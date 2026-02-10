Intel Nova Lake-S puede consumir más de 700 vatios a plena carga

Los procesadores Intel Nova Lake-S, que llegarán a finales de este año encuadrados en la generación Intel Core Ultra 400, estarán configurados con hasta 52 núcleos, un salto muy grande frente a la generación actual, que alcanza un máximo de 24 núcleos.

Esos núcleos se dividirán en 16 núcleos P, 32 núcleos E y 4 núcleos LP, capaces de trabajar de forma conjunta si la carga que estemos ejecutando lo requiere. Para poder integrar una cantidad de núcleos tan alta en un procesador Intel ha utilizado el nodo 18A, y ha ampliado el diseño de tipo «tile» (bloque) con un enfoque más modular, donde ahora tenemos hasta dos bloques de computación.

A pesar del salto al nodo Intel 18A teníamos bastante claro que un procesador de 52 núcleos iba a tener un consumo elevado a plena carga, y según las últimas filtraciones así será. El procesador tope de gama dentro de Intel Nova Lake-S, que será ese modelo con 52 núcleos, tiene un consumo máximo que puede superar los 700 vatios a plena carga.

Es una cifra alta, de eso no hay ninguna duda, pero debemos tener en cuenta dos cosas. La primera es que hablamos de pico de consumo máximo a plena carga, es decir, en una situación de 100% de uso, algo que no es nada habitual con un procesador con tanta capacidad multihilo.

En segundo lugar, este consumo solo se alcanza cuando se eliminan los limitadores de potencia del procesador, lo que significa que funcionando de stock su consumo máximo será mucho más bajo. No tenemos cifras concretas, pero es probable que Intel mantenga un PL2 (consumo en modo turbo) de entre 250 y 300 vatios.

Podremos desactivar núcleos en Intel Nova Lake-S

Y tendremos muchas opciones. Según otra filtración, podremos desactivar tanto los núcleos P (todos ellos) como los núcleos E, así como los núcleos LP. También será posible desactivar todos los núcleos E y los núcleos LP. Os recuerdo que:

Los núcleos P son de alto rendimiento (arquitectura Coyote Cove).

Los núcleos E son de alta eficiencia (arquitectura Artic Wolf).

Los núcleos LP son los de bajo consumo (arquitectura Artic Wolf).

En procesadores Intel Nova Lake-S que tengan dos bloques de computación podremos desactivar también un bloque entero de computación, lo que dejará al procesador con la mitad de su número de núcleos activos.

Las posibilidades son tan amplias que, si queremos, podremos dejar el procesador solo con los núcleos LP activos, y este funcionará sin problemas, aunque obviamente su rendimiento se reducirá muchísimo.

Esta nueva generación tendrá un sensor de temperatura en el encapsulado que será capaz de recopilar información en un rango de entre -64 grados C y 100 grados C (TJMax).