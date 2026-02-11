El escritorio remoto de Windows es una función muy útil en situaciones en las que necesitas acceder a una computadora, pero no puedes hacerlo físicamente. Sin embargo, hay riesgos asociados a su uso por lo que solo debes mantenerlo activo cuando lo vayas a usar.

El escritorio remoto es una herramienta clásica que lleva en Windows desde hace muchas versiones y se hizo tan popular que permitió la llegada de software de terceros como AnyDesk y TeamViewer, y de otras relacionadas de la misma Microsoft como la asistencia rápida que se estrenó en Windows 10 y que permite recibir o proporcionar ayuda para resolver problemas informáticos mediante una conexión remota.

Su funcionamiento es conocido usando el protocolo de escritorio remoto (RDP) que permite la conexión entre dos computadoras con Windows o entre un PC y un dispositivo móvil. La computadora principal a la que queremos acceder debe ser un PC con Windows 10/11 (funciona también con Windows 7 u 8, aunque no sean soportados oficialmente) en versiones Pro, Enterprise o Education, mientras que el acceso se puede realizar desde un PC con Windows o macOS y dispositivos móviles iOS o Android instalando la app correspondiente que proporciona Microsoft.

Cómo desactivar el escritorio remoto de Windows

Activar y usar esta herramienta es muy sencillo, pero hay que saber que hay algunos riesgos asociados. Y nos referimos a los ataques informáticos contra el protocolo RDP que han aumentado los últimos años. Los ciberdelincuentes aprovechan las vulnerabilidades del propio protocolo o los accesos mal configurados para diseñar los ataques, especialmente los de Ransomware y es conocido que desarrollos maliciosos como LockBit, Conti, Hive, PYSA, Crysis, SamSam o Dharma, usan este tipo de ataque contra RDP para el acceso inicial a las computadoras.

Teniendo en cuenta la potencia de un acceso remoto que puede controlar por completo una computadora, puedes imaginar que la amenaza es seria. Y de hecho, Microsoft ha reforzado la seguridad de esta función en Windows 11 bloqueando automáticamente las cuentas tras intentos de inicio de sesión no válidos que son los referidos realizados por fuerza bruta.

Si no lo usas es altamente recomendable que mantengas desactivada esta función. Ello se puede hacer desde el Panel de Control, desde el editor del registro, el Cortafuegos o la consola, pero la gestión más sencilla se realiza desde:

Accede a la herramienta general de Configuración desde el menú de inicio o pulsando las teclas rápidas «Windows + I».

En la sección de Sistema navega a Escritorio remoto.

Simplemente desactiva la función con su deslizador.

Lo dicho. El escritorio remoto es una herramienta muy potente y útil, pero que hay que mantenerla siempre desactivada si no la usas.