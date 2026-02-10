Noticias
Placas base LGA 1954: todo lo que debes saber sobre los nuevos chipsets de Intel para Nova Lake-S
Los procesadores Intel Nova Lake-S van a utilizar el nuevo socket LGA 1954, lo que significa que para poder dar el salto a esta generación necesitaremos una nueva placa base. Las placas base actuales, basadas en el socket LGA 1851, solo son compatibles con Arrow Lake-S y Arrow Lake-S Refresh.
Sabíamos que Intel tiene previsto lanzar diferentes chipsets para que los fabricantes puedan crear distintas placas base con diferentes precios y niveles de prestaciones, y gracias a una nueva filtración ya conocemos tanto los chipsets como sus prestaciones clave, y las hemos recopilado en este artículo.
Chipset tope de gama: Z990
- Líneas PCIe totales: 48.
- Puertos Thunderbolt 4 o USB 4: 2.
- Carril DMI Gen5: 4.
- Carriles PCIe Gen5 a nivel de chipset: 12.
- Carriles PCIe Gen4 a nivel de chipset: 12.
- Conectores SATA III para SSDs: 8.
- Puertos USB 2.0: 14.
- Puertos USB 3.2 (20 Gbps): 5.
- Puertos USB 3.2 (10 Gbps): 10.
- Puertos USB 3.2 (5 Gbps): 10.
- Soporte de overclock en CPU por IA: sí.
- Soporte de overclock BCLK: sí.
- Soporte de overclock en la RAM: sí.
- Configuración de carriles PCIe Gen5 de la CPU: 1 x16, 1 x8 + 2 x4, 2 x8 o 4 x4.
- Configuración de carriles PCIe Gen5 de la CPU para almacenamiento: 1 x8 o 2 x4.
- ECC: no.
- Soporte máximo de monitores: 4.
- PCIe RAID 0/1/5/10: sí.
- SATA RAID 0/1/5/10: sí.
- Intel vPro: no.
Chipset de gama alta: Z970
- Líneas PCIe totales: 34.
- Puertos Thunderbolt 4 o USB 4: 1.
- Carril DMI Gen5:2.
- Carriles PCIe Gen5 a nivel de chipset: 0.
- Carriles PCIe Gen4 a nivel de chipset: 14.
- Conectores SATA III para SSDs: 4.
- Puertos USB 2.0: 12.
- Puertos USB 3.2 (20 Gbps): 2.
- Puertos USB 3.2 (10 Gbps): 4.
- Puertos USB 3.2 (5 Gbps): 6.
- Soporte de overclock en CPU por IA: sí.
- Soporte de overclock BCLK: no.
- Soporte de overclock en la RAM: sí.
- Configuración de carriles PCIe Gen5 de la CPU: 1 x16.
- Configuración de carriles PCIe Gen5 de la CPU para almacenamiento: 1 x4.
- ECC: no.
- Soporte máximo de monitores: 4.
- PCIe RAID 0/1/5/10: no.
- SATA RAID 0/1/5/10: sí.
- Intel vPro: no.
Chipset de gama media: B960
- Líneas PCIe totales: 34.
- Puertos Thunderbolt 4 o USB 4: 1.
- Carril DMI Gen5:2.
- Carriles PCIe Gen5 a nivel de chipset: 0.
- Carriles PCIe Gen4 a nivel de chipset: 14.
- Conectores SATA III para SSDs: 4.
- Puertos USB 2.0: 12.
- Puertos USB 3.2 (20 Gbps): 2.
- Puertos USB 3.2 (10 Gbps): 4.
- Puertos USB 3.2 (5 Gbps): 6.
- Soporte de overclock en CPU por IA: no.
- Soporte de overclock BCLK: no.
- Soporte de overclock en la RAM: sí.
- Configuración de carriles PCIe Gen5 de la CPU: 1 x16.
- Configuración de carriles PCIe Gen5 de la CPU para almacenamiento: 1 x4.
- ECC: no.
- Soporte máximo de monitores: 4.
- PCIe RAID 0/1/5/10: no.
- SATA RAID 0/1/5/10: sí.
- Intel vPro: no.
Chipset para profesionales y empresas: Q970
- Líneas PCIe totales: 44.
- Puertos Thunderbolt 4 o USB 4: 2.
- Carril DMI Gen5: 2.
- Carriles PCIe Gen5 a nivel de chipset: 8.
- Carriles PCIe Gen4 a nivel de chipset: 12.
- Conectores SATA III para SSDs: 8.
- Puertos USB 2.0: 14.
- Puertos USB 3.2 (20 Gbps): 4.
- Puertos USB 3.2 (10 Gbps): 8.
- Puertos USB 3.2 (5 Gbps): 10.
- Soporte de overclock en CPU por IA: no.
- Soporte de overclock BCLK: no.
- Soporte de overclock en la RAM: no.
- Configuración de carriles PCIe Gen5 de la CPU: 1 x16, 1 x8 + 2 x4, 2 x8 o 4 x4.
- Configuración de carriles PCIe Gen5 de la CPU para almacenamiento: 1 x8 o 2 x4.
- ECC: no.
- Soporte máximo de monitores: 4.
- PCIe RAID 0/1/5/10: sí.
- SATA RAID 0/1/5/10: sí.
- Intel vPro: sí.
Chipset para profesionales y empresas tope de gama: W980
- Líneas PCIe totales: 48.
- Puertos Thunderbolt 4 o USB 4: 2.
- Carril DMI Gen5: 4.
- Carriles PCIe Gen5 a nivel de chipset: 12.
- Carriles PCIe Gen4 a nivel de chipset: 12.
- Conectores SATA III para SSDs: 8.
- Puertos USB 2.0: 14.
- Puertos USB 3.2 (20 Gbps): 5.
- Puertos USB 3.2 (10 Gbps): 10.
- Puertos USB 3.2 (5 Gbps): 10.
- Soporte de overclock en CPU por IA: no.
- Soporte de overclock BCLK: no.
- Soporte de overclock en la RAM: sí.
- Configuración de carriles PCIe Gen5 de la CPU: 1 x16, 1 x8 + 2 x4, 2 x8 o 4 x4.
- Configuración de carriles PCIe Gen5 de la CPU para almacenamiento: 1 x8 o 2 x4.
- ECC: sí.
- Soporte máximo de monitores: 4.
- PCIe RAID 0/1/5/10: sí.
- SATA RAID 0/1/5/10: sí.
- Intel vPro: sí.
El chipset Z990 es, sin duda, el más completo y el más interesante para los fanáticos del overclock, ya que nos permite modificar la frecuencia de reloj base del procesador, una opción que no está disponible en los chipsets Z970 e inferiores.
Para los usuarios con presupuestos más ajustados el chipset B960 se perfila como una opción muy interesante, ya que aunque no permite hacer overclock al procesador sí que nos da la posibilidad de overclockear la RAM fácilmente a través de perfiles Intel XMP.
Los chipsets Q970 y W980 se dirigen a profesionales, algo que queda muy claro al ver que soportan las tecnologías Intel vPro y módulos de memoria RAM con tecnología ECC (corrección de errores).
