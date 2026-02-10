El nuevo StarCraft podría ser el juego que siempre quisimos, y que nunca tuvimos

StarCraft ha sido, desde que probé la primera entrega en mi venerable Pentium a 133 MHz, una de mis franquicias favoritas, y es uno de los grandes referentes de la estrategia en tiempo real más importantes de la historia.

Blizzard estuvo trabajando en varios proyectos diferentes para expandir esta franquicia más allá de este género, y uno de los más conocidos fue StarCraft Ghost. Su desarrollo inicial estuvo centrado en la sexta generación de consolas (PS2, Xbox y GameCube), y también iba a tener una versión para PC.

StarCraft Ghost tenía buena pinta. En este título la jugabilidad se centraba en la acción en tercera persona con toques tácticos y de sigilo, y la protagonista era una «Ghost» (fantasma) de cabello rubio que vimos en numerosos diseños conceptuales, y también en vídeos filtrados.

El caso es que dicho proyecto no salió adelante. Blizzard decidió cancelarlo, y tampoco cuajaron intentos posteriores de llevar StarCraft más allá de las dos entregas principales.

Ha pasado mucho tiempo, y las cosas han cambiado. Nexon y Blizzard llegaron a un acuerdo para encarar el desarrollo de la próxima entrega de la franquicia StarCraft, y será la primera la que liderará dicho proyecto. La segunda tendrá un papel secundario, centrando más en darle apoyo que en tomar decisiones.

Cómo será el nuevo Starcraft

Fuentes surcoreanas dicen que este nuevo proyecto será un juego de acción en tercera persona, y no un nuevo título de estrategia en tiempo real. Si os soy sincero, la verdad es que me gusta este cambio de aires. Me siguen gustando los juegos de estrategia en tiempo real, pero ya no me motivan igual que hace un par de décadas.

La información no está confirmada, pero tiene sentido, porque la idea de crear un juego de disparos basado en la franquicia es algo que Blizzard ha estado valorando en varias ocasiones, y que incluso se ha atrevido a abordar con desarrollos que, al final, nunca llegaron a buen puerto.

Si todo lo que os hemos contado se cumple, todavía faltarían varios años para el lanzamiento de este nuevo StarCraft, así que debemos tener paciencia.

Salvo que el desarrollo de este proyecto se extienda durante muchos años, lo más lógico sería que su lanzamiento se produjera en las consolas de la generación actual y en PC, o que sea desarrollado como un juego de transición generacional optimizado también para la próxima generación de consolas.