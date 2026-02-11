Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra: especificaciones finales y precios filtrados

Una nueva filtración, de una fuente muy fiable, nos ha dejado las posibles especificaciones finales y los precios de los Galaxy S26, incluyendo los modelos «Plus» y «Ultra». Tal y como indicaban informaciones anteriores, no veremos un Galaxy S26 Edge, un claro síntoma de que dicha línea habría sido cancelada de manera permanente.

La presentación de esta nueva familia de smartphones de gama alta de Samsung está marcada para el 25 de febrero, y su lanzamiento se producirá para principios de marzo, probablemente entre una y dos semanas después de su presentación oficial.

Especificaciones del Galaxy S26

Fabricado en aluminio y cristal.

Medidas: 149,6 x 71,7 x 7,2 mm.

Peso: 167 gramos.

SoC Exynos 2600 con CPU de 10 núcleos divididos en un núcleo C1-Ultra a 3,9 GHz, tres núcleos C1-Prox a 3,25 GHz y seis núcleos C1-Prox a 2,75 GHz.

GPU Xclipse 960 basada en la arquitectura RDNA 4 de AMD.

Pantalla de 6,3 pulgadas de tipo Dynamic AMOLED 2X con resolución de 2.340 x 1.080 píxeles y tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz.

Protección de pantalla Corning Gorilla Armor 2.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

12 GB de memoria RAM.

256 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base, versión de 512 GB opcional.

Cámara principal de 500 MP con apertura f/1.8, 24mm, 1/1.56″, 1.0μm, Dual-Pixel PDAF, OIS (estabilizador óptico de imagen).

Cámara gran angular de 12 MP con apertura f/2.2, 13mm, 120°, 1/2.55″, 1.4μm, Super Steady Video.

Cámara teleobjetivo de 10 MP con apertura f/2.4, 67mm, 1/3.94″, 1.0μm, PDAF, OIS y zoom óptico 3x.

Cámara frontal de 12 MP con sensor ISOCELL 3LU, apertura f/2.2, 26mm, 1/3.2″, 1.12μm, dual-pixel PDAF, HDR y grabación de vídeo 4K@30/60fps y 1080p@30fps.

Sensores: giroscopio, brújula electrónica, acelerómetro, barómetro, sensor de huellas dactilares y sensor de proximidad.

Sim dual con nano/eSIM.

Batería de 4.300 mAh compatible con recarga rápida de hasta 25 vatios.

Satélite: GLONASS, GPS, Galileo, QZSS y BDS.

Android 16 como sistema operativo con la capa One UI 8.5.

Otras características importantes: 5G, USB-C, NFC, Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4 y sonido estéreo.

Disponible en colores blanco, negro, azul y lila.

Precio de la versión base de 256 GB: 999 euros.

Especificaciones del Galaxy S26+

Fabricado en aluminio y cristal.

Medidas: 158,6 x 75,8 x 7,3 mm.

Peso: 190 gramos.

SoC Exynos 2600 con CPU de 10 núcleos divididos en un núcleo C1-Ultra a 3,9 GHz, tres núcleos C1-Prox a 3,25 GHz y seis núcleos C1-Prox a 2,75 GHz.

GPU Xclipse 960 basada en la arquitectura RDNA 4 de AMD.

Pantalla de 6,7 pulgadas de tipo Dynamic AMOLED 2X con resolución de 3.120 x 1.440 píxeles y tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz.

Protección de pantalla Corning Gorilla Armor 2.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

12 GB de memoria RAM.

256 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base, versión de 512 GB opcional.

Cámara principal de 500 MP con apertura f/1.8, 24mm, 1/1.56″, 1.0μm, Dual-Pixel PDAF, OIS (estabilizador óptico de imagen).

Cámara gran angular de 12 MP con apertura f/2.2, 13mm, 120°, 1/2.55″, 1.4μm, Super Steady Video.

Cámara teleobjetivo de 10 MP con apertura f/2.4, 67mm, 1/3.94″, 1.0μm, PDAF, OIS y zoom óptico 3x.

Cámara frontal de 12 MP con sensor ISOCELL 3LU, apertura f/2.2, 26mm, 1/3.2″, 1.12μm, dual-pixel PDAF, HDR y grabación de vídeo 4K@30/60fps y 1080p@30fps.

Sensores: giroscopio, brújula electrónica, acelerómetro, barómetro, sensor de huellas dactilares y sensor de proximidad.

Sim dual con nano/eSIM.

Batería de 4.900 mAh compatible con recarga rápida de hasta 45 vatios.

Satélite: GLONASS, GPS, Galileo, QZSS y BDS.

Android 16 como sistema operativo con la capa One UI 8.5.

Otras características importantes: 5G, USB-C, NFC, Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4 y sonido estéreo.

Disponible en colores blanco, negro, azul y lila.

Precio de la versión base de 256 GB: 1.269 euros.

Especificaciones del Galaxy S26+

Fabricado en aluminio, titanio y cristal.

Medidas: 163,6 x 78,1 x 7,9 mm.

Peso: 214 gramos.

SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 fabricado en 3 nm con CPU de 8 núcleos Oryon (2 núcleos Prime a 4,6 GHz y 6 núcleos de rendimiento a 3,62 GHz).

GPU Adreno 830 y NPU Hexagon de nueva generación.

Pantalla de 6,9 pulgadas de tipo Dynamic AMOLED M14 COE con resolución de 3.120 x 1.440 píxeles y tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz.

Protección de pantalla Corning Gorilla Armor 2.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

12 GB de memoria RAM LPDDR5X de alta velocidad en la versión base, 16 GB en la versión superior.

256 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base, 512 GB y 1 TB en versiones opcionales.

Cámara principal de 200 MP con sensor ISOCELL HP2, apertura f/1.4, 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6μm, Multidirectional PDAF, OIS.

Cámara gran angular de 50 MP con sensor Samsung JN3, apertura f/1.9, 120°, 1/2.5″, 0.7μm, Dual-Pixel PDAF, Super Steady Video.

Cámara periscopio de 50 MP con zoom 5x f/2.9 y sensor IMX854, apertura f/2.8, 111mm, 1/2.52″, 0.7μm, PDAF, OIS y zoom óptico 5x.

Cámara teleobjetivo de 10 MP con sensor Samsung S5K3LD, 1/3.94″, PDAF, OIS y zoom óptico 3x.

Cámara frontal de 12 MP con sensor ISOCELL 3LU, apertura f/2.2, 26mm, 1/3.2″, 1.12μm, dual-pixel PDAF, HDR y grabación de vídeo 4K@30/60fps y 1080p@30fps.

Sensores: giroscopio, brújula electrónica, acelerómetro, barómetro, sensor de huellas dactilares y sensor de proximidad.

Batería de 5.000 mAh compatible con recarga rápida de hasta 60 vatios.

Satélite: GLONASS, GPS, Galileo, QZSS y BDS.

Android 16 como sistema operativo con la capa One UI 8.5.

Soporte completo de lápiz óptico.

Otras características importantes: 5G, USB-C, NFC, Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4 y sonido estéreo.

Disponible en colores blanco, negro, azul y lila.

Precio de la versión base de 256 GB: 1.469 euros.