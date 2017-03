Un adolescente británico descubre y reporta un error a la NASA

Miles Soloman es un adolescente británico que ha demostrado que el talento y la inteligencia no están reñidos con la edad, ya que este pequeño genio fue capaz de identificar y reportar un error a la NASA.

Este joven estudiante de 17 años identificó un error en los datos de radiación que estaban siendo captados por los sensores de la Estación Espacial Internacional (más conocida como ISS por sus siglas en inglés) mientras trabajaba en el proyecto educativo TimPix, que le daba acceso precisamente a esos datos.

Los sensores de la Estación Espacial Internacional captan los niveles de radiación en intervalos de cuatro segundos. Sobre todos los datos que recogen se van realizando mediciones, pero en aquellas zonas donde no había radiación ni energía aparecían valores incorrectos.

Así describe Soloman el problema:

“Me di cuenta de que donde debería aparecer que no había energía, donde no había radiación, en realidad se mostraba un valor de -1. Lo primero que pensé es que no puedes tener energía negativa y esto nos llevó a pensar que se trataba de un error”.