Finalmente, administraciones y gobiernos también tienen mucho que hacer, proporcionando un entorno en el que todos los colectivos anteriores puedan trabajar y progresar, por ejemplo, asegurando que los planes educativos incluyan formación en materia de seguridad en Internet, que los padres y tutores puedan tener acceso a información adecuada y fuentes de apoyo, o asegurando que las empresas se comprometan a la autorregulación de sus contenidos y servicios. Asimismo, deben tomar la iniciativa legislativa para garantizar la seguridad y el bienestar de niños y jóvenes, como con el anuncio reciente de regulación de acceso a las redes sociales.

Consejos de protección en el Día de Internet Segura 2026

La celebración de esta jornada es un buen momento para recordar la necesidad de implementar a nivel de usuario una serie de medidas proactivas para mejorar la seguridad en Internet, fortalecer nuestras cuentas virtuales, el uso de aplicaciones y equipos.

Las amenazas están ahí y son cada vez peores. Exigen del usuario un comportamiento proactivo y mucho sentido común, entendiendo que la vida virtual hay que protegerla hoy tanto como la física y que las tareas domésticas se han mezclado peligrosamente con las profesionales. Garantizar la seguridad y privacidad al 100% no es posible en una red global, pero sí hay una serie de medidas que podemos adoptar para mejorarlas, que incluyen el fortalecimiento de las cuentas on-line, aplicaciones, equipos donde las usamos y las precauciones debidas en el uso de Internet y sus servicios.

Te las sabes de memoria porque forman parte de cualquier guía de ciberseguridad, pero ahí van una vez más como nuestro granito de arena para crear, juntos, una Internet mejor: